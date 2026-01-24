Атака РФ на Київ: загинула людина, 4 поранених. Є пошкодження у 5 районах. На лівому березі перебої з водою та теплом

У ніч проти суботи, 24 січня 2026 року, війська РФ атакували Київ ракетами та ударними дронами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Що відомо про наслідки?

Як інформує мер Києва Віталій Кличко, наслідки ворожої атаки на столицю фіксуються у кількох районах:

У Деснянському районі

Сталося падіння уламків на нежитлову будівлю.

У Дніпровському районі

Внаслілок падіння уламків БпЛА виникла пожежа у гаражному кооперативі. Також палав бензовоз на парковці.

Внаслідок падіння уламків вибиті вікна у багатоквартирному житловому будинку.

У Дарницькому районі

Внаслідок падіння уламків БпЛА неподалік приватного медзакладу пошкоджені вікна в його будівлі. Без пожежі.

У Голосіївському районі

Внаслілок падіння уламків БпЛА на територію нежитлової забудови виникла пожежа. За іншою адресою вибило вікна в приватному будинку.

У Солом'янському районі

Уламки пошкодили шестиповерхову офісну будівлю.

Жертви

Наразі відомо про 1 загиблого та 4 постражлалих. Трьох постраждалих медики госпіталізували.

Окрім того, за даними Кличка, на лівому березі столиці перебої з тепло- та водопостачанням.

Що передувало?

