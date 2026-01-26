Россия снова атаковала Херсонскую ТЭЦ дронами и артиллерией

Российская армия в течение прошедших суток непрерывно обстреливала Херсонскую теплоэлектроцентраль, применяя ударные дроны и артиллерию.

Об этом сообщили в группе "Нафтогаз", передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Для поддержки жителей области компания передала Херсонской области тысячи электрообогревателей, а также 750 газовых обогревателей.

Председатель правления "Нафтогаза" Сергей Корецкий сообщил, что уже на этой неделе Херсон получит еще 950 газовых обогревателей вместе с баллонами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Игнат опроверг попадание 16 баллистических ракет в ТЭЦ Киева

Власти Херсона в настоящее время рассматривают несколько вариантов помощи жителям города для обеспечения их теплоснабжением.