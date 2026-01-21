Враг ударил по Запорожью: повреждены дома

В ночь на среду, 21 января 2026 года, войска РФ в очередной раз нанесли удар по Запорожью.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно

"Враг в очередной раз нанес удар по Запорожью. Повреждены частные дома и хозяйственные постройки. Предварительно, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

Последствия

Что предшествовало?

Как сообщалось, накануне оккупанты нанесли удар по Запорожью, уже известно о трех погибших.

Обстрелы Запорожского района

Так, глава ОГА отметил, что россияне продолжают террор гражданских.

В результате вражеских ударов по Запорожскому району погиб человек, еще один – травмирован.

  • Обстрел из РСЗО повредил магазин и частные дома в Терсянке. Погиб 62-летний мужчина.
  • Кроме того, россияне ударили fpv-дроном по экскаватору, который работал на территории района. В результате атаки техника повреждена. 48-летний водитель получил травмы. Ему оказали необходимую помощь.

