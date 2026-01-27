Значительный дефицит электроэнергии в столичном регионе, действуют экстренные отключения. Есть новые обесточивания в 4 областях, - Минэнерго

Энергетика под ударами РФ

В результате очередных ночных атак врага на энергетическую инфраструктуру обесточены потребители в Харьковской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях. Аварийно-восстановительные работы продолжаются во всех регионах, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго. 

Ситуация в столичном регионе

Как отмечается, в Киеве и Киевской области сохраняется значительный дефицит электроэнергии. Ситуация напряженная, применяются экстренные отключения. Возвращение к прогнозируемым графикам почасовых отключений произойдет после стабилизации работы энергосистемы.

Почасовые отключения

По всей стране действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также ограничения мощности для промышленности и бизнеса. В нескольких регионах дополнительно применяются аварийные отключения. Главной причиной вынужденных ограничений являются последствия обстрелов электростанций и подстанций системы передачи и распределения электроэнергии.

"Долгосрочно обесточенными остаются потребители в прифронтовых и приграничных регионах, где восстановление электроснабжения затруднено постоянными боевыми действиями", - отмечают в Минэнерго.

Из-за неблагоприятных погодных условий без электроснабжения остаются более 500 населенных пунктов в Винницкой, Хмельницкой, Николаевской, Тернопольской, Кировоградской, Черниговской, Черновицкой, Сумской, Житомирской и Киевской областях. Ремонтные бригады облэнерго работают в круглосуточном режиме.

В связи с массированными атаками Российской Федерации энергетика Украины работает в режиме чрезвычайной ситуации для максимальной координации действий всех служб.

Ми знаемо шо у цьому винні тварьки з тавром "росиянин" но ми пам'ятаємо і про Міндіча з Галущенко, Цукермана з Чернишовим, Наєма з Лещенко, Резнікова з Умеровим, Баканова з Наумовим і дЕрьмака з Ze, всіх Слуг ***** з ригиАналами тощо.
а мені підараси спалили три блока живлення вночі та три лампи
дали 350 вольт на дачах
Це і є черговим фактом бездіяльності шмигаля, з групою осіб на посадах, з часу його призначення зеленським, після гончарука з члЄНАМИ, який потім утік з України!!
Але ж керовніки ГПУ і ДБР теж саботують виконання своїх обов'язків!!
Ось вам і організована злочинна група осіб з Урядового кварталу!
Але зеленський: про це теж «не ЗНАЄ», з 2019 року, бо він то в Омані, то на саммітах по Світу вештається, щоб «інвесторів не відлякувати»….!!
27.01.2026 10:33 Ответить
Ми знаемо шо у цьому винні тварьки з тавром "росиянин" но ми пам'ятаємо і про Міндіча з Галущенко, Цукермана з Чернишовим, Наєма з Лещенко, Резнікова з Умеровим, Баканова з Наумовим і дЕрьмака з Ze, всіх Слуг ***** з ригиАналами тощо.
27.01.2026 10:35 Ответить
26.01.26



Київщина повертається до стабілізаційних відключень, - ДТЕК Джерело: https://censor.net/ua/n3597280

ніколи такого не було і от знову
27.01.2026 10:40 Ответить
"Дружба" качає своїми насосами без перерви - середьодобове споживання 300-500 МВат в год одної, 4 станції ....
27.01.2026 10:44 Ответить
а мені підараси спалили три блока живлення вночі та три лампи
дали 350 вольт на дачах
27.01.2026 11:41 Ответить
ну вони то да, але хто ти що не купив на вхід автомат який відключає по низькій або високій напрузі?
27.01.2026 13:28 Ответить
в мене там все є
нічого не спрацювало
мабуть не було такого току а лише пробій по напрузі
27.01.2026 17:57 Ответить
вибач, але фігню ти написав. Зараз майже будь який автомат має захист і по навантаженню і по напрузі, та ще і WiFi у додаток.
28.01.2026 11:09 Ответить
вибач, але згоріло за раз 6 приборів...
мені твоя теорія до сраки, вибач
28.01.2026 12:31 Ответить
я у казки не вірю. Бо у мене правильний автомат і вже була і за 300в и 140в, і нічого не сгорило бо автомат вирубав моментально.
28.01.2026 20:47 Ответить
загугли tompd 63WIFI та встанови собі щоб не мати таких проблем у майбутньому..
28.01.2026 20:49 Ответить
Є такі штуки, як запобіжники, "автомати" і т.д.
27.01.2026 14:22 Ответить
Написано що через несприятливі погодні умови. ЛЕПи варто перенести під землю як зробили німці і тоді ні ожеледь ні вітер не страшні для звичайних ЛЕП
27.01.2026 12:39 Ответить
Після закриття Чорнобильської АЕС постало питання компенсації енергопотужностей для стрімко зростаючої вшир столиці.
Всі потуги дотичного до енергетики начальства носили тимчасовий характер і кардинально не вирішували питання. Аж доки в грудні 2015-го не була введена в експлуатацію ЛЕП між Рівненською АЕС та підстанцією «Київська» з напругою 750 кВ, яка повністю заживила не лише Київ і область, в й Центральний і Північний регіони.
Саме ця ПС і ЛЕП і стали об'єктами скажених повітряних атак рашистів в цю зиму. Оскільки на перший погляд просте рішення з енергопостачанням столиці (протягнути ЛЕП) у мирний час виявилось в умовах війни й наростаючого терору ворога проти енергоінфраструктури вузьким місцем.
Таким чином, для відновлення енергопостачання житлового сектору Києва потрібна диверсифікація потужностей з одночасним припиненням міського будівництва, не пов'язаного з обороною, та виведення енергоємного промвиробництва за межі міста й області.
27.01.2026 12:48 Ответить
А шмигаль сказав,що з понеділка будуть діяти чітки графіки відключень Правда цьому ніхто і не повірив,але виникає питання ---до якіх пір ці гниди будуть брехати народу і вішати всім ( в т.ч. і закордонним партнерам) локшину на вуха?
27.01.2026 23:17 Ответить
 
 