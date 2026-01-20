Атака РФ на Киев: было обесточено 335 тысяч абонентов, 162 тыс. уже снова с электричеством
В результате ночной атаки на энергообъекты столицы без электроснабжения остались более 335 тысяч киевлян.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.
Удалось ли восстановить снабжение?
Как отмечается, на данный момент электричество уже восстановили в 162 тысячах домов. Еще 173 тысячи семей временно без света.
"Работаем непрерывно, чтобы запитать критическую инфраструктуру и вернуть свет в дома киевлян. Напомним также, что в столице продолжаются экстренные отключения. Графики не действуют", - отмечают в ДТЭК.
Что предшествовало?
- Как отмечалось, ночью 20 января 2026 года войска РФ атаковали ударными дронами территорию Киева. Также Воздушные силы сообщали о пусках баллистических ракет, в том числе и в сторону столицы.
- Кроме того, враг поднял в небо Ту-95МС. Мониторинговые каналы пишут о вероятных пусках ракет.
- По данным КГГА, поезда метро будут курсировать с изменениями из-за сложной энергоситуации.
- 5635 многоэтажек остались без тепла, левый берег без воды.
- В результате обстрела повреждены школа, дома и нежилые помещения в Днепровском районе.
- Кроме того, россияне атаковали Киевскую область: погиб мужчина в Бучанском районе, повреждено помещение АЗС.
