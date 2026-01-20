Враг направил ракету "Циркон" на энергетический объект в Винницкой области, - Игнат
Во время ночной ракетной атаки по территории Украины российская ракета типа "Циркон" была направлена в сторону Винницкой области.
Об этом рассказал начальник Управления коммуникации командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, эту ракету враг направил по энергетическому объекту.
Как сообщалось, рашисты атаковали "Цирконом", баллистикой и крылатыми ракетами: ПВО обезвредила 342 цели.
Что предшествовало?
- Как отмечалось, ночью 20 января 2026 года войска РФ атаковали ударными дронами территорию Киева. Также Воздушные силы сообщали о пусках баллистических ракет, в том числе и в сторону столицы.
- Кроме того, враг поднял в небо Ту-95МС. Мониторинговые каналы пишут о вероятных пусках ракет.
- По данным КГГА, поезда метро будут курсировать с изменениями из-за сложной энергоситуации.
- 5635 многоэтажек остались без тепла, левый берег без воды.
- В результате обстрела повреждены школа, дома и нежилые помещения в Днепровском районе.
- Кроме того, россияне атаковали Киевскую область: погиб мужчина в Бучанском районе, повреждено помещение АЗС.
Топ комментарии
+11 Sophia-Maria Duglass #550966
20.01.2026 13:53
+5 Diesel_Sasha
20.01.2026 14:01
+3 Малець Тарас
20.01.2026 14:01
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Своє рідне банда Зеленського-Міндіча бомбити не буде.