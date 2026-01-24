Майже весь Чернігів знеструмлений через нічну атаку РФ на енергетику, - міськрада

У ніч проти суботи, 24 січня, війська РФ атакували енергетичну інфраструктуру Чернігова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Чернігівської міської ради.

Що відомо?

Як зазначається, у зв’язку з масованим обстрілом з боку збройних сил Російської федерації по об’єктах енергетичної інфраструктури пошкоджено відповідне обладнання.

"Майже все місто Чернігів знеструмлено", - йдеться у повідомленні.

"У зв’язку з майже повним знеструмленням міста об’єкти критичної інфраструктури розпочали перехід на роботу від альтернативних джерел живлення. Це технологічний процес, який потребує певного часу. Наразі перемикання триває, ситуація перебуває під контролем відповідних спеціалістів підприємств", - додали у міськраді.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масована атака РФ: у Чернігові атаковано підприємство, пошкоджено будинки та гаражі (оновлено)

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Росія атакує Київ дронами та балістикою: є влучання, сталися пожежі.

На ранок стало відомо, що через атаку РФ на Київ загинула людина, 4 поранених. Є пошкодження у 5 районах. На лівому березі перебої з водою та теплом.

Окрім того, ворог атакував Харків "шахедами": 11 постраждалих, серед них вагітна жінка.

Також ворог ударив по Київщині. Там 4 поранених, пошкоджено будинки у Бориспільському та Броварському районах

Також читайте: Атака РФ на Київ: було знеструмлено 335 тисяч абонентів, 162 тис. вже знову зі світлом