Еще 1940 многоэтажек остаются без теплоснабжения в Киеве, - Кличко

На сегодняшнее утро в Киеве еще 1940 многоэтажек остаются без теплоснабжения, большинство - на левом берегу города.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Без теплоснабжения на сегодняшнее утро остаются еще 1940 многоэтажек, которые подключают во второй раз после атак врага 9 и 20 января", - говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство этих домов на левом берегу города, в Печерском районе, часть - в Голосеевском и Соломенском районах.



По словам Кличко, за ночь коммунальщики и энергетики начали подачу теплоносителя еще в более чем 650 домов. И продолжают работать.

