РФ впервые за долгое время применила ракеты Х-22 для атаки на Киев, - Игнат

Во время сегодняшней массированной атаки Россия впервые за долгое время применила противокорабельные ракеты Х-22 для ударов по Киеву. Украинская ПВО ликвидировала 9 таких ракет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом рассказал спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в телеефире.

Ракеты Х-22

Он отметил, что ракеты Х-22 давно не фигурировали в сводках о российских атаках. И особенность сегодняшней атаки заключается именно в их применении.

"Ракеты Х-22, которые фактически использовались против авианосных групп (это их основное назначение). Они могут нести разный заряд. И их особенность в том, что боевая масса этой ракеты составляет 950 килограммов", - отметил Игнат.

РФ применила по Киеву 12 ракет Х-22

Спикер рассказал, что во время сегодняшней атаки россияне применили по Киеву 12 таких ракет (это беспрецедентный случай) с самолетов стратегической авиации - бомбардировщики Ту-22М3, которые противник перебазировал с Дальнего Востока ближе к Украине.

Удар по Днепру ракетой Х-22 в 2023 году

Также Игнат напомнил, что в 2023 году этой ракетой в Днепре снесло целый подъезд дома, было много погибших. С тех пор противник стал меньше применять такие ракеты по материковой территории Украины, больше сосредоточился на юге Украины (нефтяные платформы, остров Змеиный).

Сколько всего таких ракет применила РФ против Украины

Игнат отметил, что в общей сложности 412 ракет Х-22 или Х-32 было применено против нашего государства, из них до сих пор было сбито только три. Сейчас на счету ПВО еще плюс 9. То есть на данный момент 12 было уничтожено.

Он напомнил, что подобные ракеты атакуют по баллистической территории. Такие цели могут перехватывать только системы Patriot.

Что предшествовало?