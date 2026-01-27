Массированная атака РФ на Одессу: погибли трое человек

Во время поисково-спасательных работ на месте попадания в Пересыпском районе Одессы под завалами обнаружили тело мужчины.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ГВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

Под завалами еще ищут людей

Как отмечается, поисково-спасательные работы продолжаются.

Обновленная информация

По данным ОВА, во время поисково-спасательных работ после ночной атаки на улице Балковской в ​​Пересыпском районе под завалами обнаружили тело мужчины, предварительно пожилого возраста.

Впоследствии глава ГВА Лысак сообщил, что во время разбора завалов разрушенного дома по улице Прохоровской спасатели деблокировали тело еще одного мужчины.

Глава ОВА Кипер заявил, что количество жертв возросло до трех. Спасатели обнаружили тело женщины, 1974 г.р.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось о массированной атаке РФ на Одессу, число пострадавших возросло до 22 человек.

Вечером 26 января россияне запустили по Украине ударные беспилотники.

По данным полиции, под завалами искали трех человек.

Как сообщает ДТЭК, враг повторно ударил по энергообъекту в Одессе: разрушения колоссальные.

Зеленский сообщил, что РФ направила на Одессу более 50 дронов, главные мишени - энергетика и гражданские объекты.

