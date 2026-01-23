Ситуація у Києві вкрай складна: зробіть запас продуктів, води, необхідних ліків, - Кличко

Кличко про ситуацію в Києві

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що ситуація в місті вкрай складна, але може бути ще гірше. Він закликав тих, хто має варіанти, виїхати за місто.

Про це Кличко написав у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Ситуація вкрай складна

"До мешканців я звертаюся і говорю чесно: ситуація вкрай складна і це може бути ще не найскладніший момент. Зробіть запас продуктів, води, необхідних ліків. Хто ще має варіанти виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення й тепла, не відкидайте їх", - йдеться в повідомленні.

Опорні пункти

Кличко зазначив, що у Києві визначено в кожному районі міста опорні пункти обігріву (незламності). В них, у разі потреби, зможе залишатися ночувати велика кількість людей. У пунктах облаштують місця для ночівлі, забезпечать їх пристроями обігріву (мобільними котельнями), харчуванням, засобами гігієни.

"Столиця, в звʼязку з дуже складною ситуацією в енергетиці і розуміючи, що ворог, з великою вірогідністю, продовжить атакувати критичну інфраструктуру міста і країни, готується до реагування на різні сценарії розвитку подій", - розповів мер.

Роботодавців закликають організувати гнучкі графіки роботи

Так, Кличко звернувся до роботодавців із закликом організувати гнучкі графіки роботи і, за можливості, перевести працівників на дистанційну роботу.

Робота районних держадміністрацій

За словами мера, у кожному районі міста перша ланка реагування, яка оперативно збирає інформацію, організовує роботу на місці в координації з міським штабом, - це районна держадміністрація.

Райони на місцях зараз повинні чітко зосередитися на складних, але життєво важливих для людей питаннях, які ми розвʼязуємо спільно, всі разом! І повинні всі працювати злагоджено.

Він наголосив, що плани й алгоритми дій у різних можливих ситуаціях буде обговорено на штабі з главами районів.

"Підкреслю, сьогодні всі міські служби, департаменти КМДА працюють 24/7, щоб забезпечити життєдіяльність міста в умовах надзвичайної ситуації. Цілодобово продовжують працювати комунальники, щоб забезпечити киян необхідними послугами. Працюють лікарні і соціальні заклади. Ми вистоїмо! Як би складно не було!" - додав Кличко.

А де трирівневий захист від "вкрай складна"? В Ізраїлі? ... *****,мосєйчучку хтось побачить в магазині...плюньте в морду.
23.01.2026 12:22
показати весь коментар
23.01.2026 12:22 Відповісти
В смислі чому Зєля забрав у Києва 8 мільярдів?
23.01.2026 12:40
показати весь коментар
23.01.2026 12:40 Відповісти
переїдь краще до ZE, бо ми всі презеденти
23.01.2026 12:55
показати весь коментар
23.01.2026 12:55 Відповісти
А де трирівневий захист від "вкрай складна"? В Ізраїлі? ... *****,мосєйчучку хтось побачить в магазині...плюньте в морду.
23.01.2026 12:22
показати весь коментар
23.01.2026 12:22 Відповісти
Шукайте в кишенях Кличка.
показати весь коментар
23.01.2026 14:29 Відповісти
В точніше у ї#баного ішака Оманського і його ригосвори!!
24.01.2026 17:13
показати весь коментар
24.01.2026 17:13 Відповісти
Похоже на 90+% готовый "справедливый мир".
23.01.2026 12:22
показати весь коментар
23.01.2026 12:22 Відповісти
+
показати весь коментар
23.01.2026 12:40 Відповісти
Чому в Києві так віднеслися до цієї ситуації?
23.01.2026 12:28
показати весь коментар
23.01.2026 12:28 Відповісти
В смислі чому Зєля забрав у Києва 8 мільярдів?
23.01.2026 12:40
показати весь коментар
23.01.2026 12:40 Відповісти
Кличко нормальний мер і не треба допомогати Зеленському його обсирати. ЗЕлені всі сили приложать, щоб наложити свою воровиту лапу на київський бюджет. Сраколиз Притула теж вірний помічник Зеленського.
23.01.2026 13:13
показати весь коментар
23.01.2026 13:13 Відповісти
Якшо коротше - виживайте як хочете , влада умиваєть рки.
23.01.2026 12:34
показати весь коментар
23.01.2026 12:34 Відповісти
у зелі в кабінеті тепленько! хоча ні! він в Давосі! я би цю суку заставив на морозі їжу киянам роздавати!
23.01.2026 12:35
показати весь коментар
23.01.2026 12:35 Відповісти
Краще всі переїдемо до Клячка додому в Кончазаспу. А ще краще в Буковель. Там і світло і тепло і шлюхи є і ТЦК немає
23.01.2026 12:43
показати весь коментар
23.01.2026 12:43 Відповісти
переїдь краще до ZE, бо ми всі презеденти
23.01.2026 12:55
показати весь коментар
23.01.2026 12:55 Відповісти
У січні 2026 року мер Віталій Кличко заявив, що за майже чотири роки війни вони з Володимиром Зеленським не зустрічалися особисто жодного разу.
23.01.2026 12:43
показати весь коментар
23.01.2026 12:43 Відповісти
Бо не гоже найвеличнішому витрачати час на якихось Кличків, він краще у вічі пуйлу заглядатиме.
23.01.2026 14:18
показати весь коментар
23.01.2026 14:18 Відповісти
то УКРАЇНЦЯМ ще чекати на виліт "потужної фламінги" на кацапію?

