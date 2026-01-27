РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9035 посетителей онлайн
Новости Атака беспилотников на Одессу
5 208 19

Массированная атака РФ на Одессу: погибли трое человек

обстрел Одессы

Во время поисково-спасательных работ на месте попадания в Пересыпском районе Одессы под завалами обнаружили тело мужчины.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ГВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Под завалами еще ищут людей

Как отмечается, поисково-спасательные работы продолжаются.

обстрел Одессы

Читайте также: Массированная атака на Одессу: число пострадавших возросло до 22 человек. ФОТОрепортаж

Обновленная информация

По данным ОВА, во время поисково-спасательных работ после ночной атаки на улице Балковской в ​​Пересыпском районе под завалами обнаружили тело мужчины, предварительно пожилого возраста.

Впоследствии глава ГВА Лысак сообщил, что во время разбора завалов разрушенного дома по улице Прохоровской спасатели деблокировали тело еще одного мужчины.

Глава ОВА Кипер заявил, что количество жертв возросло до трех. Спасатели обнаружили тело женщины, 1974 г.р.

Удар по Одесі 27 січня 2026 року: кількість жертв зросла

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось о массированной атаке РФ на Одессу, число пострадавших возросло до 22 человек.
  • Вечером 26 января россияне запустили по Украине ударные беспилотники.
  • По данным полиции, под завалами искали трех человек.
  • Как сообщает ДТЭК, враг повторно ударил по энергообъекту в Одессе: разрушения колоссальные.
  • Зеленский сообщил, что РФ направила на Одессу более 50 дронов, главные мишени - энергетика и гражданские объекты.

Читайте: Враг атаковал дронами Одесчину: поврежден энергообъект, попадание в многоэтажку в Черноморске

Автор: 

обстрел (32405) Одесса (8102) жертва (334)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Де масована атака на Смолєнск.(про масквабад вже і мови немає).
показать весь комментарий
27.01.2026 11:39 Ответить
+12
маскву регулярно бомбардують "двушками" .. щоб подавились ..вже скоро.. вже всьо очень zелено
показать весь комментарий
27.01.2026 11:47 Ответить
+11
Так, на Москву ці мародери при владі в основному тільки "двушечку" посилають, нажаль.
показать весь комментарий
27.01.2026 11:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Де масована атака на Смолєнск.(про масквабад вже і мови немає).
показать весь комментарий
27.01.2026 11:39 Ответить
маскву регулярно бомбардують "двушками" .. щоб подавились ..вже скоро.. вже всьо очень zелено
показать весь комментарий
27.01.2026 11:47 Ответить
Ви за!бали вже зі своїми "двушками", оновіть вже нарешті алгоритми чи оновіть бази даних.
показать весь комментарий
27.01.2026 19:56 Ответить
Так, на Москву ці мародери при владі в основному тільки "двушечку" посилають, нажаль.
показать весь комментарий
27.01.2026 11:48 Ответить
Нада проста пєрєстать стрєлять!
показать весь комментарий
27.01.2026 14:19 Ответить
Ага, "в ответ" на то, что Украина смеет сопротивляться захватчикам.

"без этого войну не закончить"
Фукс предлагает сдаться? Ждешь "братушек"? Надеешься стать полицаем у фашистских захватчиков?
показать весь комментарий
27.01.2026 14:23 Ответить
Односторонняя остановка огня - это не окончание войны, а капитуляция, которая в случае с РФ перейдет в геноцид украинского народа. Окончание войны не должно быть на условиях московских захватчиков.
показать весь комментарий
27.01.2026 14:30 Ответить
ні, не у відповідь, а лише тому, що хочуть та можуть.
показать весь комментарий
27.01.2026 14:34 Ответить
Ракети ''Фламінго'' Вождя 73%- х полетіли в теплі краї десь в Ізраїль.
показать весь комментарий
27.01.2026 14:50 Ответить
Думаю что россійським фашистам і сатаністам ніякого повода не потрібно для того щоб робити свої злодіяння!
показать весь комментарий
27.01.2026 14:25 Ответить
Кому ще цікавий руzzкій мір в Одесі???
Пушкін вам потрібен, достоєвський - треба розгадати "загадкову душу" кацапа???
показать весь комментарий
27.01.2026 14:40 Ответить
Ета всьо ВСУ вінаваті! Нє нада сбівать і глушіть, пусть лєтіт на голови хунти!
І наші політікі вінавати, надо дагаварівацца!
показать весь комментарий
27.01.2026 15:10 Ответить
Не здивуюсь -якщо і зараз більшості він цікавий.
показать весь комментарий
27.01.2026 15:40 Ответить
Звідки ті шахеди запускали, прямо по тому населенному пункту треба відповісти всім, чим є! Одночасно з населеним пунктом, звідки по пасажирському поїзду андрофаги вдарили. Куди попадуть, там і місця запуску!
Досить вже по каністрах пуляти, на росію це не діє.
показать весь комментарий
27.01.2026 22:04 Ответить
 
 