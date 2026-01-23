Ситуація у Києві вкрай складна: зробіть запас продуктів, води, необхідних ліків, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що ситуація в місті вкрай складна, але може бути ще гірше. Він закликав тих, хто має варіанти, виїхати за місто.

Про це Кличко написав у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Ситуація вкрай складна

"До мешканців я звертаюся і говорю чесно: ситуація вкрай складна і це може бути ще не найскладніший момент. Зробіть запас продуктів, води, необхідних ліків. Хто ще має варіанти виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення й тепла, не відкидайте їх", - йдеться в повідомленні.

Опорні пункти

Кличко зазначив, що у Києві визначено в кожному районі міста опорні пункти обігріву (незламності). В них, у разі потреби, зможе залишатися ночувати велика кількість людей. У пунктах облаштують місця для ночівлі, забезпечать їх пристроями обігріву (мобільними котельнями), харчуванням, засобами гігієни.

"Столиця, в звʼязку з дуже складною ситуацією в енергетиці і розуміючи, що ворог, з великою вірогідністю, продовжить атакувати критичну інфраструктуру міста і країни, готується до реагування на різні сценарії розвитку подій", - розповів мер.

Роботодавців закликають організувати гнучкі графіки роботи

Так, Кличко звернувся до роботодавців із закликом організувати гнучкі графіки роботи і, за можливості, перевести працівників на дистанційну роботу.

Робота районних держадміністрацій

За словами мера, у кожному районі міста перша ланка реагування, яка оперативно збирає інформацію, організовує роботу на місці в координації з міським штабом, - це районна держадміністрація.

Райони на місцях зараз повинні чітко зосередитися на складних, але життєво важливих для людей питаннях, які ми розвʼязуємо спільно, всі разом! І повинні всі працювати злагоджено.

Він наголосив, що плани й алгоритми дій у різних можливих ситуаціях буде обговорено на штабі з главами районів.

"Підкреслю, сьогодні всі міські служби, департаменти КМДА працюють 24/7, щоб забезпечити життєдіяльність міста в умовах надзвичайної ситуації. Цілодобово продовжують працювати комунальники, щоб забезпечити киян необхідними послугами. Працюють лікарні і соціальні заклади. Ми вистоїмо! Як би складно не було!" - додав Кличко.

