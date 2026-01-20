Атака РФ на Київ: було знеструмлено 335 тисяч абонентів, 162 тис. вже знову зі світлом
Внаслідок нічної атаки по енергообʼєктах столиці без електропостачання залишалися понад 335 тисяч киян.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.
Чи вдалося відновити постачання?
Як зазначається, станом на зараз електрику вже відновили у 162 тисячах домівок. Ще 173 тисячі родин тимчасово без світла.
"Працюємо безперервно, щоб заживити критичну інфраструктуру та повернути світло в домівки киян. Нагадаємо також, що в столиці тривають екстрені відключення. Графіки не діють", - наголошують у ДТЕК.
Що передувало?
- Як зазначалося, вночі 20 січня 2026 року війська РФ атакували ударними дронами територію Києва. Також Повітряні сили повідомляли про пуски балістичних ракет, зокрема і в бік столиці.
- Окрім того, ворог підняв у небо Ту-95МС. Моніторингові канали пишуть про ймовірні пуски ракет.
- За даними КМДА, поїзди метро курсуватимуть зі змінами через складну енергоситуацію.
- 5635 багатоповерхівок залишились без тепла, лівий берег без води.
- Через обстріл пошкоджено школу, будинки та нежитлові приміщення у Дніпровському районі.
- Окрім того, росіяни атакували Київщину: загинув чоловік у Бучанському районі, пошкоджено приміщення АЗС.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Fox Fox #573921
показати весь коментар20.01.2026 10:46 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Анатолий С
показати весь коментар20.01.2026 10:47 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль