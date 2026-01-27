Удар РФ по Одессе: 28 января - день траура

28 января 2026 года в Одессе объявили днем траура по погибшим в результате российского удара в ночь на 27 января.

Об этом сообщил городской совет, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Траур

"На зданиях будет приспущен Государственный Флаг Украины и флаг г. Одессы с траурными лентами.

Предприятиям, учреждениям, организациям города независимо от формы собственности рекомендовано ограничить использование музыки и проведение развлекательных мероприятий", - говорится в сообщении.

Читайте: Зеленский провел селектор: обсудили атаку на Одессу и восстановление тепла в Киеве. ФОТО

Что предшествовало?

Ранее сообщалось о массированной атаке РФ на Одессу, количество пострадавших возросло до 22 человек.

Вечером 26 января россияне запустили по Украине ударные беспилотники.

По данным полиции, под завалами искали трех человек.

Как сообщает ДТЭК, враг повторно ударил по энергообъекту в Одессе: разрушения колоссальные.

Зеленский сообщил, что РФ направила на Одессу более 50 дронов, главные мишени - энергетика и гражданские объекты.

В результате удара по Одессе известно о трех погибших.

Читайте: Последствия удара РФ по объекту инфраструктуры во Львовской области. ФОТОрепортаж