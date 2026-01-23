Еще 1940 многоэтажек остаются без теплоснабжения в Киеве, - Кличко
На сегодняшнее утро в Киеве еще 1940 многоэтажек остаются без теплоснабжения, большинство - на левом берегу города.
Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
"Без теплоснабжения на сегодняшнее утро остаются еще 1940 многоэтажек, которые подключают во второй раз после атак врага 9 и 20 января", - говорится в сообщении.
Отмечается, что большинство этих домов на левом берегу города, в Печерском районе, часть - в Голосеевском и Соломенском районах.
По словам Кличко, за ночь коммунальщики и энергетики начали подачу теплоносителя еще в более чем 650 домов. И продолжают работать.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что на фоне российских атак по энергетической инфраструктуре Украины Польша передает Киеву и громадам вокруг столицы 400 генераторов из государственных резервов.
- По состоянию на утро 22 января в Киеве без теплоснабжения оставалось чуть менее 3 тысяч многоэтажных домов.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Пана Миколу - сантехніка, який обслуговує, зокрема, і наш будинок, побив один із мешканців сусіднього будинку. За словами очевидців, ним виявився колишній тренер «Динамо» Олексій Михайличенко. Наразі пан Микола перебуває в одній з лікарень Печерського району...
Причиною конфлікту стала відсутність опалення в будинку, як, до речі, і в тисячах домівках столиці та інших міст...
За словами пана Миколи, начальник жеду знімав все на телефон, однак після спілкування з Олексієм Михайличенком повідомив, що відео зникло. Сусіди з нашого будинку дуже тепло відгукуються про пана Миколу. Щодня він приїжджає до центру міста з Гостомеля і зранку до пізньої ночі робить усе можливе, щоб допомогти людям. Пан Микола подав заяву до поліції, але переживає, що через відоме ім'я кривдника справу можуть зам'яти.
Коли я подзвонила Михайличенку він поводився зверхньо та порадив мені «відпочивати», зазначивши, що йому байдуже, навіть якщо про це писатимуть.
- журналістка Наджіє Аметова.
Підписуйтесь: https://t.me/bankovamail Bankova Mail
https://x.com/BankovaMa Підписуйтесь на нас в Х
https://politpravda.net/ Головне на сайті