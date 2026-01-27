Значний дефіцит електроенергії у столичному регіоні, діють екстрені відключення. Є нові знеструмлення у 4 областях, - Міненерго
Внаслідок чергових нічних атак ворога на енергетичну інфраструктуру знеструмлені споживачі на Харківщині, Одещині, Дніпропетровщині та Донеччині. Аварійно-відновлювальні роботи тривають у всіх регіонах, де це дозволяє безпекова ситуація.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.
Ситуація в столичному регіоні
Як зазначається, у Києві та Київській області зберігається значний дефіцит електроенергії. Ситуація напружена, застосовуються екстрені відключення. Повернення до прогнозованих графіків погодинних відключень відбудеться після стабілізації роботи енергосистеми.
Погодинні відключення
По всій країні діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також обмеження потужності для промисловості та бізнесу. У кількох регіонах додатково застосовуються аварійні відключення. Головною причиною вимушених обмежень є наслідки обстрілів електростанцій та підстанцій системи передачі й розподілу електроенергії.
"Довгостроково знеструмленими залишаються споживачі у прифронтових та прикордонних регіонах, де відновлення електропостачання ускладнене постійними бойовими діями", - наголошують Міненерго.
Через несприятливі погодні умови без електропостачання залишаються понад 500 населених пунктів у Вінницькій, Хмельницькій, Миколаївській, Тернопільській, Кіровоградській, Чернігівській, Чернівецькій, Сумській, Житомирській та Київській областях. Ремонтні бригади обленерго працюють у цілодобовому режимі.
У зв’язку з масованими атаками російської федерації енергетика України працює в режимі надзвичайної ситуації для максимальної координації дій усіх служб.
Всі потуги дотичного до енергетики начальства носили тимчасовий характер і кардинально не вирішували питання. Аж доки в грудні 2015-го не була введена в експлуатацію ЛЕП між Рівненською АЕС та підстанцією «Київська» з напругою 750 кВ, яка повністю заживила не лише Київ і область, в й Центральний і Північний регіони.
Саме ця ПС і ЛЕП і стали об'єктами скажених повітряних атак рашистів в цю зиму. Оскільки на перший погляд просте рішення з енергопостачанням столиці (протягнути ЛЕП) у мирний час виявилось в умовах війни й наростаючого терору ворога проти енергоінфраструктури вузьким місцем.
Таким чином, для відновлення енергопостачання житлового сектору Києва потрібна диверсифікація потужностей з одночасним припиненням міського будівництва, не пов'язаного з обороною, та виведення енергоємного промвиробництва за межі міста й області.