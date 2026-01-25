Окупанти завдали 754 удари по Запорізькій області: поранено жінку, пошкоджено об’єкти інфраструктури
Упродовж доби російські окупанти завдали 754 удари по 32 населених пунктах Запорізької області, унаслідок чого є поранена та пошкодження.
Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров та відділ комунікації ГУ Нацполіції в Запорізькій області, передає Цензор.НЕТ.
Поранена та пошкодження
Зазначається, що внаслідок ворожої атаки на Таврійське поранено 39-річну жінку.
Також надійшло 49 повідомлень про пошкодження житла та об’єктів інфраструктури.
Чим атакували росіяни
Російські війська для атак на Запорізьку область застосовували авіацію, безпілотники, РСЗВ та артилерію.
- Війська рф здійснили 19 авіаударів по Зірниці, Різдвянці, Любицькому, Залізничному, Преображенці, Копанях, Верхній Терсі, Воздвижівці, Святопетрівці та Дорожнянці.
- 500 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Червонодніпровку, Розумівку, Таврійське, Степногірськ, Плавні, Приморське, Степове, Павлівку, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я, Святопетрівку, Зелене, Варварівку, Добропілля, Цвіткове та Солодке.
- 5 обстрілів з РСЗВ завдано по Лук’янівському, Малій Токмачці, Чарівному та Староукраїнці.
- 230 артударів нанесено по Червонодніпровці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Гуляйполю, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Святопетрівці, Зеленому, Варварівці, Добропіллю та Солодкому.
Насідки обстрілів
