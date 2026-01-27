Враг повторно нанес удар по энергообъекту ДТЭК в Одессе: разрушения колоссальные
Ночью 27 января враг повторно атаковал энергетический объект ДТЭК Одесские электросети в Одессе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.
Удары по энергетике
Как отмечается, разрушения колоссальные и ремонтные работы потребуют длительного времени, чтобы вернуть оборудование в рабочее состояние.
"Наши бригады приступили к аварийно-восстановительным работам после разрешения от спасателей и военных. Специалисты проводят осмотр оборудования, разбирают завалы, после чего приступают к ремонтам", - добавили в ДТЭК.
Аварийная ситуация
Также отмечается, что 27 января в 08:05 произошла аварийная ситуация на оборудовании другой энергокомпании. Временно без света остались клиенты Одесского района, в частности части Пересыпского и Хаджибейского районов Одессы.
Специалисты уже работают на местах, чтобы устранить неисправность, запитать объекты критической инфраструктуры и как можно быстрее восстановить свет в домах людей.
Яке ППО стран НАТО?
Та й значне військове виробництво зараз в Україні практично неможливе! У Дніпрі навіть у невеликі цехи виробництва БПЛА та компонентів по декілька раз прилітало! Тим більше, що на жаль інформація про всі виробництва чомусь миттєво стає відомою росіянам. Ми ж не з бородатими бабуїнами із ХАМАЗ воюємо...
але якщо, як ви кажете "значне військове виробництво зараз в Україні практично неможливе!" та "Здоровенні дозвукові дури у наш час - це так, попонтуватись.", то для мене питання в іншому: для чого виділяти мільярди з державного бюджету на будівництво "фламінго"?
