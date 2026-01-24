Атака РФ на Київ: загинула людина, 4 поранених. Є пошкодження у 5 районах. На лівому березі перебої з водою та теплом

Відновлення теплопостачання на Харківщині

У ніч проти суботи, 24 січня 2026 року, війська РФ атакували Київ ракетами та ударними дронами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Що відомо про наслідки?

Як інформує мер Києва Віталій Кличко, наслідки ворожої атаки на столицю фіксуються у кількох районах:

У Деснянському районі

  • Сталося падіння уламків на нежитлову будівлю.

У Дніпровському районі

  • Внаслілок падіння уламків БпЛА виникла пожежа у гаражному кооперативі. Також палав бензовоз на парковці.
  • Внаслідок падіння уламків вибиті вікна у багатоквартирному житловому будинку.

У Дарницькому районі

  • Внаслідок падіння уламків БпЛА неподалік приватного медзакладу пошкоджені вікна в його будівлі. Без пожежі.

У Голосіївському районі

  • Внаслілок падіння уламків БпЛА на територію нежитлової забудови виникла пожежа. За іншою адресою вибило вікна в приватному будинку.

У Солом'янському районі

  • Уламки пошкодили шестиповерхову офісну будівлю.

Також читайте: Ще 1200 багатоповерхівок залишаються без опалення у Києві, - Кличко

Жертви

Наразі відомо про 1 загиблого та 4 постражлалих. Трьох постраждалих медики госпіталізували.

Окрім того, за даними Кличка, на лівому березі столиці перебої з тепло- та водопостачанням.

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Росія атакує Київ дронами та балістикою: є влучання, сталися пожежі.

Також читайте: Атака РФ на Київ: було знеструмлено 335 тисяч абонентів, 162 тис. вже знову зі світлом

Топ коментарі
Готуйся до блекауту масквабад. Фламінги на старті. Бубачка зуб дайот. Мосєйчучка підгавкує. Лідер світу всратий.
24.01.2026 07:28 Відповісти
Тримайтеся кияни. Ми в серцях з вами. Наші хлопці і дівчата старалися збити якомога більше ракет і дронів. Ворог, який до 2014 року, називав себе братом задіяв навіть не точні, смертоносні, майже до тони вибухівки ракети Х-22, які виготовляли і українці та передали їм для своєї безпеки. Великі холода вже позаду, будемо надіятися на Бога і ЗСУ.
24.01.2026 07:54 Відповісти
Якщо Путло Погане попало по фабриці Рошен ненависного ( для ЛІДОРа ) Папєрєдніка, то вже зрання, мабуть, у ЛІДОРА непоганий настрій ?!
24.01.2026 08:28 Відповісти
А ще, у Дніпровському тиск газу впав, якщо зовсім пропаде, а потім з'явиться - то можуть бути наслідки..
24.01.2026 07:37 Відповісти
"Великі холода вже позаду ..."

Маячня ... Ще січень не скінчився і цілий лютий попереду , а ще березень буває дуже зимним .

Звісно , що надіятись можна тільки на Бога та ЗСУ, але НАЙБІЛЬША НАДІЯ - на ЛІДОРА, який влаштує в Мацкві блекаут ( як він обіцяв у жовтні минулого року) та втопить багато мацковитських кораблів біля Гренландії, як він відважно наголосив в своїй промові в Давосі позавчора ... Путло Погане так злякалось намірів ЛІДОРА, що в безсилі лупить по Києву !
24.01.2026 08:24 Відповісти
То чому пан Олександр причепився до моїх слів, що великі холода вже позаду? Щось не так? Чи я не розумію, що попереду ще цілий місяць зими ? Чи можливо я відпочиваю десь на теплих морях, або сиджу в бункері Вождя? Чи можу змінити зиму?
Ні,я не в Києві, але в нас також немає світла, тепла і великі морози. Через чотири дня синоптики прогнозують спад морозів і навіть плюсову температуру.
Щось зміни та міг Голобородько до 24.02.2022 року, але замість ракет, систем ППО, побудови фортифікацій він дружно з плем'ям 73% закатував всі бюджетні гроші в асфальт і брехав про шашлики. А як виявилося в останні місяці, його оточення продавали ворогу цілі області, навіть Запорізьку АЕС, крали мільярдами з енергетики, не будували захисні споруди, а ''двушками'' вивозили на москву. Результат цих дій сьогодні бачать всі і відчувають на собі.
24.01.2026 09:30 Відповісти
Повідомляли , что вже 600 тисяч киян виїхали зі столиці та виїзд продовжується ... але мені цікаво - а може треба було б цим сотням тисяч прийти в урядовий квартал та вимогати зміни мародерської ЗЕвлади на владу адекватних професійних політиків , дипломатів та управлінців , щоб Путло Погане нарешті побачило - що "зелена" лафа для нього в Україні скінчилася ?!

Бо в Київі, я пам'ятаю , відбулисть взимку дві революції - 2004/2005 років та 2013/2014 років... де вони поділись ті пасіонарні кияни , невже ЗЕмародери всіх їх відправили на фронт подалі від Києва?

Часом так здається , спотерігаючи цю покірність та немічь , що в Україні зараз - Повний ЦАРИЗМ , Повне Самодержавство , Повна Оприччина та мільйони безслівних холопів , яким начхати на своє життя, а також на життя дітей та онуків ! На жаль!
24.01.2026 11:16 Відповісти
Ви правильно написали - це наслідки промивки мізків проросійськими телеканалами і особливо медведчуківсько-коломойського "1+1'' і вибори 2019 року. Люди сьогодні просто зневірилися і більшість опустила руки. Невже не в део, що 7 років ''зелена влада'' веде країну на загибель і бреше, бреше та ще раз бреше? А велика кількість залишків але єні 73% продовжують підтримувати цих мародерів. Вже показали міндічів, цукерманів, юзиків, киселів, галушенків, деркачів, баканових, наукових, штурмів, єрмаків..,а нарід як загіпноттзовпний,
24.01.2026 12:31 Відповісти
"Люди сьогодні просто зневірилися і більшість опустила руки".
Люди зневірені були ще після майдану 2005. В результаті в 2013 році Яценюк ще з весни намагався підняти майдан під різними лозунгами. Але люди не виходили.
А 1 грудня вийшли бо "дітей побили". Як же можна було не вийти.
А що було далі, то інше питання. Чергова зневіра.
24.01.2026 13:31 Відповісти
з 01.02 знову -20
25.01.2026 01:58 Відповісти
Під час нічного масованого комбінованого обстрілу Києва однією з цілей стала шоколадна фабрика Roshen, пошкоджений фасад будівлі, вибиті вікна та зруйнований дах.
Також видніється дим, що здіймається над будівлею.
24.01.2026 08:01 Відповісти
Якщо Путло Погане попало по фабриці Рошен ненависного ( для ЛІДОРа ) Папєрєдніка, то вже зрання, мабуть, у ЛІДОРА непоганий настрій ?!
24.01.2026 08:28 Відповісти
Зєля сам підсвічував ціль, для кацапів?
24.01.2026 08:43 Відповісти
Не відомо, але відомо, що все своє життя і ''творчість'' підсвічував українцям про ''одін наро'т'', про ''рускій язік'', якщо одним реченням - то ненависть до всього українського.
24.01.2026 10:58 Відповісти
Головне шо по 95 кварталу не попали та юзіку
