РФ впервые за долгое время применила ракеты Х-22 для атаки на Киев, - Игнат
Во время сегодняшней массированной атаки Россия впервые за долгое время применила противокорабельные ракеты Х-22 для ударов по Киеву. Украинская ПВО ликвидировала 9 таких ракет.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом рассказал спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в телеефире.
Ракеты Х-22
Он отметил, что ракеты Х-22 давно не фигурировали в сводках о российских атаках. И особенность сегодняшней атаки заключается именно в их применении.
"Ракеты Х-22, которые фактически использовались против авианосных групп (это их основное назначение). Они могут нести разный заряд. И их особенность в том, что боевая масса этой ракеты составляет 950 килограммов", - отметил Игнат.
РФ применила по Киеву 12 ракет Х-22
Спикер рассказал, что во время сегодняшней атаки россияне применили по Киеву 12 таких ракет (это беспрецедентный случай) с самолетов стратегической авиации - бомбардировщики Ту-22М3, которые противник перебазировал с Дальнего Востока ближе к Украине.
Удар по Днепру ракетой Х-22 в 2023 году
Также Игнат напомнил, что в 2023 году этой ракетой в Днепре снесло целый подъезд дома, было много погибших. С тех пор противник стал меньше применять такие ракеты по материковой территории Украины, больше сосредоточился на юге Украины (нефтяные платформы, остров Змеиный).
Сколько всего таких ракет применила РФ против Украины
Игнат отметил, что в общей сложности 412 ракет Х-22 или Х-32 было применено против нашего государства, из них до сих пор было сбито только три. Сейчас на счету ПВО еще плюс 9. То есть на данный момент 12 было уничтожено.
Он напомнил, что подобные ракеты атакуют по баллистической территории. Такие цели могут перехватывать только системы Patriot.
Что предшествовало?
- По данным Воздушных сил, в ночь на 24 января войска РФ нанесли комбинированный удар по Украине с применением ракет различных типов воздушного, наземного базирования и ударных БПЛА. Зафиксировано 396 средств воздушного нападения. Противовоздушной обороной сбито/подавлено 372 цели - 15 ракет и 357 беспилотников различных типов.
- Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Россия атакует Киев дронами и баллистикой: есть попадания, произошли пожары.
- Утром стало известно, что из-за атаки РФ на Киев погиб человек, 4 ранены. Есть повреждения в 5 районах. На левом берегу перебои с водой и теплом.
- Кроме того, враг атаковал Харьков "шахедами": 11 пострадавших, среди них беременная женщина.
- Также враг нанес удар по Киевской области. Там 4 раненых, повреждены дома в Бориспольском и Броварском районах.
- В ночь на субботу, 24 января, войска РФ атаковали энергетическую инфраструктуру Чернигова.
Це, таки, зміни.
Не зрозуміло це він гордитися?
Бо запускаючи х-22, яка летить навмання, в бік якоїсь великої цілі, якою може бути і ТЕЦ, і супермаркет, і житловий комплекс, але точно не якась військова ціль, вони, тим самим, переслідують тільки мету терору і вбивства максимальної українців. Виродки російські
твої говнєти радянські всі збиті , тож ти і твої безтолкові ішаки не здатні ні на що 🤡
лишилася в тебе ядерка , яку ми зібʼєм теж , тому давай вже час вмирати прийшов не зволікай і не тягни
- нахера запускали токсичний та неточний х-32, якщо в кацапів є балістика, іскандер-к, х-101, калібр, кинжал
- та ще й підлітати за 80 км до кордону (блукаючий петріот колись приїде).
- ще й 12 ракет на бідну підстанцію і тец.
Типу, за будь-яку ціну і всіма засобами вирубити Київ? Ну нехай на тиждень вирублять, чекісти реально вірять, що це змінить хід війни?