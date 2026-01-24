Майже весь Чернігів знеструмлений через нічну атаку РФ на енергетику, - міськрада

Зникло світло в Чернігові

У ніч проти суботи, 24 січня, війська РФ атакували енергетичну інфраструктуру Чернігова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Чернігівської міської ради.

Що відомо?

Як зазначається, у зв’язку з масованим обстрілом з боку збройних сил Російської федерації по об’єктах енергетичної інфраструктури пошкоджено відповідне обладнання.

"Майже все місто Чернігів знеструмлено", - йдеться у повідомленні.

"У зв’язку з майже повним знеструмленням міста об’єкти критичної інфраструктури розпочали перехід на роботу від альтернативних джерел живлення. Це технологічний процес, який потребує певного часу. Наразі перемикання триває, ситуація перебуває під контролем відповідних спеціалістів підприємств", - додали у міськраді.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масована атака РФ: у Чернігові атаковано підприємство, пошкоджено будинки та гаражі (оновлено)

Що передувало?

  • Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Росія атакує Київ дронами та балістикою: є влучання, сталися пожежі.
  • На ранок стало відомо, що через атаку РФ на Київ загинула людина, 4 поранених. Є пошкодження у 5 районах. На лівому березі перебої з водою та теплом.
  • Окрім того, ворог атакував Харків "шахедами": 11 постраждалих, серед них вагітна жінка.
  • Також ворог ударив по Київщині. Там 4 поранених, пошкоджено будинки у Бориспільському та Броварському районах

Також читайте: Атака РФ на Київ: було знеструмлено 335 тисяч абонентів, 162 тис. вже знову зі світлом

обстріл (33703) Чернігів (897) енергетика (3744)
Топ коментарі

+12
+12
Головне шоб вистачило енергії на майнінг вови
24.01.2026 09:04
+10
Добре, що хоч в Еміратах є світло, де громадянин США Умєрова веде перемовини про Мирну Угоду!
24.01.2026 09:09
+10
путін підарас
24.01.2026 09:11
"У зв'язку з майже повним знеструмленням міста об'єкти критичної інфраструктури розпочали перехід на роботу від альтернативних джерел живлення." Головне, що дуже вчасно.
24.01.2026 09:15 Відповісти
А умеров громадянин США чи України, бо жити в якісь країні і бути громадянином тієї країни, то різні речі ?
24.01.2026 09:20 Відповісти
Ну якщо у тебе і твоєї родини є паспорти США і всі ви проводите там 90% свого часу, то про які різні речі можна говорити?
24.01.2026 09:28 Відповісти
200%!!!
Але Володимир Олександрович намагається не відставати!
24.01.2026 09:35 Відповісти
Де відповідь по рашиських чортах по всяких днр і містах кацапії ,хтось загрався в перемовини, коли ворог знищує енергетику і президент ні за що не відповідає.
24.01.2026 09:28 Відповісти
У нас немає світла - зате є зейло
У нас нема тепла - зате є міндічйо
Немає води - є цукерман.
Про все це співає тварь ліберман
24.01.2026 09:31 Відповісти
Ну що зробиш, якщо вся корупційна сволота яка краде в людей та армії під час війни- це ці кацапські прихвосні. Як там доречі, ісраєль вже визнав голодомор в Україні штучно створений радянською владою, де на керівних посадах було не меньше таких прізвищ?
24.01.2026 10:27 Відповісти
не вірьте клоунам - енергетичний колапс штучно створений всередині країни владою в звязці з власниками обленерго - громадянами РФ.
24.01.2026 09:35 Відповісти
Звичайно, не можна звичайним рабам звинувачувати феномена , лідера світу. Це ж не він з міндічами, єрмаками, яйцекрадами, бакановими,наємами,лєщенками, наумовими,деркачами та ще сотнею інших корупціонерів та зрадників обкрадають країну та армію. Це ж все кацапські боти.
24.01.2026 10:31 Відповісти
"Звичайні раби" Oбирають клоуна президентом підчас війни. А потім тіпа дивуються з нього. В 19 році по кацапській методичці працювали і зараз.
24.01.2026 11:14 Відповісти
 
 