Ситуация в Киеве крайне сложная: сделайте запас продуктов, воды, необходимых лекарств, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что ситуация в городе крайне сложная, но может быть еще хуже. Он призвал тех, у кого есть возможность, выехать за город.

Об этом Кличко написал в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Ситуация крайне сложная

"Я обращаюсь к жителям и говорю честно: ситуация крайне сложная, и это может быть еще не самый сложный момент. Сделайте запас продуктов, воды, необходимых лекарств. Кто еще имеет возможность выехать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла, не отказывайтесь от них", - говорится в сообщении.

Опорные пункты

Кличко отметил, что в Киеве определены в каждом районе города опорные пункты обогрева (несокрушимости). В них, в случае необходимости, сможет оставаться ночевать большое количество людей. В пунктах обустроят места для ночлега, обеспечат их устройствами обогрева (мобильными котельными), питанием, средствами гигиены.

"Столица, в связи с очень сложной ситуацией в энергетике и понимая, что враг, с большой вероятностью, продолжит атаковать критическую инфраструктуру города и страны, готовится к реагированию на различные сценарии развития событий", - рассказал мэр.

Работодателей призывают организовать гибкие графики работы

Так, Кличко обратился к работодателям с призывом организовать гибкие графики работы и, по возможности, перевести работников на удаленную работу.

Работа районных госадминистраций

По словам мэра, в каждом районе города первое звено реагирования, которое оперативно собирает информацию, организует работу на месте в координации с городским штабом, - это районная госадминистрация.

Районы на местах сейчас должны четко сосредоточиться на сложных, но жизненно важных для людей вопросах, которые мы решаем совместно, все вместе! И должны все работать слаженно.

Он подчеркнул, что планы и алгоритмы действий в различных возможных ситуациях будут обсуждены на штабе с главами районов.

"Подчеркну, сегодня все городские службы, департаменты КГГА работают 24/7, чтобы обеспечить жизнедеятельность города в условиях чрезвычайной ситуации. Круглосуточно продолжают работать коммунальщики, чтобы обеспечить киевлян необходимыми услугами. Работают больницы и социальные учреждения. Мы выстоим! Как бы сложно ни было!" - добавил Кличко.

А де трирівневий захист від "вкрай складна"? В Ізраїлі? ... *****,мосєйчучку хтось побачить в магазині...плюньте в морду.
23.01.2026 12:22 Ответить
В смислі чому Зєля забрав у Києва 8 мільярдів?
23.01.2026 12:40 Ответить
переїдь краще до ZE, бо ми всі презеденти
23.01.2026 12:55 Ответить
23.01.2026 12:22 Ответить
Шукайте в кишенях Кличка.
23.01.2026 14:29 Ответить
В точніше у ї#баного ішака Оманського і його ригосвори!!
24.01.2026 17:13 Ответить
Похоже на 90+% готовый "справедливый мир".
23.01.2026 12:22 Ответить
23.01.2026 12:40 Ответить
Чому в Києві так віднеслися до цієї ситуації?
23.01.2026 12:28 Ответить
В смислі чому Зєля забрав у Києва 8 мільярдів?
23.01.2026 12:40 Ответить
Кличко нормальний мер і не треба допомогати Зеленському його обсирати. ЗЕлені всі сили приложать, щоб наложити свою воровиту лапу на київський бюджет. Сраколиз Притула теж вірний помічник Зеленського.
23.01.2026 13:13 Ответить
Якшо коротше - виживайте як хочете , влада умиваєть рки.
23.01.2026 12:34 Ответить
у зелі в кабінеті тепленько! хоча ні! він в Давосі! я би цю суку заставив на морозі їжу киянам роздавати!
23.01.2026 12:35 Ответить
Краще всі переїдемо до Клячка додому в Кончазаспу. А ще краще в Буковель. Там і світло і тепло і шлюхи є і ТЦК немає
23.01.2026 12:43 Ответить
переїдь краще до ZE, бо ми всі презеденти
23.01.2026 12:55 Ответить
У січні 2026 року мер Віталій Кличко заявив, що за майже чотири роки війни вони з Володимиром Зеленським не зустрічалися особисто жодного разу.
23.01.2026 12:43 Ответить
Бо не гоже найвеличнішому витрачати час на якихось Кличків, він краще у вічі пуйлу заглядатиме.
23.01.2026 14:18 Ответить
то УКРАЇНЦЯМ ще чекати на виліт "потужної фламінги" на кацапію?

