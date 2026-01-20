Ворог спрямував ракету "Циркон" на енергетичний об’єкт на Вінниччині, - Ігнат
Під час нічної ракетної атаки по території України російська ракета типу "Циркон" була спрямована в бік Вінницької області.
Про це розповів начальник Управління комунікації командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, цю ракету ворог спрямував по енергетичному обʼєкту.
Як повідомлялося, рашисти атакували "Цирконом", балістикою та крилатими ракетами: ППО знешкодила 342 цілі.
Що передувало?
- Як зазначалося, вночі 20 січня 2026 року війська РФ атакували ударними дронами територію Києва. Також Повітряні сили повідомляли про пуски балістичних ракет, зокрема і в бік столиці.
- Окрім того, ворог підняв у небо Ту-95МС. Моніторингові канали пишуть про ймовірні пуски ракет.
- За даними КМДА, поїзди метро курсуватимуть зі змінами через складну енергоситуацію.
- 5635 багатоповерхівок залишились без тепла, лівий берег без води.
- Через обстріл пошкоджено школу, будинки та нежитлові приміщення у Дніпровському районі.
- Окрім того, росіяни атакували Київщину: загинув чоловік у Бучанському районі, пошкоджено приміщення АЗС.
Своє рідне банда Зеленського-Міндіча бомбити не буде.