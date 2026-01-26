Игнат опроверг попадание 16 баллистических ракет в ТЭЦ Киева

В Воздушных силах опровергли информацию о попадании 16 баллистических ракет в ТЭЦ Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Что известно

В эфире "Суспільного" директор Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что по киевским ТЭЦ попали 16 баллистических ракет.

"Проблема Киева создана 13 января. Потому что тогда 16 ракет, насколько мне известно, попали в киевские ТЭЦ. К сожалению, в результате они не работают как источник электричества", - сказал он.

По словам Харченко, ТЭЦ Киева обеспечивали до половины потребностей столицы в электроэнергии.

Реакция Воздушных сил

В комментарии УНИАН начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат опроверг информацию о прилете 16 баллистических ракет 13 января.

По его словам, в тот день в столице сбили две баллистические ракеты, а остальные были в Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Киевской областях.

"Две ракеты были уничтожены над Киевом, были сбиты системой Patriot, именно баллистики. А география удара была большая. В тот день было атаковано много регионов в разных частях Украины. Это и Харьковщина, Запорожье, Днепропетровщина и Киевская область. Из тех 16-ти баллистических ракет, о которых он (Александр Харченко. - Ред.) говорит, - это общий результат удара врага. Над Киевом сбиты две баллистические ракеты", - пояснил Игнат.

