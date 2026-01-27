Ворог повторно вдарив по енергооб’єкту ДТЕК в Одесі: руйнування колосальні

Уночі 27 січня ворог повторно атакував енергетичний обʼєкт ДТЕК Одеські електромережі в Одесі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

Як зазначається, руйнування колосальні і ремонтні роботи потребують тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану.

"Наші бригади взялися до аварійно-відновлювальних робіт після дозволу від рятувальників та військових. Фахівці виконують огляд обладнання, розбирають завали, після – беруться до ремонтів",  -додали в ДТЕК.

енергетичний обʼєкт ДТЕК Одеси

Аварійна ситуація

Також зазначається, що 27 січня о 08:05 сталася аварійна ситуація на обладнанні іншої енергокомпанії. Тимчасово без світла залишилися клієнти Одеського району, зокрема частини Пересипського та Хаджибейського районів Одеси.

Фахівці вже працюють на місцях, щоб усунути несправність, заживити обʼєкти критичної інфраструктури та якомога швидше відновити світло в оселях людей.

Одеса ДТЕК
+10
шо там фламінги ?.. ужо летять ?

27.01.2026 10:56 Відповісти
+10
Ні , це дорого, дуже потужно буде випустити гундосики вечірні, і закликати Європу допомагати і звинуватити її водночас, мабуть кокс с домішками мету в нього
27.01.2026 11:00 Відповісти
+8
у відповідь полетіли вібратори і лопати кулеби ...

і потужні гундосики
27.01.2026 11:14 Відповісти
Заяви ДТЕК про колосальні руйнування викликають обгрунтовану недовіру! ДТЕК має більш реально оцінювати як збитки так і терміни відновлення. Зрозуміло що у менеджерів ДТЕК виникає бажання списати на обстріли всю потребу в реконструціях мереж, але ж ці фальсифікації збитків можна розцінити як диверсію під час війни і отримати вищу міру покарання без права апеляції.
27.01.2026 11:53 Відповісти
"можна розцінити як диверсію під час війни і отримати вищу міру покарання без права апеляції." - Ви насправді важаєте, що таке можливо?
27.01.2026 13:13 Відповісти
П'ятий рік щоденних обстрілів!
Яке ППО стран НАТО?
27.01.2026 11:12 Відповісти
То есть ***** может спокойно разбомбить Европу?
27.01.2026 11:15 Відповісти
я думаю що установку патріот уже через пару годин видали всякі труханови і та совкова частина одеси/, яка після скільки горя продовжує дрочити на пушкіна
27.01.2026 11:44 Відповісти
1. Кацапи п...дари. 2. Десь на пляжі в Ізраїлі пустив сурову "чоловічу" сльозу один міндіч.
27.01.2026 11:06 Відповісти
Коли вже полетять наші "Фламінги" і три тисячі балістики, накопиченої ще у 2025 році?
27.01.2026 11:09 Відповісти
Я все писал дождитесь декабря. Но походу Фламинго действительно оказались фейком.
27.01.2026 11:11 Відповісти
Зе бреше завжди. Навіть тоді, коли говорить правду.
27.01.2026 11:17 Відповісти
До чого ці щоденні мантри про Фламінго у кожній темі про обстріли? Як фламінго можуть завадити обстрілам? Збиватимуть шахеди? Здоровенні дозвукові дури у наш час - це так, попонтуватись. Знахідка для ППО. Кілька разів їх запускали по раші, навіть якийсь військовий об'єкт зруйнували, але ніякої погоди вони не можуть зробити.
Та й значне військове виробництво зараз в Україні практично неможливе! У Дніпрі навіть у невеликі цехи виробництва БПЛА та компонентів по декілька раз прилітало! Тим більше, що на жаль інформація про всі виробництва чомусь миттєво стає відомою росіянам. Ми ж не з бородатими бабуїнами із ХАМАЗ воюємо...
27.01.2026 11:21 Відповісти
а до чого була зелена брехня про 3000 фламинго та блекаут мацкві...
27.01.2026 12:12 Відповісти
Зайвого язиком Зєля меле дісно забагато...
27.01.2026 12:23 Відповісти
ви знаєте, ***** скільки воно меле.
але якщо, як ви кажете "значне військове виробництво зараз в Україні практично неможливе!" та "Здоровенні дозвукові дури у наш час - це так, попонтуватись.", то для мене питання в іншому: для чого виділяти мільярди з державного бюджету на будівництво "фламінго"?
27.01.2026 13:08 Відповісти
у відповідь полетіли вібратори і лопати кулеби ...

і потужні гундосики

і потужні гундосики
27.01.2026 11:14 Відповісти
Де зелений вялий пісюн
27.01.2026 11:24 Відповісти
Всі пам'ятають перші дні війни, клістрони по сейфах, депутати та чиновники різних рівнів в відрядженнях десь в Карпатах.
27.01.2026 11:48 Відповісти
Виб'ють в мільйонниках потім за менші міста візьмуться
27.01.2026 11:52 Відповісти
пробили трирівневий захист зелених крадіїв...
27.01.2026 12:11 Відповісти
 
 