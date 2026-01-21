Враг ударил по Запорожью: повреждены дома
В ночь на среду, 21 января 2026 года, войска РФ в очередной раз нанесли удар по Запорожью.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно
"Враг в очередной раз нанес удар по Запорожью. Повреждены частные дома и хозяйственные постройки. Предварительно, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.
Последствия
Что предшествовало?
Как сообщалось, накануне оккупанты нанесли удар по Запорожью, уже известно о трех погибших.
Обстрелы Запорожского района
Так, глава ОГА отметил, что россияне продолжают террор гражданских.
В результате вражеских ударов по Запорожскому району погиб человек, еще один – травмирован.
- Обстрел из РСЗО повредил магазин и частные дома в Терсянке. Погиб 62-летний мужчина.
- Кроме того, россияне ударили fpv-дроном по экскаватору, который работал на территории района. В результате атаки техника повреждена. 48-летний водитель получил травмы. Ему оказали необходимую помощь.
