Ще 1940 багатоповерхівок залишаються без теплопостачання в Києві, - Кличко
На сьогоднішній ранок у Києві ще 1940 багатоповерхівок залишаються без теплопостачання, більшість - на лівому березі міста.
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
"Без теплопостачання на сьогоднішній ранок залишаються ще 1940 багатоповерхівок, які підключають вдруге після атак ворога 9 та 20 січня", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що більшість цих будинків на лівому березі міста, в Печерському районі, частина - в Голосіївському й Соломʼянському районах.
За словами Кличка, за ніч комунальники й енергетики розпочали подачу теплоносія ще в понад 650 будинків. І продовжують працювати.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що на тлі російських атак по енергетичній інфраструктурі України Польща передає Києву та громадам навколо столиці 400 генераторів із державних резервів.
- Станом на ранок 22 січня у Києві без теплопостачання залишалося трохи менш ніж 3 тисячі багатоповерхових будинків.
Пана Миколу - сантехніка, який обслуговує, зокрема, і наш будинок, побив один із мешканців сусіднього будинку. За словами очевидців, ним виявився колишній тренер «Динамо» Олексій Михайличенко. Наразі пан Микола перебуває в одній з лікарень Печерського району...
Причиною конфлікту стала відсутність опалення в будинку, як, до речі, і в тисячах домівках столиці та інших міст...
За словами пана Миколи, начальник жеду знімав все на телефон, однак після спілкування з Олексієм Михайличенком повідомив, що відео зникло. Сусіди з нашого будинку дуже тепло відгукуються про пана Миколу. Щодня він приїжджає до центру міста з Гостомеля і зранку до пізньої ночі робить усе можливе, щоб допомогти людям. Пан Микола подав заяву до поліції, але переживає, що через відоме ім'я кривдника справу можуть зам'яти.
Коли я подзвонила Михайличенку він поводився зверхньо та порадив мені «відпочивати», зазначивши, що йому байдуже, навіть якщо про це писатимуть.
- журналістка Наджіє Аметова.
