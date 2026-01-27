Значительный дефицит электроэнергии в столичном регионе, действуют экстренные отключения. Есть новые обесточивания в 4 областях, - Минэнерго

В результате очередных ночных атак врага на энергетическую инфраструктуру обесточены потребители в Харьковской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях. Аварийно-восстановительные работы продолжаются во всех регионах, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Ситуация в столичном регионе

Как отмечается, в Киеве и Киевской области сохраняется значительный дефицит электроэнергии. Ситуация напряженная, применяются экстренные отключения. Возвращение к прогнозируемым графикам почасовых отключений произойдет после стабилизации работы энергосистемы.

Почасовые отключения

По всей стране действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также ограничения мощности для промышленности и бизнеса. В нескольких регионах дополнительно применяются аварийные отключения. Главной причиной вынужденных ограничений являются последствия обстрелов электростанций и подстанций системы передачи и распределения электроэнергии.

"Долгосрочно обесточенными остаются потребители в прифронтовых и приграничных регионах, где восстановление электроснабжения затруднено постоянными боевыми действиями", - отмечают в Минэнерго.

Из-за неблагоприятных погодных условий без электроснабжения остаются более 500 населенных пунктов в Винницкой, Хмельницкой, Николаевской, Тернопольской, Кировоградской, Черниговской, Черновицкой, Сумской, Житомирской и Киевской областях. Ремонтные бригады облэнерго работают в круглосуточном режиме.

В связи с массированными атаками Российской Федерации энергетика Украины работает в режиме чрезвычайной ситуации для максимальной координации действий всех служб.