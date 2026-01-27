Значительный дефицит электроэнергии в столичном регионе, действуют экстренные отключения. Есть новые обесточивания в 4 областях, - Минэнерго
В результате очередных ночных атак врага на энергетическую инфраструктуру обесточены потребители в Харьковской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях. Аварийно-восстановительные работы продолжаются во всех регионах, где это позволяет ситуация с безопасностью.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.
Ситуация в столичном регионе
Как отмечается, в Киеве и Киевской области сохраняется значительный дефицит электроэнергии. Ситуация напряженная, применяются экстренные отключения. Возвращение к прогнозируемым графикам почасовых отключений произойдет после стабилизации работы энергосистемы.
Почасовые отключения
По всей стране действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также ограничения мощности для промышленности и бизнеса. В нескольких регионах дополнительно применяются аварийные отключения. Главной причиной вынужденных ограничений являются последствия обстрелов электростанций и подстанций системы передачи и распределения электроэнергии.
"Долгосрочно обесточенными остаются потребители в прифронтовых и приграничных регионах, где восстановление электроснабжения затруднено постоянными боевыми действиями", - отмечают в Минэнерго.
Из-за неблагоприятных погодных условий без электроснабжения остаются более 500 населенных пунктов в Винницкой, Хмельницкой, Николаевской, Тернопольской, Кировоградской, Черниговской, Черновицкой, Сумской, Житомирской и Киевской областях. Ремонтные бригады облэнерго работают в круглосуточном режиме.
В связи с массированными атаками Российской Федерации энергетика Украины работает в режиме чрезвычайной ситуации для максимальной координации действий всех служб.
Всі потуги дотичного до енергетики начальства носили тимчасовий характер і кардинально не вирішували питання. Аж доки в грудні 2015-го не була введена в експлуатацію ЛЕП між Рівненською АЕС та підстанцією «Київська» з напругою 750 кВ, яка повністю заживила не лише Київ і область, в й Центральний і Північний регіони.
Саме ця ПС і ЛЕП і стали об'єктами скажених повітряних атак рашистів в цю зиму. Оскільки на перший погляд просте рішення з енергопостачанням столиці (протягнути ЛЕП) у мирний час виявилось в умовах війни й наростаючого терору ворога проти енергоінфраструктури вузьким місцем.
Таким чином, для відновлення енергопостачання житлового сектору Києва потрібна диверсифікація потужностей з одночасним припиненням міського будівництва, не пов'язаного з обороною, та виведення енергоємного промвиробництва за межі міста й області.