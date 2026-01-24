Россия атаковала Киев дронами и баллистикой: есть попадания, произошли пожары

В ночь на 23 января в Киеве раздавались взрывы. Враг атакует дронами и наносит ракетные удары.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте у нашем Telegram-канале

Атака дронов

Киев под массированной атакой ударных БПЛА противника! Работает ПВО!, – сообщалось в 01:22.

Угроза баллистического вооружения

Угроза применения баллистического вооружения по северо-восточному направлению, - сообщалось в 01:26.

Угроза применения баллистического вооружения по юго-восточному направлению, - сообщалось в 01:28.

Также воздушные силы предупреждали о движении ракет на Киев.

Баллистика на Киев!, – сообщалось в 01:43.

Продолжается массированная атака вражеских ударных БПЛА на столицу!, – сообщалось в 01:56.

Обновлено

"Попадание в нежилую застройку в Деснянском и Голосеевском районах. Киев под массированной атакой врага. Не оставляйте укрытий!", - сообщилгородской голова Киева Виталий Кличко в 01:59.

"В Соломенском районе попадание в офисное здание. В Днепровском горят гаражи. Есть вызов медиков в Дарницкий район. Экстренные службы направляются на места", - сообщил Кличко 02:07.

Дополняется...

