РФ впервые за долгое время применила ракеты Х-22 для атаки на Киев, - Игнат

ракета Х-22

Во время сегодняшней массированной атаки Россия впервые за долгое время применила противокорабельные ракеты Х-22 для ударов по Киеву. Украинская ПВО ликвидировала 9 таких ракет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом рассказал спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в телеефире.

Ракеты Х-22

Он отметил, что ракеты Х-22 давно не фигурировали в сводках о российских атаках. И особенность сегодняшней атаки заключается именно в их применении.

"Ракеты Х-22, которые фактически использовались против авианосных групп (это их основное назначение). Они могут нести разный заряд. И их особенность в том, что боевая масса этой ракеты составляет 950 килограммов", - отметил Игнат.

РФ применила по Киеву 12 ракет Х-22

Спикер рассказал, что во время сегодняшней атаки россияне применили по Киеву 12 таких ракет (это беспрецедентный случай) с самолетов стратегической авиации - бомбардировщики Ту-22М3, которые противник перебазировал с Дальнего Востока ближе к Украине.

Удар по Днепру ракетой Х-22 в 2023 году

Также Игнат напомнил, что в 2023 году этой ракетой в Днепре снесло целый подъезд дома, было много погибших. С тех пор противник стал меньше применять такие ракеты по материковой территории Украины, больше сосредоточился на юге Украины (нефтяные платформы, остров Змеиный).

Сколько всего таких ракет применила РФ против Украины

Игнат отметил, что в общей сложности 412 ракет Х-22 или Х-32 было применено против нашего государства, из них до сих пор было сбито только три. Сейчас на счету ПВО еще плюс 9. То есть на данный момент 12 было уничтожено.

Он напомнил, что подобные ракеты атакуют по баллистической территории. Такие цели могут перехватывать только системы Patriot.

Что предшествовало?

  • По данным Воздушных сил, в ночь на 24 января войска РФ нанесли комбинированный удар по Украине с применением ракет различных типов воздушного, наземного базирования и ударных БПЛА. Зафиксировано 396 средств воздушного нападения. Противовоздушной обороной сбито/подавлено 372 цели - 15 ракет и 357 беспилотников различных типов.
  • Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Россия атакует Киев дронами и баллистикой: есть попадания, произошли пожары.
  • Утром стало известно, что из-за атаки РФ на Киев погиб человек, 4 ранены. Есть повреждения в 5 районах. На левом берегу перебои с водой и теплом.
  • Кроме того, враг атаковал Харьков "шахедами": 11 пострадавших, среди них беременная женщина.
  • Также враг нанес удар по Киевской области. Там 4 раненых, повреждены дома в Бориспольском и Броварском районах.
  • В ночь на субботу, 24 января, войска РФ атаковали энергетическую инфраструктуру Чернигова.

+13
9 (!) збили. Ну просто красавчики!
24.01.2026 12:33 Ответить
+12
Гордиться, шо більшість таки збили і вона не долетіла до твоєї макітри.
24.01.2026 12:57 Ответить
+9
А фламінго коли застосували крайній раз?
24.01.2026 12:48 Ответить
Поздоровлення з мирними перемовинами
24.01.2026 12:33 Ответить
9 (!) збили. Ну просто красавчики!
показать весь комментарий
24.01.2026 12:33 Ответить
Масоване застосування протикарабельних ракет і ракет-приманок у якості бойових.
Це, таки, зміни.
24.01.2026 12:43 Ответить
Ракети Х-22, які фактично використовувались проти авіаносних груп (це їхнє основне призначення). Вони можуть нести різний заряд. І їхня особливість, що бойова маса цієї ракети становить 950 кілограмів", - зазначив Ігнат. Джерело: https://censor.net/ua/n3597061
Не зрозуміло це він гордитися?
24.01.2026 12:45 Ответить
Гордиться, шо більшість таки збили і вона не долетіла до твоєї макітри.
показать весь комментарий
24.01.2026 12:57 Ответить
то були нові Х-32 - бо старі Х-22 до Києва тупо не долетять
24.01.2026 13:10 Ответить
А фламінго коли застосували крайній раз?
показать весь комментарий
24.01.2026 12:48 Ответить
Під час фотосесій
24.01.2026 13:05 Ответить
застосовують - але вони масивні, повільні, неповороткі і легко збиваються - тому похвастатися нічим. Щоб гарантовано прорвати ППО треба запускати по сотні ракет на одну ціль…
24.01.2026 13:14 Ответить
Где характеристики ракет,которые полетели на моцву,дебиляки?
24.01.2026 13:03 Ответить
Ти хочеш щоб москалі в москві замерзли?((А ще й ***** простине((це негуманно((((
24.01.2026 14:45 Ответить
Все це російські терористи роблять з метою максимального терору мирного населення України, жінок і дітей, які в першу чергу від цього найбільше страждають, скоюючи черговий військовий злочин, безкарно.

Бо запускаючи х-22, яка летить навмання, в бік якоїсь великої цілі, якою може бути і ТЕЦ, і супермаркет, і житловий комплекс, але точно не якась військова ціль, вони, тим самим, переслідують тільки мету терору і вбивства максимальної українців. Виродки російські
24.01.2026 13:22 Ответить
***** агову!
твої говнєти радянські всі збиті , тож ти і твої безтолкові ішаки не здатні ні на що 🤡
лишилася в тебе ядерка , яку ми зібʼєм теж , тому давай вже час вмирати прийшов не зволікай і не тягни
24.01.2026 13:35 Ответить
В Україна вже тривалий час застосовує х2мільони , потужна грошова балістика на москву, кожен день...
24.01.2026 13:38 Ответить
Оно и понятно. Закончились то уже давно, и на тебе...
24.01.2026 13:58 Ответить
Кинджал частіше збивають, аніж цю Х-22. Раніше вважав, що її взагалі неможливо збити. Гарна робота.
24.01.2026 14:42 Ответить
Цей мотлох легше збити,ніж кинджал.Вона повільніша,розробки 60-х років і це не балістична ракета.Мали проти авіаносних груп використовуватися.Але для успішного нищення,одразу 60 ТУ-22 мали би вилітати,з такими ракетами,в яких ядерні боєголовки.І Якщо хоч одна прорветься,це мав бути успіх.
24.01.2026 16:11 Ответить
А у нас тільки дрони, не всі долітають і б*ють куди вигідно трампону.
24.01.2026 14:47 Ответить
Фламінги мчать на москвабад-аж волосся назад.
24.01.2026 14:57 Ответить
Цікаво

- нахера запускали токсичний та неточний х-32, якщо в кацапів є балістика, іскандер-к, х-101, калібр, кинжал
- та ще й підлітати за 80 км до кордону (блукаючий петріот колись приїде).
- ще й 12 ракет на бідну підстанцію і тец.

Типу, за будь-яку ціну і всіма засобами вирубити Київ? Ну нехай на тиждень вирублять, чекісти реально вірять, що це змінить хід війни?
24.01.2026 15:54 Ответить
 
 