Почти весь Чернигов обесточен из-за ночной атаки РФ на энергетику, - горсовет

Пропал свет в Чернигове

В ночь на субботу, 24 января, войска РФ атаковали энергетическую инфраструктуру Чернигова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Черниговского городского совета.

Что известно?

Как отмечается, в связи с массированным обстрелом со стороны вооруженных сил Российской Федерации по объектам энергетической инфраструктуры повреждено соответствующее оборудование.

"Почти весь город Чернигов обесточен", - говорится в сообщении.

"В связи с почти полным отключением электроэнергии в городе объекты критической инфраструктуры начали переход на работу от альтернативных источников питания. Это технологический процесс, который требует определенного времени. Сейчас переключение продолжается, ситуация находится под контролем соответствующих специалистов предприятий", - добавили в горсовете.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Массированная атака РФ: в Чернигове атаковано предприятие, повреждены дома и гаражи (обновлено)

Что предшествовало?

  • Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Россия атакует Киев дронами и баллистикой: есть попадания, произошли пожары.
  • Утром стало известно, что в результате атаки РФ на Киев погиб человек, 4 ранены. Есть повреждения в 5 районах. На левом берегу перебои с водой и теплом.
  • Кроме того, враг атаковал Харьков "шахедами": 11 пострадавших, среди них беременная женщина.
  • Также враг нанес удар по Киевской области. Там 4 раненых, повреждены дома в Бориспольском и Броварском районах.

Читайте также: Атака РФ на Киев: было обесточено 335 тысяч абонентов, 162 тыс. уже снова с электричеством

"У зв'язку з майже повним знеструмленням міста об'єкти критичної інфраструктури розпочали перехід на роботу від альтернативних джерел живлення." Головне, що дуже вчасно.
24.01.2026 09:15 Ответить
А умеров громадянин США чи України, бо жити в якісь країні і бути громадянином тієї країни, то різні речі ?
24.01.2026 09:20 Ответить
Ну якщо у тебе і твоєї родини є паспорти США і всі ви проводите там 90% свого часу, то про які різні речі можна говорити?
24.01.2026 09:28 Ответить
200%!!!
Але Володимир Олександрович намагається не відставати!
24.01.2026 09:35 Ответить
Де відповідь по рашиських чортах по всяких днр і містах кацапії ,хтось загрався в перемовини, коли ворог знищує енергетику і президент ні за що не відповідає.
24.01.2026 09:28 Ответить
У нас немає світла - зате є зейло
У нас нема тепла - зате є міндічйо
Немає води - є цукерман.
Про все це співає тварь ліберман
24.01.2026 09:31 Ответить
Ну що зробиш, якщо вся корупційна сволота яка краде в людей та армії під час війни- це ці кацапські прихвосні. Як там доречі, ісраєль вже визнав голодомор в Україні штучно створений радянською владою, де на керівних посадах було не меньше таких прізвищ?
24.01.2026 10:27 Ответить
не вірьте клоунам - енергетичний колапс штучно створений всередині країни владою в звязці з власниками обленерго - громадянами РФ.
24.01.2026 09:35 Ответить
Звичайно, не можна звичайним рабам звинувачувати феномена , лідера світу. Це ж не він з міндічами, єрмаками, яйцекрадами, бакановими,наємами,лєщенками, наумовими,деркачами та ще сотнею інших корупціонерів та зрадників обкрадають країну та армію. Це ж все кацапські боти.
24.01.2026 10:31 Ответить
"Звичайні раби" Oбирають клоуна президентом підчас війни. А потім тіпа дивуються з нього. В 19 році по кацапській методичці працювали і зараз.
24.01.2026 11:14 Ответить
 
 