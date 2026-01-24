Сибига о массированном ударе РФ: Ракеты поразили не только наших людей, но и стол переговоров

Массированная атака 24 января

Российский диктатор Владимир Путин этой ночью отдал приказ о нанесении удара по Украине именно тогда, когда в ОЕА продолжались переговоры по мирному процессу под эгидой США.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, комментируя массированную российскую атаку в ночь на 24 января, сообщает Цензор.НЕТ.

Ракеты поразили и стол переговоров

"Мирные усилия? Трехсторонняя встреча в ОАЭ? Дипломатия? Для украинцев это была очередная ночь российского террора.

Путин цинично отдал приказ нанести жестокий массированный ракетный удар по Украине именно тогда, когда делегации встречаются в Абу-Даби для продвижения мирного процесса под эгидой США. Его ракеты поразили не только наших людей, но и стол переговоров", - подчеркнул министр.

Сибига отметил, что от российских ударов пострадали, в частности, крупнейшие города – Киев и Харьков. Кроме того, Чернигов после ударов остался без электроснабжения.

Россияне использовали десятки ракет и сотни беспилотников. Основные цели РФ остались неизменными: объекты энергетики и жилые районы.

Место Путина – на скамье подсудимых

"Россия продолжает вести геноцидную войну против гражданского населения, совершая военные преступления и преступления против человечности... Эта варварская атака в очередной раз доказывает, что место Путина не за столом мирных переговоров, а на скамье подсудимых специального трибунала", - подчеркнул Сибига.

Министр также поблагодарил подразделения противовоздушной обороны, продемонстрировавшие невероятную эффективность, энергетов, восстанавливающих поврежденную инфраструктуру, а также партнеров, укрепляющих устойчивость Украины дополнительными ракетами-перехватчиками и энергетическим оборудованием.

Также он выразил благодарность тем, кто сейчас участвует в волонтерских инициативах #WarmthForUkraine по всему миру, собирая средства для оказания срочной энергетической помощи.

Что предшествовало?

  • По данным Воздушных сил, в ночь на 24 января войска РФ нанесли комбинированный удар по Украине с применением ракет различных типов воздушного, наземного базирования и ударных БПЛА. Зафиксировано 396 средств воздушного нападения. Противовоздушной обороной сбито/подавлено 372 цели - 15 ракет и 357 беспилотников различных типов.
  • Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Россия атакует Киев дронами и баллистикой: есть попадания, произошли пожары.
  • Утром стало известно, что из-за атаки РФ на Киев погиб человек, 4 ранены. Есть повреждения в 5 районах. На левом берегу перебои с водой и теплом.
  • Кроме того, враг атаковал Харьков "шахедами": 11 пострадавших, среди них беременная женщина.
  • Также враг нанес удар по Киевской области. Там 4 раненых, повреждены дома в Бориспольском и Броварском районах.
  • В ночь на субботу, 24 января, войска РФ атаковали энергетическую инфраструктуру Чернигова.

Топ комментарии
+13
***** знає що даже якщо воно насере на стіл перед Тромбом то Тромб нічого йому не зробить і не перестане любити. Те ж саме ***** буде робити після підписання ''мірного плану'', коли Україна буде стояти раком зі зв'язаними руками, а рашисти будуть продовжувати бити по Україні. Ще й прицьому звинувачувати Україну в зриві мірних угод.
24.01.2026 10:28 Ответить
+10
кацапи наср..ли на той стіл переговорів!
і що ? потужний буданга вхопив стола і побив ним кацапів ?
чи може українська делегація на знак протесту покинула переговори ?
ні !
ні !
і ще раз ні !
витерлися кацапським гівном і українською кров'ю і продовжили переговорюватись в "конструктивній атмосфері", аби був гарним піс діл для папочки трампа.
24.01.2026 10:26 Ответить
+10
Ну, якщо влада себе поважає, то має відкликати переговорників.
24.01.2026 10:28 Ответить
так і буде !

бо буйло "має карти" - ракети та ефективні дрони, себто те, чого потужний Лілер та Вошдь соврємєнності не спромігся зробити пригаймні за чотири роки війни, а мав би робити ще й до війни.

.
24.01.2026 10:37 Ответить
себе вони не поважають, але
вони НЕ поважають і Україну.

.
24.01.2026 10:38 Ответить
Так, і тоді ракети 100% перестануть летіти.
24.01.2026 12:21 Ответить
Вони і так будуть летіти. Про що з терористами домовлятися?
24.01.2026 12:24 Ответить
Невже Сибіга такий дурень? Вже за стільки років, можно було б зрозуміти, що рф завжди під час перемовин наносить удари, це в них така тактика - "принуждєніє к міру"... Чи вони думали, що ось тепер все змінить?
24.01.2026 10:31 Ответить
Невже хто вірить що за тим столом переговорів щось можна досягти?
Бред і ще раз бред! З маніяком не можливо домовитись.Тільки знешкодження скаженого звіра може його зупинити.Бере вовк,бере,але приходе час і вовка беруть.В кожну праску у світі треба віщати що пуйло це псіхопат,це Гітлер 21 століття,це скажений звір який скоштував людської крові,ще й хворий на сказ.
Треба владі працювати на злом позиції Трампа,на надання відповідної зброї для ударів в глиб паРаші.Скаженного звіра ліквідовують,а не віддають йому корм щоб задобрити.
24.01.2026 10:32 Ответить
найкращий варіант наразі це вчинити демарш з умовою припинення вогню на час переговорів.

