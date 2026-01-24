Почти весь Чернигов обесточен из-за ночной атаки РФ на энергетику, - горсовет

В ночь на субботу, 24 января, войска РФ атаковали энергетическую инфраструктуру Чернигова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Черниговского городского совета.

Что известно?

Как отмечается, в связи с массированным обстрелом со стороны вооруженных сил Российской Федерации по объектам энергетической инфраструктуры повреждено соответствующее оборудование.

"Почти весь город Чернигов обесточен", - говорится в сообщении.

"В связи с почти полным отключением электроэнергии в городе объекты критической инфраструктуры начали переход на работу от альтернативных источников питания. Это технологический процесс, который требует определенного времени. Сейчас переключение продолжается, ситуация находится под контролем соответствующих специалистов предприятий", - добавили в горсовете.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Россия атакует Киев дронами и баллистикой: есть попадания, произошли пожары.

Утром стало известно, что в результате атаки РФ на Киев погиб человек, 4 ранены. Есть повреждения в 5 районах. На левом берегу перебои с водой и теплом.

Кроме того, враг атаковал Харьков "шахедами": 11 пострадавших, среди них беременная женщина.

Также враг нанес удар по Киевской области. Там 4 раненых, повреждены дома в Бориспольском и Броварском районах.

