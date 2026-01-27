Ворог повторно вдарив по енергооб’єкту ДТЕК в Одесі: руйнування колосальні

Уночі 27 січня ворог повторно атакував енергетичний обʼєкт ДТЕК Одеські електромережі в Одесі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Удари по енергетиці

Як зазначається, руйнування колосальні і ремонтні роботи потребують тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану.

"Наші бригади взялися до аварійно-відновлювальних робіт після дозволу від рятувальників та військових. Фахівці виконують огляд обладнання, розбирають завали, після – беруться до ремонтів", -додали в ДТЕК.

Також читайте: Значний дефіцит електроенергії у столичному регіоні, діють екстрені відключення. Є нові знеструмлення у 4 областях, - Міненерго

Аварійна ситуація

Також зазначається, що 27 січня о 08:05 сталася аварійна ситуація на обладнанні іншої енергокомпанії. Тимчасово без світла залишилися клієнти Одеського району, зокрема частини Пересипського та Хаджибейського районів Одеси.

Фахівці вже працюють на місцях, щоб усунути несправність, заживити обʼєкти критичної інфраструктури та якомога швидше відновити світло в оселях людей.

Читайте: ЄБРР надасть Україні 85 млн євро для закупівлі додаткових обсягів газу, - Шмигаль