Ворог спрямував ракету "Циркон" на енергетичний об’єкт на Вінниччині, - Ігнат

Під час нічної ракетної атаки по території України російська ракета типу "Циркон" була спрямована в бік Вінницької області.

Про це розповів начальник Управління комунікації командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, цю ракету ворог спрямував по енергетичному обʼєкту.

Як повідомлялося, рашисти атакували "Цирконом", балістикою та крилатими ракетами: ППО знешкодила 342 цілі.

Що передувало?

Як зазначалося, вночі 20 січня 2026 року війська РФ атакували ударними дронами територію Києва. Також Повітряні сили повідомляли про пуски балістичних ракет, зокрема і в бік столиці.

Окрім того, ворог підняв у небо Ту-95МС. Моніторингові канали пишуть про ймовірні пуски ракет.

За даними КМДА, поїзди метро курсуватимуть зі змінами через складну енергоситуацію.

5635 багатоповерхівок залишились без тепла, лівий берег без води.

Через обстріл пошкоджено школу, будинки та нежитлові приміщення у Дніпровському районі.

Окрім того, росіяни атакували Київщину: загинув чоловік у Бучанському районі, пошкоджено приміщення АЗС.

