РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10729 посетителей онлайн
Новости Атака на Запорожье
3 544 3

Рашисты атаковали КАБами Запорожье: повреждено более ста квартир и 20 автомобилей

Ночью 28 января 2026 года российские оккупанты атаковали управляемыми авиабомбами Запорожье. Вспыхнул пожар.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Под ударом жилая инфраструктура

Как отмечается, более ста квартир и двадцать автомобилей повреждены, возник пожар в результате вражеской атаки на Запорожье.

Читайте также: Рашисты ночью обстреляли Запорожье: вспыхнули пожары, повреждены дома (обновлено). ФОТО

Детали

По данным ОВА, россияне на рассвете нанесли удар по областному центру, попав во двор многоэтажки.

Предварительно, обошлось без пострадавших.

После отбоя на месте начнут работу специалисты райадминистраций, которые будут фиксировать ущерб, нанесенный страной-агрессором.

Последствия 

Обстрел Запорожья
Обстрел Запорожья
Обстрел Запорожья
Обстрел Запорожья
Обстрел Запорожья
Обстрел Запорожья
Обстрел Запорожья

Читайте: Россияне атаковали Запорожье ударными БПЛА: возник пожар

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что вечером 27 января российские войска осуществили атаку на территорию Украины с применением ударных дронов.
  • Кроме того, во время атаки БПЛА в Киеве зафиксировали падение обломков.
  • Также войска РФ нанесли удар по Киевской области, 2 человека погибли, есть пострадавшие. Горит дом.
  • Враг атаковал баллистикой объект инфраструктуры в Кривом Роге: двое раненых.

Автор: 

Запорожье (2889) обстрел (32427) КАБ (530)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
якесь чучеле казало"руские тоже люди ,ми ше братья"-оце і є (безввозмездние подарки от русских братьев)
показать весь комментарий
28.01.2026 07:29 Ответить
РСЗВ, в сусідній двір
показать весь комментарий
28.01.2026 09:54 Ответить
ми їм у відповідь якісь залізяки пошкрябаєм

P.S. офіційно статистика: в 2025 внаслідок війни загинуло в 10 разів більше українців ніж кацапів.
показать весь комментарий
28.01.2026 17:34 Ответить
 
 