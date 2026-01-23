Ситуация в Киеве крайне сложная: сделайте запас продуктов, воды, необходимых лекарств, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что ситуация в городе крайне сложная, но может быть еще хуже. Он призвал тех, у кого есть возможность, выехать за город.

Об этом Кличко написал в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Ситуация крайне сложная

"Я обращаюсь к жителям и говорю честно: ситуация крайне сложная, и это может быть еще не самый сложный момент. Сделайте запас продуктов, воды, необходимых лекарств. Кто еще имеет возможность выехать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла, не отказывайтесь от них", - говорится в сообщении.

Опорные пункты

Кличко отметил, что в Киеве определены в каждом районе города опорные пункты обогрева (несокрушимости). В них, в случае необходимости, сможет оставаться ночевать большое количество людей. В пунктах обустроят места для ночлега, обеспечат их устройствами обогрева (мобильными котельными), питанием, средствами гигиены.

"Столица, в связи с очень сложной ситуацией в энергетике и понимая, что враг, с большой вероятностью, продолжит атаковать критическую инфраструктуру города и страны, готовится к реагированию на различные сценарии развития событий", - рассказал мэр.

Работодателей призывают организовать гибкие графики работы

Так, Кличко обратился к работодателям с призывом организовать гибкие графики работы и, по возможности, перевести работников на удаленную работу.

Работа районных госадминистраций

По словам мэра, в каждом районе города первое звено реагирования, которое оперативно собирает информацию, организует работу на месте в координации с городским штабом, - это районная госадминистрация.

Районы на местах сейчас должны четко сосредоточиться на сложных, но жизненно важных для людей вопросах, которые мы решаем совместно, все вместе! И должны все работать слаженно.

Он подчеркнул, что планы и алгоритмы действий в различных возможных ситуациях будут обсуждены на штабе с главами районов.

"Подчеркну, сегодня все городские службы, департаменты КГГА работают 24/7, чтобы обеспечить жизнедеятельность города в условиях чрезвычайной ситуации. Круглосуточно продолжают работать коммунальщики, чтобы обеспечить киевлян необходимыми услугами. Работают больницы и социальные учреждения. Мы выстоим! Как бы сложно ни было!" - добавил Кличко.

