УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9347 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Запорізької області
465 1

Окупанти завдали 754 удари по Запорізькій області: поранено жінку, пошкоджено об’єкти інфраструктури

Упродовж доби російські окупанти завдали 754 удари по 32 населених пунктах Запорізької області, унаслідок чого є поранена та пошкодження.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров та відділ комунікації ГУ Нацполіції в Запорізькій області, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Поранена та пошкодження

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки на Таврійське поранено 39-річну жінку.

Також надійшло 49 повідомлень про пошкодження житла та об’єктів інфраструктури.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни завдали 756 ударів по Запорізькій області за добу: пошкоджено житло та об’єкти інфраструктури. ФОТОрепортаж

Чим атакували росіяни

Російські війська для атак на Запорізьку область застосовували авіацію, безпілотники, РСЗВ та артилерію.

  • Війська рф здійснили 19 авіаударів по Зірниці, Різдвянці, Любицькому, Залізничному, Преображенці, Копанях, Верхній Терсі, Воздвижівці, Святопетрівці та Дорожнянці.
  • 500 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Червонодніпровку, Розумівку, Таврійське, Степногірськ, Плавні, Приморське, Степове, Павлівку, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я, Святопетрівку, Зелене, Варварівку, Добропілля, Цвіткове та Солодке.
  • 5 обстрілів з РСЗВ завдано по Лук’янівському, Малій Токмачці, Чарівному та Староукраїнці.
  • 230 артударів нанесено по Червонодніпровці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Гуляйполю, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Святопетрівці, Зеленому, Варварівці, Добропіллю та Солодкому.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни вдарили по Комишувасі на Запоріжжі: одна людина загинула і дев’ятеро поранені. ФОТОрепортаж (оновлено)

Насідки обстрілів

Обстріли на Запоріжжі
Автор: 

обстріл (33717) Запорізька область (4818) Таврійське (6)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І як це можна підрахувати?
показати весь коментар
25.01.2026 12:10
 
 