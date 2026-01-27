Удар РФ по Одессе: 28 января - день траура
28 января 2026 года в Одессе объявили днем траура по погибшим в результате российского удара в ночь на 27 января.
Об этом сообщил городской совет, передает Цензор.НЕТ.
Траур
"На зданиях будет приспущен Государственный Флаг Украины и флаг г. Одессы с траурными лентами.
Предприятиям, учреждениям, организациям города независимо от формы собственности рекомендовано ограничить использование музыки и проведение развлекательных мероприятий", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось о массированной атаке РФ на Одессу, количество пострадавших возросло до 22 человек.
- Вечером 26 января россияне запустили по Украине ударные беспилотники.
- По данным полиции, под завалами искали трех человек.
- Как сообщает ДТЭК, враг повторно ударил по энергообъекту в Одессе: разрушения колоссальные.
- Зеленский сообщил, что РФ направила на Одессу более 50 дронов, главные мишени - энергетика и гражданские объекты.
- В результате удара по Одессе известно о трех погибших.
