РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10316 посетителей онлайн
Новости
5 468 12

Враг направил ракету "Циркон" на энергетический объект в Винницкой области, - Игнат

Игнат об особенностях атаки

Во время ночной ракетной атаки по территории Украины российская ракета типа "Циркон" была направлена в сторону Винницкой области.

Об этом рассказал начальник Управления коммуникации командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, эту ракету враг направил по энергетическому объекту.

Читайте также: Из-за атаки РФ обесточена водопроводная инфраструктура Киева: где нет воды?

Как сообщалось, рашисты атаковали "Цирконом", баллистикой и крылатыми ракетами: ПВО обезвредила 342 цели.

Что предшествовало?

  • Как отмечалось, ночью 20 января 2026 года войска РФ атаковали ударными дронами территорию Киева. Также Воздушные силы сообщали о пусках баллистических ракет, в том числе и в сторону столицы.
  • Кроме того, враг поднял в небо Ту-95МС. Мониторинговые каналы пишут о вероятных пусках ракет.
  • По данным КГГА, поезда метро будут курсировать с изменениями из-за сложной энергоситуации.
  • 5635 многоэтажек остались без тепла, левый берег без воды.
  • В результате обстрела повреждены школа, дома и нежилые помещения в Днепровском районе.
  • Кроме того, россияне атаковали Киевскую область: погиб мужчина в Бучанском районе, повреждено помещение АЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве пока невозможно отменить экстренные отключения света, - Шмыгаль

Автор: 

Винницкая область (1159) обстрел (32307) Воздушные силы (3040) Игнат Юрий (662)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
А чому ФЛАМІНГО не ******** мацкву ?
показать весь комментарий
20.01.2026 13:53 Ответить
+5
бо фуфламінги є лише на бумазі і в коксомізках зе4ма
показать весь комментарий
20.01.2026 14:01 Ответить
+3
Тому що в сім'ї Міндіча (головного гаманця Зеленського) в москві і загалом в рф декілька десятків елітних бутіків елітних ювелірних виробів і підприємства з виробництва діамантів.
Своє рідне банда Зеленського-Міндіча бомбити не буде.
показать весь комментарий
20.01.2026 14:01 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
показать весь комментарий
показать весь комментарий
вітер зі Сходу заважає...вони ж тендітні
показать весь комментарий
20.01.2026 14:01 Ответить
Бо як корабель назвеш, так він і попливе. " Бомбили ворога фламінгами" - хіба це грізно звучить? Назвали б "коршун", "шуліка" чи "стерв'ятник"
20.01.2026 14:11 Ответить
показать весь комментарий
20.01.2026 14:11 Ответить
а потім зябліком довбанули..)))
показать весь комментарий
20.01.2026 16:20 Ответить
Тому що свати 15 сезон вже хочеться зняти, я що дурник що буду бити по своїм?! Це для зебілів в гівномарафоні помиї.
20.01.2026 14:46 Ответить
показать весь комментарий
20.01.2026 14:46 Ответить
Що передувало?: Ісак раділ Іакава, Іакав раділ...
показать весь комментарий
20.01.2026 14:15 Ответить
Наші 3000 Фламінги можуть знести всю моцкву три рази. Але вони полетіли в Ізраїль
20.01.2026 14:16 Ответить
показать весь комментарий
20.01.2026 14:16 Ответить
 
 