Ще 1200 багатоповерхівок залишаються без опалення у Києві, - Кличко

Станом на вечір 23 січня у Києві без опалення залишаються ще 1200 багатоповерхівок, які підключають вдруге після атак ворога 9 та 20 січня.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Роботи над відновленням тепла тривають

"На 18:00 без тепла залишаються ще 1200 багатоповерхівок, які підключають вдруге після атак ворога 9 та 20 січня", - написав Кличко.

Він додав, що комунальники й енергетики продовжують працювати, щоб подати теплоносій у решту будинків.

Читайте також: Ще майже 3 тис. будинків у Києві без опалення після російських атак, - Кличко

Читайте також: Ситуація у Києві вкрай складна: зробіть запас продуктів, води, необхідних ліків, - Кличко