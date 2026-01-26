8 269 16

Игнат опроверг попадание 16 баллистических ракет в ТЭЦ Киева

В Воздушных силах опровергли информацию о попадании 16 баллистических ракет в ТЭЦ Киева.

Что известно

В эфире "Суспільного" директор Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что по киевским ТЭЦ попали 16 баллистических ракет.

"Проблема Киева создана 13 января. Потому что тогда 16 ракет, насколько мне известно, попали в киевские ТЭЦ. К сожалению, в результате они не работают как источник электричества", - сказал он.

По словам Харченко, ТЭЦ Киева обеспечивали до половины потребностей столицы в электроэнергии.

Реакция Воздушных сил

В комментарии УНИАН начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат опроверг информацию о прилете 16 баллистических ракет 13 января.

По его словам, в тот день в столице сбили две баллистические ракеты, а остальные были в Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Киевской областях.

"Две ракеты были уничтожены над Киевом, были сбиты системой Patriot, именно баллистики. А география удара была большая. В тот день было атаковано много регионов в разных частях Украины. Это и Харьковщина, Запорожье, Днепропетровщина и Киевская область. Из тех 16-ти баллистических ракет, о которых он (Александр Харченко. - Ред.) говорит, - это общий результат удара врага. Над Киевом сбиты две баллистические ракеты", - пояснил Игнат.

+3
Щось у цій історії не сходиться. По Києву масовані були 10, 20 і 24 го січня. 13 - го було спокійно. Хто з Києва, той підтвердить. І, якщо 13 - го було так багато влучань, то чому тільки 24 - го остаточно пропало опалення (це я кажу за свій район). Експертів зараз розвелось.
26.01.2026 14:16 Ответить
цікаво ігнат коли приходить додому рот від zельоного поносу відмиває ?
26.01.2026 15:06 Ответить
+2
це загальний результат удару ворога. Над Києвом збито дві балістики", - пояснив Ігнат.
26.01.2026 13:33 Ответить
Не 16 а 12 нащо брихати така мелоч
26.01.2026 13:29 Ответить
26.01.2026 13:33 Ответить
Так збили тільки дві ??
26.01.2026 13:31 Ответить
в других містах нема Патріотів
26.01.2026 13:34 Ответить
По ходу, Харченко на підробітку в "Ісландії" де ще і заброньваний...
26.01.2026 13:33 Ответить
Было не 16 а 2 ракеты, да и те сбили. Теперь понятно почему не хватает электрики.
26.01.2026 13:38 Ответить
Це добре що до тебе дійшло,а то б і надалі сидів би і тупо тикав вилкою у розетку...
26.01.2026 13:46 Ответить
Якщо заперечує значить таки влучили, їх треба розуміти навпаки
26.01.2026 13:44 Ответить
що це за шарашка така хитродупа - "Рога і копита" ТОВ "Центр досліджень: енергетика і політика" ?
26.01.2026 13:44 Ответить
Хтось зрозумів, скільки усього ракет летіло на Київ? Було усього по Україні 16 балістичних ракет, над Києвом збито 2, але скільки ракет над Києвом не збито?
26.01.2026 13:57 Ответить
Ти ж після пісюна пороа свій рот миєш,,хотя яке там..чорт руський..
27.01.2026 16:19 Ответить
ракети не прилітали , але майже млн жителів столиці без світла..."що це було???х/зн.мабуть НЛО???
26.01.2026 16:33 Ответить
 
 