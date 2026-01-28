Рашисти атакували КАБами Запоріжжя: 4 поранених, пошкоджено понад сто квартир і 20 автівок (оновлено)
Вночі 28 січня 2026 року російські окупанти атакували керованими авіабомбами Запоріжжя. Спалахнула пожежа.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Під ударом житлова інфраструктура
Як зазначається, понад сто квартир та двадцять автівок пошкоджені, виникла пожежа внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя.
Деталі
За даними ОВА, росіяни вдосвіта ударили по обласному центру, влучивши в двір багатоповерхівки.
Попередньо, обійшлося без постраждалих.
Після відбою на місці почнуть роботу фахівці райадміністрацій, що фіксуватимуть збитки, нанесені країною- агресором.
Наслідки
Оновлена інформація
За даними ОВА, щонайменше 12 житлових будинків пошкоджені, у деяких частково відсутнє електропостачання.
На місці влучання працюють усі екстрені служби. Комунальники вже розпочали ліквідацію наслідків - закривають вікна листами ОСБ, розчищають територію.
Також зазначається, що вже відомо про 4 поранених внаслідок ранкової ворожої атаки на Запоріжжя.
Таким чином медики надали необхідну допомогу 38-річному чоловікові та жінкам 88, 65 та 55 років.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що увечері 27 січня російські війська здійснили атаку на територію України із застосуванням ударних дронів.
- Окрім того, під час атаки БпЛА у Києві зафіксували падіння уламків.
- Також війська РФ ударили по Київщині, 2 людини загинули, є постраждалі. Горить будинок.
- Ворог атакував балістикою об’єкт інфраструктури у Кривому Розі: двоє поранених.
P.S. офіційно статистика: в 2025 внаслідок війни загинуло в 10 разів більше українців ніж кацапів.