подивимось що на це відповість Трамп.

.
24.01.2026 10:41 Ответить
И смотреть нечего. Можно меня спросить.
Объявят что мир был так близок и только коррумпированная украинская власть строящая бизнес нп крови и бросающая свой народ.... дальше на вашу фантазию. Направление я указал
24.01.2026 10:51 Ответить
"той, хто вибирає ганьбу замість війни, отримає і війну, і ганьбу"
У. Черчиль (не плутати з UA чертіло)

....і зруйновані міста

.
24.01.2026 11:14 Ответить
Знаменитая фраза, приписываемая Наполеону I Бонапарту, звучит так: «Для ведения войны мне необходимы три вещи: во-первых - деньги, во-вторых - деньги и в-третьих - деньги».
24.01.2026 12:01 Ответить
Ще потрібно працювати над виготовленням зірки Смерті і власних роботів трансформерів. Це такі самі реалістичні ідеї як і ваша
24.01.2026 11:12 Ответить
після того , як на столі " не українські зелені " переговорники , мабуть виклали потрібну інформацію ,куйло з дозволу "трампла" ,наніс черговий удар по залишках працюючої енергосистеми України....ГУР ,надавало неправдиву інформацію в розвідку США. яка ділилася нею з рашистами.а ці в свою чергу використовували цю інформацію для нанесення ударів по енергообєктах України. Буданов .шеф ОПи і бувший грушник в курсі ...
24.01.2026 10:38 Ответить
знову 6 000 будинків в Києві без світла.

здається, кацапам виклали таки правдиву інформацію куда бити.

.
24.01.2026 10:44 Ответить
Бла-бла-бла. Знову потужний пук у воду. Потужна неспроможність.
24.01.2026 10:40 Ответить
І шо?! Чебурек з Будангою досі ще за столом?! А гідність де?! Мали б уже бути в Києві нічним рейсом.
24.01.2026 10:40 Ответить
сподіваюсь, що перед літаком в Київ ці "переговірники" добре помиються, аби вже в Україні від них не смерділо кацапським гівн..ом, яким їх облили в Еміратах.

.
24.01.2026 10:47 Ответить
"Уразили не тільки наших людей,але й стіл переговорів".Гарно сказано...Тільки от для наших людей то кривавий факт,а для столу переговорів то алегорія...
24.01.2026 11:00 Ответить
Всі ці переговори та домовленності з кацапами нічого варті

Через рік, чи два вони все одно цій договір будуть вважати не дійсним бо ...... (причини будуть різні)
24.01.2026 11:01 Ответить
Олександр САТ РАМ #601301 ти телепень, бо навіть при підписанні договору кацапи все одно його не будуть дотримуватися. Нехай українська делегація підписує, але результат усім відомий.

Воювати будуть при будь якому випадку, навіть якщо підпишуть договір з кацапами, але кацапи не хочуть підписуати, кацапи можуть прийняти тількі капитуляцію України. Так тобі сашко зрозуміло ?
24.01.2026 11:35 Ответить
Олександр САТ РАМ #601301 тобто якщо українська делегація підпише перемир'я то буде мир ?
24.01.2026 12:12 Ответить
Олександр САТ РАМ #601301 більше шансів ? то ти 🤡, бо кацапам не потрібен мир, бо вони не нападали на Україну, щоб зараз зустрічатися в Абу Дабі.

Бо ти пишеш начебто українська делегація не хоче підписувати, а не кацапи.
24.01.2026 12:33 Ответить
З такими "дипломатами" і ворогів не треба , просрали все що можна просрати в тепер жалібно скавучить, де відповідь на москву? Спитай членограя , він знає
24.01.2026 11:07 Ответить
Режим виробляє лопати замість ракет і безпілотників
24.01.2026 13:14 Ответить
Себіга пі...дабол, хоч розуміє, що йому варто піти у відставку, бо він нуль на своїй посаді? Невже навіиь в такі важкі для країни часи не вистачає духу цим фрікам зе озвучити прямо, що ЧАС ЙТИ І ДАТИ МІСТО ТИМ ХТО СПРАВЖНІЙ ФАХІВЕЦЬ У СВОЇЙ СПРАВІ?!
24.01.2026 14:24 Ответить
Усе в Божих руках
Треба в гріхах каятись та молитись про захист
24.01.2026 16:29 Ответить
Краще б ті ракети вразили переговорників!
24.01.2026 16:40 Ответить
А не час: ТРМП-ПНХ ?!!!
24.01.2026 19:45 Ответить
 
 