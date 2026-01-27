4 600 10

Россия атакует Украину ударными беспилотниками вечером 27 января

Атака Шахедов 27 января

Вечером 27 января российские войска осуществили атаку на территорию Украины с применением ударных беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Украинские военные принимают меры для отражения воздушной угрозы и защиты воздушного пространства.

Движение ударных БПЛА:

В 18:12 - БПЛА в р-не н.п. Макошино (Черниговская область), курс юго-восточный в направлении Сумской области.

В 18:43 - БПЛА из Харьковской области курсом на Сумскую область (Ахтырский район).

В 19:19 - БПЛА в Харьковской области, мимо Старого Салтова курсом на юг.

Обновленная информация

В 19:49 - БпЛА на Полтавщине, мимо Гадяча курсом на юг.

В 20:19 - БпЛА в Сумской области курсом на Конотоп.

Обновленная информация

В 20:25 - БпЛА из Сумщины на Черниговщину (Прилукский район).

В 20:29 - Сумы: БпЛА на город с севера.

В 20:43 - пуски КАБ на Днепропетровщину.

В 20:48 - пуски КАБ на Донетчину.

В 20:52 - БпЛА мимо г.Шостка (Сумщина) курс юго-западный.

В 21:00 - БпЛА на востоке Запорожской области, курс на запад.

В 21:01 - Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Угроза применения авиационных средств поражения прифронтовых областей.

В 21:05 - пуски КАБ на Сумщину.

Обновленная информация

В 21:29 - г. Запорожье: БпЛА в направлении города с юго-восточного направления.

В 21:36 - пуски КАБ на Запорожье.

В 21:56 - БПЛА на Запорожье, вектор на г. Запорожье с северо-восточного направления.

В 22:07 - активность вражеской тактической авиации на восточном направлении. Угроза применения авиационных средств поражения прифронтовых областей.

В 22:10 - пуски КАБ на Харьковщину.

Обновленная информация

В 22:36 - БпЛА на Днепропетровщине, направление г. Павлоград.

В 22:52 - пуски КАБ на Днепропетровщину.

В 22:53 - БпЛА на Черниговщине, мимо Сновского курс на юг.

В 23:14 - вражеские БПЛА на Черниговщине, курс на Сумщину (Конотоп).

В 23:26 - группа БпЛА с акватории Черного моря курсом на Черноморск.

В 23:28 - группа БпЛА с акватории Черного моря курсом на Одессу

В 23:38 - БпЛА в Харьковской области, направление Чугуев/Печениги.

В 23:39 - БПЛА из Сумщины курсом на Харьковщину.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

27.01.2026 19:49
Страшної смерті , кляті кацапи , я вам бажаю і всім вашим виродкам 😡
27.01.2026 22:12
Ось чому припинення вогню повинно бути на першому місці, а не останнім в отому папірці, що ******** ЗЕбуїни разом з трУмпом і рашкою. Без припинення бойових дій - не може бути НІЯКОГО перемир'я. А рашковани це будуть використовувати на 100 відсотків. Ось чому "мінські угоди" зламали стратегію кремля і дали нам перепочинок для переозброєння, а зараз це все буде тільки на користь рашки і на їхній розсуд коли зупиняти чи знову починати, бо там є куча зачіпок, які вони туди внесли.
27.01.2026 21:18
27.01.2026 21:18
Мабуть трамп внесе туди пункт, що неможна бити по оформленим ТОТ, бо це = агресія бла бла .
100 % буде Потужна подлянка.
27.01.2026 22:12
27.01.2026 22:14
Будемо молитися і візуалізувати!! Хай ниспошле Небо 🙏🙏🙏
27.01.2026 22:15
BBC

Експерти кажуть, що російські далекобійні ударні безпілотники "Герань-5" можуть становити серйозну загрозу для виснаженої протиповітряної оборони України, якщо росіяни масштабують їхнє виробництво.

Від початку цього року було збито два такі безпілотники: один поблизу Києва, а інший поблизу Дніпра.

"Герань-5" оснащений китайським турбореактивним двигуном, має довгий циліндричний корпус, прикріплений до крил. Цим він відрязняється від попередніх моделей, заснованих на іранському дельтаподібному безпілотнику Shahed. Це робить "Герань-5" більше схожим на звичайний літак.

Він має швидкість 600 км/год, що значно більше за попередній реактивний безпілотник "Гераль-3", максимальна швидкість якого становила менше 400 км/год.
"Герань-5" має дальність польоту трохи менше 1000 км і може нести вантаж вагою 90 кг. Припускають, що Росія сподівається ще більше розширити дальність дії зброї, доставляючи її в повітря з пілотованого реактивного літака.
27.01.2026 23:53
