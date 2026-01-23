Еще 1940 многоэтажек остаются без теплоснабжения в Киеве, - Кличко

РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
21055 посетителей онлайн
Новости Удары по энергетике Ситуация с отоплением в Киеве
889 4

На сегодняшнее утро в Киеве еще 1940 многоэтажек остаются без теплоснабжения, большинство - на левом берегу города.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Без теплоснабжения на сегодняшнее утро остаются еще 1940 многоэтажек, которые подключают во второй раз после атак врага 9 и 20 января", - говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство этих домов на левом берегу города, в Печерском районе, часть - в Голосеевском и Соломенском районах.

По словам Кличко, за ночь коммунальщики и энергетики начали подачу теплоносителя еще в более чем 650 домов. И продолжают работать.

Что предшествовало?

Автор: 

Киев (26247) Кличко Виталий (4638) Тарифы на отопление (805)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
З понеділка хоч передають, що такі кляті морози вже пройдуть. Але все одно вночі потім передають, що декілька градусів морозу буде.
показать весь комментарий
23.01.2026 09:15 Ответить
🤯Улюблений тренер Суркіса побив сантехніка до того, що він опинився у лікарні, все через відсутність опалення

Пана Миколу - сантехніка, який обслуговує, зокрема, і наш будинок, побив один із мешканців сусіднього будинку. За словами очевидців, ним виявився колишній тренер «Динамо» Олексій Михайличенко. Наразі пан Микола перебуває в одній з лікарень Печерського району...

Причиною конфлікту стала відсутність опалення в будинку, як, до речі, і в тисячах домівках столиці та інших міст...

За словами пана Миколи, начальник жеду знімав все на телефон, однак після спілкування з Олексієм Михайличенком повідомив, що відео зникло. Сусіди з нашого будинку дуже тепло відгукуються про пана Миколу. Щодня він приїжджає до центру міста з Гостомеля і зранку до пізньої ночі робить усе можливе, щоб допомогти людям. Пан Микола подав заяву до поліції, але переживає, що через відоме ім'я кривдника справу можуть зам'яти.

Коли я подзвонила Михайличенку він поводився зверхньо та порадив мені «відпочивати», зазначивши, що йому байдуже, навіть якщо про це писатимуть.
- журналістка Наджіє Аметова.

Підписуйтесь: https://t.me/bankovamail Bankova Mail
https://x.com/BankovaMa Підписуйтесь на нас в Х
https://politpravda.net/ Головне на сайті
показать весь комментарий
23.01.2026 09:22 Ответить
Бо кожен ***** який випадково посрав на одному городі з гундосим чи з кумом служниці гундосого, чи з другом троюрідного племінника сусіда гундосого думає що він схопив бога за бороду. Хай потім не плачуться
показать весь комментарий
23.01.2026 09:55 Ответить
Дивно, такий чєл як Михайліченко мав би жити в приватному будинку, а не як посполитий в мурашніку. Не віру, шо він за всі роки тренерства не зміг заробити на повністю автономний будиночок десь під Києвом. І якщо ти дійсно маєш такий котеджік, то треба бути просто відбитим ідіотом, шоб за таких умов, які склалися, сидіти і мерзнути в багатоповєрховкє
показать весь комментарий
23.01.2026 10:18 Ответить
 
 