чи воно остаточно відлетіло у теплі края телявівщіни????
показати весь коментар
23.01.2026 12:49 Відповісти
Тоді вони столицю у Харків перенесли...
23.01.2026 12:52
показати весь коментар
23.01.2026 12:52 Відповісти
Навпаки. УРСР відпочатку створено зі столицею в Харкові. Лише у 1934 столицю перенесли з Харкова до Києва.
23.01.2026 14:24
показати весь коментар
23.01.2026 14:24 Відповісти
Клеїти дурня, роблячи вигляд, що УНР не існувало ще не набридло?
23.01.2026 16:19
показати весь коментар
23.01.2026 16:19 Відповісти
Вона не має жодного стосунку до цього питання. Ще б згадали ЗУНР, ДКР, Одєсскую савецкую республіку, Галіцкую, Угорську, Баварську, Бременську савецкіє республіки. Так, всі вони дійсно існували, так само як й УНР, не заперечую. Тільки я тут до чого?
23.01.2026 16:40
показати весь коментар
23.01.2026 16:40 Відповісти
Епічний довпойоб-кацапчик!
показати весь коментар
24.01.2026 17:16 Відповісти
У Харкові(45км. від фронту) чомусь мер не каже про енергетичну кризу. Працюють заздалегідь закуплені і адаптовані до міста міні ТЕЦ. Можливо Кличку і його корупціонерам, а також Магомедову- Ткаченко варто частіше в зеркало дивитись?
23.01.2026 12:55
показати весь коментар
23.01.2026 12:55 Відповісти
Зеказачьок проколовся...не знає справжнього прізвища Ткаченка...
23.01.2026 12:59
показати весь коментар
23.01.2026 12:59 Відповісти
Не переживай ,янукОвощ ,мені всі мусліми однакові.
23.01.2026 13:05
показати весь коментар
23.01.2026 13:05 Відповісти
А від зеказачька не відмовився.
показати весь коментар
23.01.2026 13:09 Відповісти
Я ж кажу що янукОвощ ,конгітивні здібності схожі. Той, за кого ти топиш, креатура Єрмака! А тепер, з твоєї логіки, хай притомні скажуть ,хто з нас "КАЗАЧЬОК".
23.01.2026 13:20
показати весь коментар
23.01.2026 13:20 Відповісти
Кличко креатура Єрмака?...а хто, крім тебе ще про це каже? посилання давай.
23.01.2026 13:25
показати весь коментар
23.01.2026 13:25 Відповісти
Ну ти точно відбитий на всю голову. Муслім твій, Ткаченко азерівське прізвище якого ти добре вивчив ,креатура Єрмака ,який за завданням Зе повинен був копати під Кличка. Але це не виправдовує Кличка. Боксер,артист, клоун, візажист і т.п. і мер столиці, або будь якого великого міста це поняття взаємновиключаючі!
23.01.2026 13:37
показати весь коментар
23.01.2026 13:37 Відповісти
А за кого ти на виборах Мера Києва голосував?
23.01.2026 14:05
показати весь коментар
23.01.2026 14:05 Відповісти
Столицю УСРР перенесли з Києва до Харкова у грудні 1919 - січні 1920 років (остаточно закріплено у 1920-х) через те, що Харків був більш зрусифікованим, індустріальним центром із меншим впливом української національної ідеї. Це забезпечувало більшовикам надійнішу базу влади, лояльне населення та зручне розташування ближче до Росії.
23.01.2026 13:31
показати весь коментар
23.01.2026 13:31 Відповісти
А це тут до чого? Предки твої про таке казали; приший пристьобай до кобили хвіст!
23.01.2026 13:42
показати весь коментар
23.01.2026 13:42 Відповісти
Бо, як казав Кучма, це вже було.
показати весь коментар
23.01.2026 14:02 Відповісти
Де про це написано, покажіть. Сподіваюся, не В'ятрович особисто вигадав вчора? УРСР відпочатку створено в Харкові. А ті безглузді "обгрунтування", що Ви навели, то я й прошу: покажіть, звідки витягнули. З голови?
23.01.2026 14:27
показати весь коментар
23.01.2026 14:27 Відповісти
Українська Армія з 1921 по 1991 існувала?
23.01.2026 16:15
показати весь коментар
23.01.2026 16:15 Відповісти
Ми з Вами це вже обговорювали, а в результаті мені прилетів відпочинок на три дні, не знаєте чому? То йдіть тули, куди щезли всі мої коментарі з цього питання, а зараз там хрестики. Щойно я захочу відпочити 3 дні, я обов'язково вступлю з Вами в змістовну дискусію. Залишайтеся на зв'язку.
23.01.2026 16:22
показати весь коментар
23.01.2026 16:22 Відповісти
Ти не один...путін так само каже.
показати весь коментар
23.01.2026 16:24 Відповісти
І це - УРСР як окрема держава не була членом Ліги Націй. Членом цієї організації з 18 вересня 1934 року по 14 грудня 1939 року був Радянський Союз
23.01.2026 16:36
