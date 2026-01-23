Еще 1200 многоэтажек остаются без отопления в Киеве, - Кличко
По состоянию на вечер 23 января в Киеве без отопления остаются еще 1200 многоэтажек, которые подключают во второй раз после атак врага 9 и 20 января.
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
Работы по восстановлению тепла продолжаются
"На 18:00 без тепла остаются еще 1200 многоэтажек, которые подключают во второй раз после атак врага 9 и 20 января", - написал Кличко.
Он добавил, что коммунальщики и энергетики продолжают работать, чтобы подать теплоноситель в остальные дома.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что на фоне российских атак по энергетической инфраструктуре Украины Польша передает Киеву и громадам вокруг столицы 400 генераторов из государственных резервов.
- По состоянию на утро 22 января в Киеве без теплоснабжения оставалось чуть менее 3 тысяч многоэтажных домов.
- По состоянию на утро 23 января сообщалось, что в Киеве еще 1940 многоэтажек остаются без теплоснабжения, большинство - на левом берегу города.
Там із металургійного комбінату сепаратор мартена працював - тепло йшло на пів міста!
як тільки відремонтують, кацапи знову вдарять.
і потім знову, і знову....
у нас змагання, що швидше? ламати чи ремонтувати?
ніяких інших рішень не передбачається?
може, кому труселя простирнути?