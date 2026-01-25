Окупанти завдали 754 удари по Запорізькій області: поранено жінку, пошкоджено об’єкти інфраструктури

Упродовж доби російські окупанти завдали 754 удари по 32 населених пунктах Запорізької області, унаслідок чого є поранена та пошкодження.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров та відділ комунікації ГУ Нацполіції в Запорізькій області, передає Цензор.НЕТ.

Поранена та пошкодження

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки на Таврійське поранено 39-річну жінку.

Також надійшло 49 повідомлень про пошкодження житла та об’єктів інфраструктури.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни завдали 756 ударів по Запорізькій області за добу: пошкоджено житло та об’єкти інфраструктури. ФОТОрепортаж

Чим атакували росіяни

Російські війська для атак на Запорізьку область застосовували авіацію, безпілотники, РСЗВ та артилерію.

Війська рф здійснили 19 авіаударів по Зірниці, Різдвянці, Любицькому, Залізничному, Преображенці, Копанях, Верхній Терсі, Воздвижівці, Святопетрівці та Дорожнянці.

500 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Червонодніпровку, Розумівку, Таврійське, Степногірськ, Плавні, Приморське, Степове, Павлівку, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я, Святопетрівку, Зелене, Варварівку, Добропілля, Цвіткове та Солодке.

5 обстрілів з РСЗВ завдано по Лук’янівському, Малій Токмачці, Чарівному та Староукраїнці.

230 артударів нанесено по Червонодніпровці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Гуляйполю, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Святопетрівці, Зеленому, Варварівці, Добропіллю та Солодкому.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни вдарили по Комишувасі на Запоріжжі: одна людина загинула і дев’ятеро поранені. ФОТОрепортаж (оновлено)

