Значний дефіцит електроенергії у столичному регіоні, діють екстрені відключення. Є нові знеструмлення у 4 областях, - Міненерго

Внаслідок чергових нічних атак ворога на енергетичну інфраструктуру знеструмлені споживачі на Харківщині, Одещині, Дніпропетровщині та Донеччині. Аварійно-відновлювальні роботи тривають у всіх регіонах, де це дозволяє безпекова ситуація.

Ситуація в столичному регіоні

Як зазначається, у Києві та Київській області зберігається значний дефіцит електроенергії. Ситуація напружена, застосовуються екстрені відключення. Повернення до прогнозованих графіків погодинних відключень відбудеться після стабілізації роботи енергосистеми.

Погодинні відключення

По всій країні діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також обмеження потужності для промисловості та бізнесу. У кількох регіонах додатково застосовуються аварійні відключення. Головною причиною вимушених обмежень є наслідки обстрілів електростанцій та підстанцій системи передачі й розподілу електроенергії.

"Довгостроково знеструмленими залишаються споживачі у прифронтових та прикордонних регіонах, де відновлення електропостачання ускладнене постійними бойовими діями", - наголошують Міненерго.

Через несприятливі погодні умови без електропостачання залишаються понад 500 населених пунктів у Вінницькій, Хмельницькій, Миколаївській, Тернопільській, Кіровоградській, Чернігівській, Чернівецькій, Сумській, Житомирській та Київській областях. Ремонтні бригади обленерго працюють у цілодобовому режимі.

У зв’язку з масованими атаками російської федерації енергетика України працює в режимі надзвичайної ситуації для максимальної координації дій усіх служб.

Ми знаемо шо у цьому винні тварьки з тавром "росиянин" но ми пам'ятаємо і про Міндіча з Галущенко, Цукермана з Чернишовим, Наєма з Лещенко, Резнікова з Умеровим, Баканова з Наумовим і дЕрьмака з Ze, всіх Слуг ***** з ригиАналами тощо.
27.01.2026 10:35 Відповісти
Це і є черговим фактом бездіяльності шмигаля, з групою осіб на посадах, з часу його призначення зеленським, після гончарука з члЄНАМИ, який потім утік з України!!
Але ж керовніки ГПУ і ДБР теж саботують виконання своїх обов'язків!!
Ось вам і організована злочинна група осіб з Урядового кварталу!
Але зеленський: про це теж «не ЗНАЄ», з 2019 року, бо він то в Омані, то на саммітах по Світу вештається, щоб «інвесторів не відлякувати»….!!
27.01.2026 10:33 Відповісти
а мені підараси спалили три блока живлення вночі та три лампи
дали 350 вольт на дачах
27.01.2026 11:41 Відповісти
ніколи такого не було і от знову
27.01.2026 10:40 Відповісти
"Дружба" качає своїми насосами без перерви - середьодобове споживання 300-500 МВат в год одної, 4 станції ....
27.01.2026 10:44 Відповісти
ну вони то да, але хто ти що не купив на вхід автомат який відключає по низькій або високій напрузі?
27.01.2026 13:28 Відповісти
в мене там все є
нічого не спрацювало
мабуть не було такого току а лише пробій по напрузі
27.01.2026 17:57 Відповісти
вибач, але фігню ти написав. Зараз майже будь який автомат має захист і по навантаженню і по напрузі, та ще і WiFi у додаток.
28.01.2026 11:09 Відповісти
вибач, але згоріло за раз 6 приборів...
мені твоя теорія до сраки, вибач
28.01.2026 12:31 Відповісти
я у казки не вірю. Бо у мене правильний автомат і вже була і за 300в и 140в, і нічого не сгорило бо автомат вирубав моментально.
28.01.2026 20:47 Відповісти
загугли tompd 63WIFI та встанови собі щоб не мати таких проблем у майбутньому..
28.01.2026 20:49 Відповісти
Є такі штуки, як запобіжники, "автомати" і т.д.
27.01.2026 14:22 Відповісти
Написано що через несприятливі погодні умови. ЛЕПи варто перенести під землю як зробили німці і тоді ні ожеледь ні вітер не страшні для звичайних ЛЕП
27.01.2026 12:39 Відповісти
Після закриття Чорнобильської АЕС постало питання компенсації енергопотужностей для стрімко зростаючої вшир столиці.
Всі потуги дотичного до енергетики начальства носили тимчасовий характер і кардинально не вирішували питання. Аж доки в грудні 2015-го не була введена в експлуатацію ЛЕП між Рівненською АЕС та підстанцією «Київська» з напругою 750 кВ, яка повністю заживила не лише Київ і область, в й Центральний і Північний регіони.
Саме ця ПС і ЛЕП і стали об'єктами скажених повітряних атак рашистів в цю зиму. Оскільки на перший погляд просте рішення з енергопостачанням столиці (протягнути ЛЕП) у мирний час виявилось в умовах війни й наростаючого терору ворога проти енергоінфраструктури вузьким місцем.
Таким чином, для відновлення енергопостачання житлового сектору Києва потрібна диверсифікація потужностей з одночасним припиненням міського будівництва, не пов'язаного з обороною, та виведення енергоємного промвиробництва за межі міста й області.
27.01.2026 12:48 Відповісти
А шмигаль сказав,що з понеділка будуть діяти чітки графіки відключень Правда цьому ніхто і не повірив,але виникає питання ---до якіх пір ці гниди будуть брехати народу і вішати всім ( в т.ч. і закордонним партнерам) локшину на вуха?
27.01.2026 23:17 Відповісти
 
 