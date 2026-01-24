Сибига о массированном ударе РФ: Ракеты поразили не только наших людей, но и стол переговоров
Российский диктатор Владимир Путин этой ночью отдал приказ о нанесении удара по Украине именно тогда, когда в ОЕА продолжались переговоры по мирному процессу под эгидой США.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, комментируя массированную российскую атаку в ночь на 24 января, сообщает Цензор.НЕТ.
Ракеты поразили и стол переговоров
"Мирные усилия? Трехсторонняя встреча в ОАЭ? Дипломатия? Для украинцев это была очередная ночь российского террора.
Путин цинично отдал приказ нанести жестокий массированный ракетный удар по Украине именно тогда, когда делегации встречаются в Абу-Даби для продвижения мирного процесса под эгидой США. Его ракеты поразили не только наших людей, но и стол переговоров", - подчеркнул министр.
Сибига отметил, что от российских ударов пострадали, в частности, крупнейшие города – Киев и Харьков. Кроме того, Чернигов после ударов остался без электроснабжения.
Россияне использовали десятки ракет и сотни беспилотников. Основные цели РФ остались неизменными: объекты энергетики и жилые районы.
Место Путина – на скамье подсудимых
"Россия продолжает вести геноцидную войну против гражданского населения, совершая военные преступления и преступления против человечности... Эта варварская атака в очередной раз доказывает, что место Путина не за столом мирных переговоров, а на скамье подсудимых специального трибунала", - подчеркнул Сибига.
Министр также поблагодарил подразделения противовоздушной обороны, продемонстрировавшие невероятную эффективность, энергетов, восстанавливающих поврежденную инфраструктуру, а также партнеров, укрепляющих устойчивость Украины дополнительными ракетами-перехватчиками и энергетическим оборудованием.
Также он выразил благодарность тем, кто сейчас участвует в волонтерских инициативах #WarmthForUkraine по всему миру, собирая средства для оказания срочной энергетической помощи.
Что предшествовало?
- По данным Воздушных сил, в ночь на 24 января войска РФ нанесли комбинированный удар по Украине с применением ракет различных типов воздушного, наземного базирования и ударных БПЛА. Зафиксировано 396 средств воздушного нападения. Противовоздушной обороной сбито/подавлено 372 цели - 15 ракет и 357 беспилотников различных типов.
- Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Россия атакует Киев дронами и баллистикой: есть попадания, произошли пожары.
- Утром стало известно, что из-за атаки РФ на Киев погиб человек, 4 ранены. Есть повреждения в 5 районах. На левом берегу перебои с водой и теплом.
- Кроме того, враг атаковал Харьков "шахедами": 11 пострадавших, среди них беременная женщина.
- Также враг нанес удар по Киевской области. Там 4 раненых, повреждены дома в Бориспольском и Броварском районах.
- В ночь на субботу, 24 января, войска РФ атаковали энергетическую инфраструктуру Чернигова.
і що ? потужний буданга вхопив стола і побив ним кацапів ?
чи може українська делегація на знак протесту покинула переговори ?
ні !
ні !
і ще раз ні !
витерлися кацапським гівном і українською кров'ю і продовжили переговорюватись в "конструктивній атмосфері", аби був гарним піс діл для папочки трампа.
бо буйло "має карти" - ракети та ефективні дрони, себто те, чого потужний Лілер та Вошдь соврємєнності не спромігся зробити пригаймні за чотири роки війни, а мав би робити ще й до війни.
вони НЕ поважають і Україну.
Бред і ще раз бред! З маніяком не можливо домовитись.Тільки знешкодження скаженого звіра може його зупинити.Бере вовк,бере,але приходе час і вовка беруть.В кожну праску у світі треба віщати що пуйло це псіхопат,це Гітлер 21 століття,це скажений звір який скоштував людської крові,ще й хворий на сказ.
Треба владі працювати на злом позиції Трампа,на надання відповідної зброї для ударів в глиб паРаші.Скаженного звіра ліквідовують,а не віддають йому корм щоб задобрити.
подивимось що на це відповість Трамп.
Объявят что мир был так близок и только коррумпированная украинская власть строящая бизнес нп крови и бросающая свой народ.... дальше на вашу фантазию. Направление я указал
У. Черчиль (не плутати з UA чертіло)
....і зруйновані міста
здається, кацапам виклали таки правдиву інформацію куда бити.
Через рік, чи два вони все одно цій договір будуть вважати не дійсним бо ...... (причини будуть різні)
Воювати будуть при будь якому випадку, навіть якщо підпишуть договір з кацапами, але кацапи не хочуть підписуати, кацапи можуть прийняти тількі капитуляцію України. Так тобі сашко зрозуміло ?
Бо ти пишеш начебто українська делегація не хоче підписувати, а не кацапи.
Треба в гріхах каятись та молитись про захист