чи воно остаточно відлетіло у теплі края телявівщіни????
23.01.2026 12:49 Ответить
Тоді вони столицю у Харків перенесли...
23.01.2026 12:52 Ответить
Навпаки. УРСР відпочатку створено зі столицею в Харкові. Лише у 1934 столицю перенесли з Харкова до Києва.
23.01.2026 14:24 Ответить
Клеїти дурня, роблячи вигляд, що УНР не існувало ще не набридло?
23.01.2026 16:19 Ответить
Вона не має жодного стосунку до цього питання. Ще б згадали ЗУНР, ДКР, Одєсскую савецкую республіку, Галіцкую, Угорську, Баварську, Бременську савецкіє республіки. Так, всі вони дійсно існували, так само як й УНР, не заперечую. Тільки я тут до чого?
23.01.2026 16:40 Ответить
Епічний довпойоб-кацапчик!
24.01.2026 17:16 Ответить
У Харкові(45км. від фронту) чомусь мер не каже про енергетичну кризу. Працюють заздалегідь закуплені і адаптовані до міста міні ТЕЦ. Можливо Кличку і його корупціонерам, а також Магомедову- Ткаченко варто частіше в зеркало дивитись?
23.01.2026 12:55 Ответить
Зеказачьок проколовся...не знає справжнього прізвища Ткаченка...
23.01.2026 12:59 Ответить
Не переживай ,янукОвощ ,мені всі мусліми однакові.
23.01.2026 13:05 Ответить
А від зеказачька не відмовився.
23.01.2026 13:09 Ответить
Я ж кажу що янукОвощ ,конгітивні здібності схожі. Той, за кого ти топиш, креатура Єрмака! А тепер, з твоєї логіки, хай притомні скажуть ,хто з нас "КАЗАЧЬОК".
23.01.2026 13:20 Ответить
Кличко креатура Єрмака?...а хто, крім тебе ще про це каже? посилання давай.
23.01.2026 13:25 Ответить
Ну ти точно відбитий на всю голову. Муслім твій, Ткаченко азерівське прізвище якого ти добре вивчив ,креатура Єрмака ,який за завданням Зе повинен був копати під Кличка. Але це не виправдовує Кличка. Боксер,артист, клоун, візажист і т.п. і мер столиці, або будь якого великого міста це поняття взаємновиключаючі!
23.01.2026 13:37 Ответить
А за кого ти на виборах Мера Києва голосував?
23.01.2026 14:05 Ответить
Столицю УСРР перенесли з Києва до Харкова у грудні 1919 - січні 1920 років (остаточно закріплено у 1920-х) через те, що Харків був більш зрусифікованим, індустріальним центром із меншим впливом української національної ідеї. Це забезпечувало більшовикам надійнішу базу влади, лояльне населення та зручне розташування ближче до Росії.
23.01.2026 13:31 Ответить
А це тут до чого? Предки твої про таке казали; приший пристьобай до кобили хвіст!
23.01.2026 13:42 Ответить
Бо, як казав Кучма, це вже було.
23.01.2026 14:02 Ответить
Де про це написано, покажіть. Сподіваюся, не В'ятрович особисто вигадав вчора? УРСР відпочатку створено в Харкові. А ті безглузді "обгрунтування", що Ви навели, то я й прошу: покажіть, звідки витягнули. З голови?
23.01.2026 14:27 Ответить
Українська Армія з 1921 по 1991 існувала?
23.01.2026 16:15 Ответить
Ми з Вами це вже обговорювали, а в результаті мені прилетів відпочинок на три дні, не знаєте чому? То йдіть тули, куди щезли всі мої коментарі з цього питання, а зараз там хрестики. Щойно я захочу відпочити 3 дні, я обов'язково вступлю з Вами в змістовну дискусію. Залишайтеся на зв'язку.
23.01.2026 16:22 Ответить
Ти не один...путін так само каже.
23.01.2026 16:24 Ответить
І це - УРСР як окрема держава не була членом Ліги Націй. Членом цієї організації з 18 вересня 1934 року по 14 грудня 1939 року був Радянський Союз
23.01.2026 16:36 Ответить
