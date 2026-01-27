ЕБРР предоставит Украине 85 млн евро для закупки дополнительных объемов газа, - Шмыгаль

Импорт газа

Первый вице-премьер-министр Украины - министр энергетики Денис Шмыгаль провел онлайн-встречу с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо.

Как отмечается, во время встречи они обсудили направления дальнейшего сотрудничества для укрепления энергетической устойчивости Украины, в частности, поиск дополнительных источников финансирования для импорта природного газа.

Средства на закупку газа

"Уже завершаем работу над получением гранта от одной из европейских стран в размере 85 млн евро через инструменты ЕБРР на закупку дополнительного объема газа для Украины. Благодарны за это нашим партнерам", - отметил глава Минэнерго.

Ситуация в энергосистеме

Шмыгаль проинформировал Одиль Рено-Бассо о текущей сложной ситуации в энергосистеме Украины, сложившейся из-за повреждений, нанесенных российскими ударами. Он подчеркнул, что ремонтные бригады работают над восстановлением электро- и теплоснабжения в круглосуточном режиме.

Продолжение финансовой поддержки со стороны ЕБРР украинских компаний "Укренерго" и "Укргідроенерго" крайне необходимо. Это помогает обеспечить ремонты, оборудование и внедрять новые решения для того, чтобы у людей было свет и тепло", - подчеркнул министр энергетики.

Шмыгаль поблагодарил главу ЕБРР и всю команду банка за решительную и последовательную поддержку Украины, которая помогает сохранять устойчивость и восстанавливать то, что разрушила Россия своими атаками.

Деніска, ти ж тільки міністром енергетики став, а газу вже нема?
27.01.2026 09:49 Ответить
Непогано так керувати державою. Сидиш собі (тільки перебираєшся з кабінету в кабінет), а партнери за тебе купують газ, електронергію, генератори, зброю, товари першої необхідності для населення.., а ти складаєш схеми як частину вкрасти, та ще й пропіаритися, створювати за ці кошти "Пункти незламності", ніби від Вождя Голобородька та роздати "тисячі" пенсіонерам.
27.01.2026 09:57 Ответить
Они выдают подобные новости,как свои достижения,ПИАРасты.
27.01.2026 10:22 Ответить
 
 