ЕБРР предоставит Украине 85 млн евро для закупки дополнительных объемов газа, - Шмыгаль

Первый вице-премьер-министр Украины - министр энергетики Денис Шмыгаль провел онлайн-встречу с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Как отмечается, во время встречи они обсудили направления дальнейшего сотрудничества для укрепления энергетической устойчивости Украины, в частности, поиск дополнительных источников финансирования для импорта природного газа.

Средства на закупку газа

"Уже завершаем работу над получением гранта от одной из европейских стран в размере 85 млн евро через инструменты ЕБРР на закупку дополнительного объема газа для Украины. Благодарны за это нашим партнерам", - отметил глава Минэнерго.

Ситуация в энергосистеме

Шмыгаль проинформировал Одиль Рено-Бассо о текущей сложной ситуации в энергосистеме Украины, сложившейся из-за повреждений, нанесенных российскими ударами. Он подчеркнул, что ремонтные бригады работают над восстановлением электро- и теплоснабжения в круглосуточном режиме.

Продолжение финансовой поддержки со стороны ЕБРР украинских компаний "Укренерго" и "Укргідроенерго" крайне необходимо. Это помогает обеспечить ремонты, оборудование и внедрять новые решения для того, чтобы у людей было свет и тепло", - подчеркнул министр энергетики.

Шмыгаль поблагодарил главу ЕБРР и всю команду банка за решительную и последовательную поддержку Украины, которая помогает сохранять устойчивость и восстанавливать то, что разрушила Россия своими атаками.