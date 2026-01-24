Россия атаковала Киев дронами и баллистикой: есть попадания, произошли пожары
В ночь на 23 января в Киеве раздавались взрывы. Враг атакует дронами и наносит ракетные удары.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Атака дронов
Киев под массированной атакой ударных БПЛА противника! Работает ПВО!, – сообщалось в 01:22.
Угроза баллистического вооружения
Угроза применения баллистического вооружения по северо-восточному направлению, - сообщалось в 01:26.
Угроза применения баллистического вооружения по юго-восточному направлению, - сообщалось в 01:28.
Также воздушные силы предупреждали о движении ракет на Киев.
Баллистика на Киев!, – сообщалось в 01:43.
Продолжается массированная атака вражеских ударных БПЛА на столицу!, – сообщалось в 01:56.
Обновлено
"Попадание в нежилую застройку в Деснянском и Голосеевском районах. Киев под массированной атакой врага. Не оставляйте укрытий!", - сообщилгородской голова Киева Виталий Кличко в 01:59.
"В Соломенском районе попадание в офисное здание. В Днепровском горят гаражи. Есть вызов медиков в Дарницкий район. Экстренные службы направляются на места", - сообщил Кличко 02:07.
І трамп ніяк не відреагує, томагавків не дасть, та і з петріотами **********.
Але мудрому наріту 73% захотілося поржати і вони облили брудом того, хто спас Україну і вибрали собі вождя( як сказала **********), який розмінував мінні поля, містки, відвів наші війська з укриттів, розмінував акваторію Азовського моря, знищив ракетні програми, скоротив армію.., відкрив ворота ворогу.
Найбільше складів було підірвано при Голобородько. Та що там складів - підірвано пів України,мале він вперто продовжував не виробляти свою зброю, в виробляти схеми розкрадання України через міндичів, цукерманів, наукових, баканових, галушенків, штурмів, юзиків та інших.
Атака на Київ почалась після опівночі та тривала понад три години - до 5 ранку. Росіяни атакували шахедами, а потім паралельно вдарили балістичними та крилатими ракетами наземного базування.
За даними мера Віталія Кличка, вже відомо про одного загиблого у столиці та чотирьох поранених. Трьох постраждалих медики госпіталізували.
На лівому березі, де останні дні ремонтники намагались запустити опалення після ударів росіян, знову стались перебої з тепло- та водопостачанням.