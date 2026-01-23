УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
24085 відвідувачів онлайн
Новини Удари по енергетиці Ситуація з опаленням у Києві
889 4

Ще 1940 багатоповерхівок залишаються без теплопостачання в Києві, - Кличко

На сьогоднішній ранок у Києві ще 1940 багатоповерхівок залишаються без теплопостачання, більшість - на лівому березі міста.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Без теплопостачання на сьогоднішній ранок залишаються ще 1940 багатоповерхівок, які підключають вдруге після атак ворога 9 та 20 січня", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що більшість цих будинків на лівому березі міста, в Печерському районі, частина - в Голосіївському й Соломʼянському районах.

За словами Кличка, за ніч комунальники й енергетики розпочали подачу теплоносія ще в понад 650 будинків. І продовжують працювати.

Що передувало?

Автор: 

Київ (20628) Кличко Віталій (3565) опалення (1062)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
З понеділка хоч передають, що такі кляті морози вже пройдуть. Але все одно вночі потім передають, що декілька градусів морозу буде.
показати весь коментар
23.01.2026 09:15 Відповісти
🤯Улюблений тренер Суркіса побив сантехніка до того, що він опинився у лікарні, все через відсутність опалення

Пана Миколу - сантехніка, який обслуговує, зокрема, і наш будинок, побив один із мешканців сусіднього будинку. За словами очевидців, ним виявився колишній тренер «Динамо» Олексій Михайличенко. Наразі пан Микола перебуває в одній з лікарень Печерського району...

Причиною конфлікту стала відсутність опалення в будинку, як, до речі, і в тисячах домівках столиці та інших міст...

За словами пана Миколи, начальник жеду знімав все на телефон, однак після спілкування з Олексієм Михайличенком повідомив, що відео зникло. Сусіди з нашого будинку дуже тепло відгукуються про пана Миколу. Щодня він приїжджає до центру міста з Гостомеля і зранку до пізньої ночі робить усе можливе, щоб допомогти людям. Пан Микола подав заяву до поліції, але переживає, що через відоме ім'я кривдника справу можуть зам'яти.

Коли я подзвонила Михайличенку він поводився зверхньо та порадив мені «відпочивати», зазначивши, що йому байдуже, навіть якщо про це писатимуть.
- журналістка Наджіє Аметова.

показати весь коментар
23.01.2026 09:22 Відповісти
Бо кожен ***** який випадково посрав на одному городі з гундосим чи з кумом служниці гундосого, чи з другом троюрідного племінника сусіда гундосого думає що він схопив бога за бороду. Хай потім не плачуться
показати весь коментар
23.01.2026 09:55 Відповісти
Дивно, такий чєл як Михайліченко мав би жити в приватному будинку, а не як посполитий в мурашніку. Не віру, шо він за всі роки тренерства не зміг заробити на повністю автономний будиночок десь під Києвом. І якщо ти дійсно маєш такий котеджік, то треба бути просто відбитим ідіотом, шоб за таких умов, які склалися, сидіти і мерзнути в багатоповєрховкє
показати весь коментар
23.01.2026 10:18 Відповісти
 
 