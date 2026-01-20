Ворог спрямував ракету "Циркон" на енергетичний об’єкт на Вінниччині, - Ігнат

ігнат про особливості атаки

Під час нічної ракетної атаки по території України російська ракета типу "Циркон" була спрямована в бік Вінницької області.

Про це розповів начальник Управління комунікації командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, цю ракету ворог спрямував по енергетичному обʼєкту.

Як повідомлялося, рашисти атакували "Цирконом", балістикою та крилатими ракетами: ППО знешкодила 342 цілі.

Що передувало?

  • Як зазначалося, вночі 20 січня 2026 року війська РФ атакували ударними дронами територію Києва. Також Повітряні сили повідомляли про пуски балістичних ракет, зокрема і в бік столиці.
  • Окрім того, ворог підняв у небо Ту-95МС. Моніторингові канали пишуть про ймовірні пуски ракет.
  • За даними КМДА, поїзди метро курсуватимуть зі змінами через складну енергоситуацію.
  • 5635 багатоповерхівок залишились без тепла, лівий берег без води.
  • Через обстріл пошкоджено школу, будинки та нежитлові приміщення у Дніпровському районі.
  • Окрім того, росіяни атакували Київщину: загинув чоловік у Бучанському районі, пошкоджено приміщення АЗС.

Вінницька область обстріл Повітряні сили Ігнат Юрій
А чому ФЛАМІНГО не ******** мацкву ?
показати весь коментар
20.01.2026 13:53 Відповісти
Тому що в сім'ї Міндіча (головного гаманця Зеленського) в москві і загалом в рф декілька десятків елітних бутіків елітних ювелірних виробів і підприємства з виробництва діамантів.
Своє рідне банда Зеленського-Міндіча бомбити не буде.
показати весь коментар
20.01.2026 14:01 Відповісти
бо фуфламінги є лише на бумазі і в коксомізках зе4ма
показати весь коментар
20.01.2026 14:01 Відповісти
вітер зі Сходу заважає...вони ж тендітні
показати весь коментар
20.01.2026 14:01 Відповісти
Бо як корабель назвеш, так він і попливе. " Бомбили ворога фламінгами" - хіба це грізно звучить? Назвали б "коршун", "шуліка" чи "стерв'ятник"
показати весь коментар
20.01.2026 14:11 Відповісти
а потім зябліком довбанули..)))
показати весь коментар
20.01.2026 16:20 Відповісти
Тому що свати 15 сезон вже хочеться зняти, я що дурник що буду бити по своїм?! Це для зебілів в гівномарафоні помиї.
показати весь коментар
20.01.2026 14:46 Відповісти
Що передувало?: Ісак раділ Іакава, Іакав раділ...
показати весь коментар
20.01.2026 14:15 Відповісти
Наші 3000 Фламінги можуть знести всю моцкву три рази. Але вони полетіли в Ізраїль
показати весь коментар
20.01.2026 14:16 Відповісти
 
 