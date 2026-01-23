Еще 1200 многоэтажек остаются без отопления в Киеве, - Кличко

По состоянию на вечер 23 января в Киеве без отопления остаются еще 1200 многоэтажек, которые подключают во второй раз после атак врага 9 и 20 января.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

Работы по восстановлению тепла продолжаются

"На 18:00 без тепла остаются еще 1200 многоэтажек, которые подключают во второй раз после атак врага 9 и 20 января", - написал Кличко.

Он добавил, что коммунальщики и энергетики продолжают работать, чтобы подать теплоноситель в остальные дома.

