Ворог повторно вдарив по енергооб’єкту ДТЕК в Одесі: руйнування колосальні
Уночі 27 січня ворог повторно атакував енергетичний обʼєкт ДТЕК Одеські електромережі в Одесі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.
Удари по енергетиці
Як зазначається, руйнування колосальні і ремонтні роботи потребують тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану.
"Наші бригади взялися до аварійно-відновлювальних робіт після дозволу від рятувальників та військових. Фахівці виконують огляд обладнання, розбирають завали, після – беруться до ремонтів", -додали в ДТЕК.
Аварійна ситуація
Також зазначається, що 27 січня о 08:05 сталася аварійна ситуація на обладнанні іншої енергокомпанії. Тимчасово без світла залишилися клієнти Одеського району, зокрема частини Пересипського та Хаджибейського районів Одеси.
Фахівці вже працюють на місцях, щоб усунути несправність, заживити обʼєкти критичної інфраструктури та якомога швидше відновити світло в оселях людей.
Та й значне військове виробництво зараз в Україні практично неможливе! У Дніпрі навіть у невеликі цехи виробництва БПЛА та компонентів по декілька раз прилітало! Тим більше, що на жаль інформація про всі виробництва чомусь миттєво стає відомою росіянам.
але якщо, як ви кажете "значне військове виробництво зараз в Україні практично неможливе!" та "Здоровенні дозвукові дури у наш час - це так, попонтуватись.", то для мене питання в іншому: для чого виділяти мільярди з державного бюджету на будівництво "фламінго"?
