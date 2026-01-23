Еще 1200 многоэтажек остаются без отопления в Киеве, - Кличко

В Киеве без отопления остаются около 1200 жилых домов

По состоянию на вечер 23 января в Киеве без отопления остаются еще 1200 многоэтажек, которые подключают во второй раз после атак врага 9 и 20 января.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

Работы по восстановлению тепла продолжаются

"На 18:00 без тепла остаются еще 1200 многоэтажек, которые подключают во второй раз после атак врага 9 и 20 января", - написал Кличко.

Он добавил, что коммунальщики и энергетики продолжают работать, чтобы подать теплоноситель в остальные дома.

Что предшествовало?

Всі загалом дякуємо за це зеленському та його партії Свині Наріту! та його чебуреку голові військової адміністрації тімашонці. не забуваємо подякувати виборцям цьго зе бидла.
23.01.2026 18:55 Ответить
в Алчевську пів міста розморозилося!
Там із металургійного комбінату сепаратор мартена працював - тепло йшло на пів міста!
23.01.2026 18:53 Ответить
тобто!
як тільки відремонтують, кацапи знову вдарять.
і потім знову, і знову....
у нас змагання, що швидше? ламати чи ремонтувати?
ніяких інших рішень не передбачається?
23.01.2026 18:56 Ответить
Там що, все місто разморозилося, як колись в Алчєвську?
23.01.2026 18:49 Ответить
Маєш пропозицію?
23.01.2026 19:09 Ответить
то, я ще маю мати пропозиції?
може, кому труселя простирнути?
23.01.2026 19:14 Ответить
Перепрошую, а що означає слово "простирнути"?
23.01.2026 20:44 Ответить
не переймайся!
23.01.2026 20:51 Ответить
23.01.2026 19:00 Ответить
добре що хоч морози слабішають
23.01.2026 19:06 Ответить
Дивуюся, що в мене на Відрадному за три дні без опалення лише до 13° впало - хоча Трампону точно вистачило б, щоб при×уїти.
23.01.2026 19:10 Ответить
Неужели до сих пор не ясно, что это катастрофа? Ведь это только начало беды и впереди 2 месяца зимы. Февраль и март. Пасха 12 апреля, это граница тепла и холода. Технически невозможно уже всё сделать за 4-8 дней! Это на месяцы если аварийно делать, а капитально пару лет!
23.01.2026 20:58 Ответить
 
 