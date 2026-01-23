Ще 1940 багатоповерхівок залишаються без теплопостачання в Києві, - Кличко

На сьогоднішній ранок у Києві ще 1940 багатоповерхівок залишаються без теплопостачання, більшість - на лівому березі міста.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Без теплопостачання на сьогоднішній ранок залишаються ще 1940 багатоповерхівок, які підключають вдруге після атак ворога 9 та 20 січня", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що більшість цих будинків на лівому березі міста, в Печерському районі, частина - в Голосіївському й Соломʼянському районах.



За словами Кличка, за ніч комунальники й енергетики розпочали подачу теплоносія ще в понад 650 будинків. І продовжують працювати.

Також читайте: Київські соціальні заклади підготовлені до надзвичайних ситуацій, - Кличко

Що передувало?