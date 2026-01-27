Россия атакует Украину ударными беспилотниками вечером 27 января

Вечером 27 января российские войска осуществили атаку на территорию Украины с применением ударных беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Украинские военные принимают меры для отражения воздушной угрозы и защиты воздушного пространства.

Движение ударных БПЛА:

В 18:12 - БПЛА в р-не н.п. Макошино (Черниговская область), курс юго-восточный в направлении Сумской области.

В 18:43 - БПЛА из Харьковской области курсом на Сумскую область (Ахтырский район).

В 19:19 - БПЛА в Харьковской области, мимо Старого Салтова курсом на юг.

Обновленная информация

В 19:49 - БпЛА на Полтавщине, мимо Гадяча курсом на юг.

В 20:19 - БпЛА в Сумской области курсом на Конотоп.

Обновленная информация

В 20:25 - БпЛА из Сумщины на Черниговщину (Прилукский район).

В 20:29 - Сумы: БпЛА на город с севера.

В 20:43 - пуски КАБ на Днепропетровщину.

В 20:48 - пуски КАБ на Донетчину.

В 20:52 - БпЛА мимо г.Шостка (Сумщина) курс юго-западный.

В 21:00 - БпЛА на востоке Запорожской области, курс на запад.

В 21:01 - Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Угроза применения авиационных средств поражения прифронтовых областей.

В 21:05 - пуски КАБ на Сумщину.

Обновленная информация

В 21:29 - г. Запорожье: БпЛА в направлении города с юго-восточного направления.

В 21:36 - пуски КАБ на Запорожье.

В 21:56 - БПЛА на Запорожье, вектор на г. Запорожье с северо-восточного направления.

В 22:07 - активность вражеской тактической авиации на восточном направлении. Угроза применения авиационных средств поражения прифронтовых областей.

В 22:10 - пуски КАБ на Харьковщину.

Обновленная информация

В 22:36 - БпЛА на Днепропетровщине, направление г. Павлоград.

В 22:52 - пуски КАБ на Днепропетровщину.

В 22:53 - БпЛА на Черниговщине, мимо Сновского курс на юг.

В 23:14 - вражеские БПЛА на Черниговщине, курс на Сумщину (Конотоп).

В 23:26 - группа БпЛА с акватории Черного моря курсом на Черноморск.

В 23:28 - группа БпЛА с акватории Черного моря курсом на Одессу

В 23:38 - БпЛА в Харьковской области, направление Чугуев/Печениги.

В 23:39 - БПЛА из Сумщины курсом на Харьковщину.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

Ранее мы сообщали, что почти 60 вражеских обстрелов за сутки зафиксировано на Сумщине.

Читайте также: Удар РФ по Одессе: 28 января объявлен днем траура