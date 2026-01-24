Сибига о массированном ударе РФ: Ракеты поразили не только наших людей, но и стол переговоров

Российский диктатор Владимир Путин этой ночью отдал приказ о нанесении удара по Украине именно тогда, когда в ОЕА продолжались переговоры по мирному процессу под эгидой США.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, комментируя массированную российскую атаку в ночь на 24 января, сообщает Цензор.НЕТ.

Ракеты поразили и стол переговоров

"Мирные усилия? Трехсторонняя встреча в ОАЭ? Дипломатия? Для украинцев это была очередная ночь российского террора.

Путин цинично отдал приказ нанести жестокий массированный ракетный удар по Украине именно тогда, когда делегации встречаются в Абу-Даби для продвижения мирного процесса под эгидой США. Его ракеты поразили не только наших людей, но и стол переговоров", - подчеркнул министр.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский призвал усилить ПВО Украины после массированной атаки РФ: Рассчитываем на реакцию и помощь всех наших партнеров. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сибига отметил, что от российских ударов пострадали, в частности, крупнейшие города – Киев и Харьков. Кроме того, Чернигов после ударов остался без электроснабжения.

Россияне использовали десятки ракет и сотни беспилотников. Основные цели РФ остались неизменными: объекты энергетики и жилые районы.

Место Путина – на скамье подсудимых

"Россия продолжает вести геноцидную войну против гражданского населения, совершая военные преступления и преступления против человечности... Эта варварская атака в очередной раз доказывает, что место Путина не за столом мирных переговоров, а на скамье подсудимых специального трибунала", - подчеркнул Сибига.

Смотрите: РФ нанесла удар по энергообъекту в Нежине: обесточены сотни тысяч потребителей на Черниговщине. ФОТОрепортаж

Министр также поблагодарил подразделения противовоздушной обороны, продемонстрировавшие невероятную эффективность, энергетов, восстанавливающих поврежденную инфраструктуру, а также партнеров, укрепляющих устойчивость Украины дополнительными ракетами-перехватчиками и энергетическим оборудованием.

Также он выразил благодарность тем, кто сейчас участвует в волонтерских инициативах #WarmthForUkraine по всему миру, собирая средства для оказания срочной энергетической помощи.

Смотрите: Последствия удара РФ по Киеву: погиб человек, 4 ранены, есть разрушения кондитерской фабрики в Голосеевском районе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

