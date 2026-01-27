ЄБРР надасть Україні 85 млн євро для закупівлі додаткових обсягів газу, - Шмигаль

Перший віцепрем’єр-міністр України - міністр енергетики Денис Шмигаль провів онлайн-зустріч з президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як зазначається, під час зустрічі вони обговорили напрямки подальшої співпраці для зміцнення енергетичної стійкості України, зокрема, пошук додаткових джерел фінансування для імпорту природного газу.

Кошти на закупівлю газу

"Вже завершуємо роботу над отриманням гранту від однієї з європейських країн у розмірі 85 млн євро через інструменти ЄБРР на закупівлю додаткового обсягу газу для України. Вдячні за це нашим партнерам", - зазначив очільник Міненерго.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жодних загроз для імпорту газу немає, левову частку вже закупили, – Мінекономіки

Ситуація в енергосистемі

Шмигаль поінформував Оділь Рено-Бассо про поточну важку ситуацію в енергосистемі України, що склалася через пошкодження, завдані російськими ударами. Він наголосив, що ремонтні бригади працюють над повернення електро- і теплопостачання у цілодобовому режимі.

Продовження фінансової підтримки з боку ЄБРР українських компаній "Укренерго" й "Укргідроенерго" є вкрай необхідним. Це допомагає забезпечити ремонти, обладнання і впроваджувати нові рішення для того, щоб у людей було світло і тепло", - підкреслив міністр енергетики.

Також читайте: Україна наразі має в сховищах до 13 мільярдів кубометрів газу, – Соболев

Шмигаль подякував очільниці ЄБРР і всій команді банку за рішучу й послідовну підтримку України, яка допомагає зберігати стійкість та відновлювати те, що зруйнувала росія своїми атаками.