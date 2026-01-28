В Киеве ночью прогремели взрывы во время воздушной тревоги
На фоне воздушной тревоги в Киеве в ночь на 28 января прогремели взрывы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, о работе ПВО в столице сообщил глава КГГА Тимур Ткаченко. Также, по его словам, в Голосеевском районе на дорогу упали обломки БПЛА.
Новость дополняется.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль