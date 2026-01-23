Ще 1200 багатоповерхівок залишаються без опалення у Києві, - Кличко
Станом на вечір 23 січня у Києві без опалення залишаються ще 1200 багатоповерхівок, які підключають вдруге після атак ворога 9 та 20 січня.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
Роботи над відновленням тепла тривають
"На 18:00 без тепла залишаються ще 1200 багатоповерхівок, які підключають вдруге після атак ворога 9 та 20 січня", - написав Кличко.
Він додав, що комунальники й енергетики продовжують працювати, щоб подати теплоносій у решту будинків.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що на тлі російських атак по енергетичній інфраструктурі України Польща передає Києву та громадам навколо столиці 400 генераторів із державних резервів.
- Станом на ранок 22 січня у Києві без теплопостачання залишалося трохи менш ніж 3 тисячі багатоповерхових будинків.
- Станом на ранок 23 січня повідомлялося, що у Києві ще 1940 багатоповерхівок залишаються без теплопостачання, більшість - на лівому березі міста.
Топ коментарі
Там із металургійного комбінату сепаратор мартена працював - тепло йшло на пів міста!
як тільки відремонтують, кацапи знову вдарять.
і потім знову, і знову....
у нас змагання, що швидше? ламати чи ремонтувати?
ніяких інших рішень не передбачається?
може, кому труселя простирнути?