показати весь коментар
23.01.2026 16:36 Відповісти
Я не сказав, що вона була членом Лігі Націй, то не обов'язкова умова. Німеччина теж не була після 1933 року - вийшла. Як й згаданий Вами якийсь союз - його викинули звідти у 940-му, якщо не помиляюся.
23.01.2026 16:43
показати весь коментар
23.01.2026 16:43 Відповісти
Армії своєї в урср не було, з жодною країною прямих дипломатичних стосунків не було...натомість в УНР було і те і інше. Але УНР ти державою не вважаєш, а урср вважаєш. Чи ти це так приколюєшся...
23.01.2026 16:51
показати весь коментар
23.01.2026 16:51 Відповісти
Так в срассії теж армії не було, заспокойтеся. Отже, не існувало жодної срасії, сподіваюся Вам це теж "путін сказав"? А дипломатичні стосунки взагалі необов'язково, ми нікому нічого не винні. США не визнавали ссср до 1933 року, отже його теж не існувало, заспокойтеся. Проте, УРСР є співзасновником ООН, оце діло, а не Ваші накиди на вентилятор.
23.01.2026 16:55
показати весь коментар
23.01.2026 16:55 Відповісти
Росіян ти вважаєш не окупантами, а визволителями. Мазепу, зрозуміло, зрадником. Голодомори українці з власної ініціативи проводили...
23.01.2026 17:00
показати весь коментар
23.01.2026 17:00 Відповісти
Вам вже сказали: "тицяйте" собі пальцем в дупу
23.01.2026 17:07
показати весь коментар
23.01.2026 17:07 Відповісти
Коли нема що відповісти...
показати весь коментар
23.01.2026 17:23 Відповісти
Вам начебто сказали, що я не заперечував існування такої собі УНР, серед інших утворень, чи Ви знов не всі мої коменти бачите?
23.01.2026 16:57
показати весь коментар
23.01.2026 16:57 Відповісти
Не було ніяких інших утворень. Була російська окупація території УНР так само, як зараз окуповані Крим та Донбас. Росія відкритим текстом називає себе правонаступником ссср, а отже й радянська армія була російською армією. І так звану царську армію всі називають російською армією. Досить вже марити, що існувала якась держава урср.
23.01.2026
показати весь коментар
23.01.2026 17:06 Відповісти
Ми з Вами вже з'ясували, що Ви не та особа, на яку мені варто витрачати час. Не відволікайте Вашими повідомленнями будь ласка, мені є з ким спілкуватися.
показати весь коментар
23.01.2026 17:10 Відповісти
Ти сам подумай...Армії нема, дипломатичних відносин нема, громадянства нема...
показати весь коментар
23.01.2026 17:22 Відповісти
Приберіть цього відбитого дурника від посади, заради порятунку Києва!
показати весь коментар
23.01.2026 12:55 Відповісти
Так Зе якраз все й робить, щоб звільнити його з посади. 8 мільярдів у Києва забрали, а Слуги у Київраді для цього навіть заблокували премії комунальникам.
показати весь коментар
23.01.2026 13:03 Відповісти
А взагалі, то ти своїм постом підтвердив, що ситуація у Києві більш штучна, а ніж природна, бо дуже їм треба позбавитися Кличка, а може й Києва, як столиці.
показати весь коментар
23.01.2026 13:08 Відповісти
Не треба було разом з Микитасем будувати купу енергозатратних багатоповерхівок, ще й біля Дніпра. Побудували в Києві гетто для багатих, відгородилися парканами. Я простий смертний навіть зайти на їх територію не можу, до їх магазинів. Давайте біля всіх домів такі паркани поставимо і не будемо нікого пускати. Всі хто так вихваляють кличка, забули як майже в кожному районі були мітинги, щоб він зі своєю бандою забудовників не чіпав парки, громадські пляжі і як він плював на думку людей і всеодно будував. Якщо ви за кличка, ніякі ви не кияни.
показати весь коментар
23.01.2026 13:26 Відповісти
А ти за кого у Мери Києва голосував?
показати весь коментар
23.01.2026 13:52 Відповісти
У 2014 не голосував бо не було 18, а у 2020 не голосував бо не було жодної пристойної кандидатури. Перші 3 місця на виборах: Кличко, Попов, Притула.
показати весь коментар
23.01.2026 13:58 Відповісти
Це конфіденціально! Агенти ФСБ не повинні знати.
показати весь коментар
23.01.2026 14:09 Відповісти
Сам ти агент! Це конфіденційно згідно Конституції України, якою ви всі підтираєтеся. Я вже сказав, чому.
показати весь коментар
23.01.2026 14:29 Відповісти
Сіль і сірники не забудьте.
показати весь коментар
23.01.2026 14:21 Відповісти
 
 