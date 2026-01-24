Атака РФ на Киев: погиб человек, 4 ранены. Есть повреждения в 5 районах. На левом берегу перебои с водой и теплом
В ночь на субботу, 24 января 2026 года, войска РФ атаковали Киев ракетами и ударными дронами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Что известно о последствиях?
Как сообщает мэр Киева Виталий Кличко, последствия вражеской атаки на столицу фиксируются в нескольких районах:
В Деснянском районе
- Произошло падение обломков на нежилое здание.
В Днепровском районе
- В результате падения обломков БПЛА возник пожар в гаражном кооперативе. Также горел бензовоз на парковке.
- В результате падения обломков выбиты окна в многоквартирном жилом доме.
В Дарницком районе
- В результате падения обломков БПЛА недалеко от частного медучреждения повреждены окна в его здании. Без пожара.
В Голосеевском районе
- В результате падения обломков БПЛА на территорию нежилой застройки возник пожар. По другому адресу выбиты окна в частном доме.
В Соломенском районе
- Осколки повредили шестиэтажное офисное здание.
Жертвы
На данный момент известно о 1 погибшем и 4 пострадавших. Трое пострадавших госпитализированы.
Кроме того, по данным Кличко, на левом берегу столицы перебои с тепло- и водоснабжением.
Что предшествовало?
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Россия атакует Киев дронами и баллистикой: есть попадания, произошли пожары.
Топ комментарии
Маячня ... Ще січень не скінчився і цілий лютий попереду , а ще березень буває дуже зимним .
Звісно , що надіятись можна тільки на Бога та ЗСУ, але НАЙБІЛЬША НАДІЯ - на ЛІДОРА, який влаштує в Мацкві блекаут ( як він обіцяв у жовтні минулого року) та втопить багато мацковитських кораблів біля Гренландії, як він відважно наголосив в своїй промові в Давосі позавчора ... Путло Погане так злякалось намірів ЛІДОРА, що в безсилі лупить по Києву !
Ні,я не в Києві, але в нас також немає світла, тепла і великі морози. Через чотири дня синоптики прогнозують спад морозів і навіть плюсову температуру.
Щось зміни та міг Голобородько до 24.02.2022 року, але замість ракет, систем ППО, побудови фортифікацій він дружно з плем'ям 73% закатував всі бюджетні гроші в асфальт і брехав про шашлики. А як виявилося в останні місяці, його оточення продавали ворогу цілі області, навіть Запорізьку АЕС, крали мільярдами з енергетики, не будували захисні споруди, а ''двушками'' вивозили на москву. Результат цих дій сьогодні бачать всі і відчувають на собі.
Бо в Київі, я пам'ятаю , відбулисть взимку дві революції - 2004/2005 років та 2013/2014 років... де вони поділись ті пасіонарні кияни , невже ЗЕмародери всіх їх відправили на фронт подалі від Києва?
Часом так здається , спотерігаючи цю покірність та немічь , що в Україні зараз - Повний ЦАРИЗМ , Повне Самодержавство , Повна Оприччина та мільйони безслівних холопів , яким начхати на своє життя, а також на життя дітей та онуків ! На жаль!
Люди зневірені були ще після майдану 2005. В результаті в 2013 році Яценюк ще з весни намагався підняти майдан під різними лозунгами. Але люди не виходили.
А 1 грудня вийшли бо "дітей побили". Як же можна було не вийти.
А що було далі, то інше питання. Чергова зневіра.
Також видніється дим, що здіймається над будівлею.