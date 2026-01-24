Атака РФ на Київ: загинула людина, 4 поранених. Є пошкодження у 5 районах. На лівому березі перебої з водою та теплом
У ніч проти суботи, 24 січня 2026 року, війська РФ атакували Київ ракетами та ударними дронами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Що відомо про наслідки?
Як інформує мер Києва Віталій Кличко, наслідки ворожої атаки на столицю фіксуються у кількох районах:
У Деснянському районі
- Сталося падіння уламків на нежитлову будівлю.
У Дніпровському районі
- Внаслілок падіння уламків БпЛА виникла пожежа у гаражному кооперативі. Також палав бензовоз на парковці.
- Внаслідок падіння уламків вибиті вікна у багатоквартирному житловому будинку.
У Дарницькому районі
- Внаслідок падіння уламків БпЛА неподалік приватного медзакладу пошкоджені вікна в його будівлі. Без пожежі.
У Голосіївському районі
- Внаслілок падіння уламків БпЛА на територію нежитлової забудови виникла пожежа. За іншою адресою вибило вікна в приватному будинку.
У Солом'янському районі
- Уламки пошкодили шестиповерхову офісну будівлю.
Жертви
Наразі відомо про 1 загиблого та 4 постражлалих. Трьох постраждалих медики госпіталізували.
Окрім того, за даними Кличка, на лівому березі столиці перебої з тепло- та водопостачанням.
Що передувало?
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Росія атакує Київ дронами та балістикою: є влучання, сталися пожежі.
Топ коментарі
+28 Gary Grant
показати весь коментар24.01.2026 07:28 Відповісти Посилання
+16 Kozyuk
показати весь коментар24.01.2026 07:54 Відповісти Посилання
+7 Александр Мовчан #575353
показати весь коментар24.01.2026 08:28 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Маячня ... Ще січень не скінчився і цілий лютий попереду , а ще березень буває дуже зимним .
Звісно , що надіятись можна тільки на Бога та ЗСУ, але НАЙБІЛЬША НАДІЯ - на ЛІДОРА, який влаштує в Мацкві блекаут ( як він обіцяв у жовтні минулого року) та втопить багато мацковитських кораблів біля Гренландії, як він відважно наголосив в своїй промові в Давосі позавчора ... Путло Погане так злякалось намірів ЛІДОРА, що в безсилі лупить по Києву !
Ні,я не в Києві, але в нас також немає світла, тепла і великі морози. Через чотири дня синоптики прогнозують спад морозів і навіть плюсову температуру.
Щось зміни та міг Голобородько до 24.02.2022 року, але замість ракет, систем ППО, побудови фортифікацій він дружно з плем'ям 73% закатував всі бюджетні гроші в асфальт і брехав про шашлики. А як виявилося в останні місяці, його оточення продавали ворогу цілі області, навіть Запорізьку АЕС, крали мільярдами з енергетики, не будували захисні споруди, а ''двушками'' вивозили на москву. Результат цих дій сьогодні бачать всі і відчувають на собі.
Бо в Київі, я пам'ятаю , відбулисть взимку дві революції - 2004/2005 років та 2013/2014 років... де вони поділись ті пасіонарні кияни , невже ЗЕмародери всіх їх відправили на фронт подалі від Києва?
Часом так здається , спотерігаючи цю покірність та немічь , що в Україні зараз - Повний ЦАРИЗМ , Повне Самодержавство , Повна Оприччина та мільйони безслівних холопів , яким начхати на своє життя, а також на життя дітей та онуків ! На жаль!
Люди зневірені були ще після майдану 2005. В результаті в 2013 році Яценюк ще з весни намагався підняти майдан під різними лозунгами. Але люди не виходили.
А 1 грудня вийшли бо "дітей побили". Як же можна було не вийти.
А що було далі, то інше питання. Чергова зневіра.
Також видніється дим, що здіймається над будівлею.