Новости Атака ракет и БпЛА на Киев
5 988 15

Атака РФ на Киев: погиб человек, 4 ранены. Есть повреждения в 5 районах. На левом берегу перебои с водой и теплом

В ночь на субботу, 24 января 2026 года, войска РФ атаковали Киев ракетами и ударными дронами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Что известно о последствиях?

Как сообщает мэр Киева Виталий Кличко, последствия вражеской атаки на столицу фиксируются в нескольких районах:

В Деснянском районе

  • Произошло падение обломков на нежилое здание.

В Днепровском районе

  • В результате падения обломков БПЛА возник пожар в гаражном кооперативе. Также горел бензовоз на парковке.
  • В результате падения обломков выбиты окна в многоквартирном жилом доме.

В Дарницком районе

  • В результате падения обломков БПЛА недалеко от частного медучреждения повреждены окна в его здании. Без пожара.

В Голосеевском районе

  • В результате падения обломков БПЛА на территорию нежилой застройки возник пожар. По другому адресу выбиты окна в частном доме.

В Соломенском районе

  • Осколки повредили шестиэтажное офисное здание.

Жертвы

На данный момент известно о 1 погибшем и 4 пострадавших. Трое пострадавших госпитализированы.

Кроме того, по данным Кличко, на левом берегу столицы перебои с тепло- и водоснабжением.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Россия атакует Киев дронами и баллистикой: есть попадания, произошли пожары.

Киев (26250) обстрел (32361)
Топ комментарии
+28
Готуйся до блекауту масквабад. Фламінги на старті. Бубачка зуб дайот. Мосєйчучка підгавкує. Лідер світу всратий.
24.01.2026 07:28 Ответить
+16
Тримайтеся кияни. Ми в серцях з вами. Наші хлопці і дівчата старалися збити якомога більше ракет і дронів. Ворог, який до 2014 року, називав себе братом задіяв навіть не точні, смертоносні, майже до тони вибухівки ракети Х-22, які виготовляли і українці та передали їм для своєї безпеки. Великі холода вже позаду, будемо надіятися на Бога і ЗСУ.
24.01.2026 07:54 Ответить
+7
Якщо Путло Погане попало по фабриці Рошен ненависного ( для ЛІДОРа ) Папєрєдніка, то вже зрання, мабуть, у ЛІДОРА непоганий настрій ?!
24.01.2026 08:28 Ответить
А ще, у Дніпровському тиск газу впав, якщо зовсім пропаде, а потім з'явиться - то можуть бути наслідки..
24.01.2026 07:37 Ответить
"Великі холода вже позаду ..."

Маячня ... Ще січень не скінчився і цілий лютий попереду , а ще березень буває дуже зимним .

Звісно , що надіятись можна тільки на Бога та ЗСУ, але НАЙБІЛЬША НАДІЯ - на ЛІДОРА, який влаштує в Мацкві блекаут ( як він обіцяв у жовтні минулого року) та втопить багато мацковитських кораблів біля Гренландії, як він відважно наголосив в своїй промові в Давосі позавчора ... Путло Погане так злякалось намірів ЛІДОРА, що в безсилі лупить по Києву !
24.01.2026 08:24 Ответить
То чому пан Олександр причепився до моїх слів, що великі холода вже позаду? Щось не так? Чи я не розумію, що попереду ще цілий місяць зими ? Чи можливо я відпочиваю десь на теплих морях, або сиджу в бункері Вождя? Чи можу змінити зиму?
Ні,я не в Києві, але в нас також немає світла, тепла і великі морози. Через чотири дня синоптики прогнозують спад морозів і навіть плюсову температуру.
Щось зміни та міг Голобородько до 24.02.2022 року, але замість ракет, систем ППО, побудови фортифікацій він дружно з плем'ям 73% закатував всі бюджетні гроші в асфальт і брехав про шашлики. А як виявилося в останні місяці, його оточення продавали ворогу цілі області, навіть Запорізьку АЕС, крали мільярдами з енергетики, не будували захисні споруди, а ''двушками'' вивозили на москву. Результат цих дій сьогодні бачать всі і відчувають на собі.
24.01.2026 09:30 Ответить
Повідомляли , что вже 600 тисяч киян виїхали зі столиці та виїзд продовжується ... але мені цікаво - а може треба було б цим сотням тисяч прийти в урядовий квартал та вимогати зміни мародерської ЗЕвлади на владу адекватних професійних політиків , дипломатів та управлінців , щоб Путло Погане нарешті побачило - що "зелена" лафа для нього в Україні скінчилася ?!

Бо в Київі, я пам'ятаю , відбулисть взимку дві революції - 2004/2005 років та 2013/2014 років... де вони поділись ті пасіонарні кияни , невже ЗЕмародери всіх їх відправили на фронт подалі від Києва?

Часом так здається , спотерігаючи цю покірність та немічь , що в Україні зараз - Повний ЦАРИЗМ , Повне Самодержавство , Повна Оприччина та мільйони безслівних холопів , яким начхати на своє життя, а також на життя дітей та онуків ! На жаль!
24.01.2026 11:16 Ответить
Ви правильно написали - це наслідки промивки мізків проросійськими телеканалами і особливо медведчуківсько-коломойського "1+1'' і вибори 2019 року. Люди сьогодні просто зневірилися і більшість опустила руки. Невже не в део, що 7 років ''зелена влада'' веде країну на загибель і бреше, бреше та ще раз бреше? А велика кількість залишків але єні 73% продовжують підтримувати цих мародерів. Вже показали міндічів, цукерманів, юзиків, киселів, галушенків, деркачів, баканових, наукових, штурмів, єрмаків..,а нарід як загіпноттзовпний,
24.01.2026 12:31 Ответить
"Люди сьогодні просто зневірилися і більшість опустила руки".
Люди зневірені були ще після майдану 2005. В результаті в 2013 році Яценюк ще з весни намагався підняти майдан під різними лозунгами. Але люди не виходили.
А 1 грудня вийшли бо "дітей побили". Як же можна було не вийти.
А що було далі, то інше питання. Чергова зневіра.
24.01.2026 13:31 Ответить
з 01.02 знову -20
25.01.2026 01:58 Ответить
Під час нічного масованого комбінованого обстрілу Києва однією з цілей стала шоколадна фабрика Roshen, пошкоджений фасад будівлі, вибиті вікна та зруйнований дах.
Також видніється дим, що здіймається над будівлею.
24.01.2026 08:01 Ответить
Зєля сам підсвічував ціль, для кацапів?
24.01.2026 08:43 Ответить
Не відомо, але відомо, що все своє життя і ''творчість'' підсвічував українцям про ''одін наро'т'', про ''рускій язік'', якщо одним реченням - то ненависть до всього українського.
24.01.2026 10:58 Ответить
Головне шо по 95 кварталу не попали та юзіку
24.01.2026 09:43 Ответить
 
 