Я не сказав, що вона була членом Лігі Націй, то не обов'язкова умова. Німеччина теж не була після 1933 року - вийшла. Як й згаданий Вами якийсь союз - його викинули звідти у 940-му, якщо не помиляюся.
23.01.2026 16:43 Ответить
Армії своєї в урср не було, з жодною країною прямих дипломатичних стосунків не було...натомість в УНР було і те і інше. Але УНР ти державою не вважаєш, а урср вважаєш. Чи ти це так приколюєшся...
23.01.2026 16:51 Ответить
Так в срассії теж армії не було, заспокойтеся. Отже, не існувало жодної срасії, сподіваюся Вам це теж "путін сказав"? А дипломатичні стосунки взагалі необов'язково, ми нікому нічого не винні. США не визнавали ссср до 1933 року, отже його теж не існувало, заспокойтеся. Проте, УРСР є співзасновником ООН, оце діло, а не Ваші накиди на вентилятор.
23.01.2026 16:55 Ответить
Росіян ти вважаєш не окупантами, а визволителями. Мазепу, зрозуміло, зрадником. Голодомори українці з власної ініціативи проводили...
23.01.2026 17:00 Ответить
Вам вже сказали: "тицяйте" собі пальцем в дупу
23.01.2026 17:07 Ответить
Коли нема що відповісти...
23.01.2026 17:23 Ответить
Вам начебто сказали, що я не заперечував існування такої собі УНР, серед інших утворень, чи Ви знов не всі мої коменти бачите?
23.01.2026 16:57 Ответить
Не було ніяких інших утворень. Була російська окупація території УНР так само, як зараз окуповані Крим та Донбас. Росія відкритим текстом називає себе правонаступником ссср, а отже й радянська армія була російською армією. І так звану царську армію всі називають російською армією. Досить вже марити, що існувала якась держава урср.
23.01.2026 17:06 Ответить
Ми з Вами вже з'ясували, що Ви не та особа, на яку мені варто витрачати час. Не відволікайте Вашими повідомленнями будь ласка, мені є з ким спілкуватися.
23.01.2026 17:10 Ответить
Ти сам подумай...Армії нема, дипломатичних відносин нема, громадянства нема...
23.01.2026 17:22 Ответить
Приберіть цього відбитого дурника від посади, заради порятунку Києва!
23.01.2026 12:55 Ответить
Так Зе якраз все й робить, щоб звільнити його з посади. 8 мільярдів у Києва забрали, а Слуги у Київраді для цього навіть заблокували премії комунальникам.
23.01.2026 13:03 Ответить
А взагалі, то ти своїм постом підтвердив, що ситуація у Києві більш штучна, а ніж природна, бо дуже їм треба позбавитися Кличка, а може й Києва, як столиці.
23.01.2026 13:08 Ответить
Не треба було разом з Микитасем будувати купу енергозатратних багатоповерхівок, ще й біля Дніпра. Побудували в Києві гетто для багатих, відгородилися парканами. Я простий смертний навіть зайти на їх територію не можу, до їх магазинів. Давайте біля всіх домів такі паркани поставимо і не будемо нікого пускати. Всі хто так вихваляють кличка, забули як майже в кожному районі були мітинги, щоб він зі своєю бандою забудовників не чіпав парки, громадські пляжі і як він плював на думку людей і всеодно будував. Якщо ви за кличка, ніякі ви не кияни.
23.01.2026 13:26 Ответить
А ти за кого у Мери Києва голосував?
23.01.2026 13:52 Ответить
У 2014 не голосував бо не було 18, а у 2020 не голосував бо не було жодної пристойної кандидатури. Перші 3 місця на виборах: Кличко, Попов, Притула.
23.01.2026 13:58 Ответить
Це конфіденціально! Агенти ФСБ не повинні знати.
23.01.2026 14:09 Ответить
Сам ти агент! Це конфіденційно згідно Конституції України, якою ви всі підтираєтеся. Я вже сказав, чому.
23.01.2026 14:29 Ответить
Сіль і сірники не забудьте.
