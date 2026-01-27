Враг повторно нанес удар по энергообъекту ДТЭК в Одессе: разрушения колоссальные

Ночью 27 января враг повторно атаковал энергетический объект ДТЭК Одесские электросети в Одессе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

Удары по энергетике

Как отмечается, разрушения колоссальные и ремонтные работы потребуют длительного времени, чтобы вернуть оборудование в рабочее состояние.

"Наши бригады приступили к аварийно-восстановительным работам после разрешения от спасателей и военных. Специалисты проводят осмотр оборудования, разбирают завалы, после чего приступают к ремонтам", - добавили в ДТЭК.

Аварийная ситуация

Также отмечается, что 27 января в 08:05 произошла аварийная ситуация на оборудовании другой энергокомпании. Временно без света остались клиенты Одесского района, в частности части Пересыпского и Хаджибейского районов Одессы.

Специалисты уже работают на местах, чтобы устранить неисправность, запитать объекты критической инфраструктуры и как можно быстрее восстановить свет в домах людей.

