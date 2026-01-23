Россия снова атакует Украину ударными дронами, - Воздушные силы

Поздно вечером 23 января продолжается вражеская атака беспилотниками на украинские города.

Движение вражеских дронов

Новые группы БПЛА через север Черниговщины в направлении Холмов/Мены, - сообщалось в 21:55.

Группы БПЛА через Сумскую область мимо Бурыня, Ворожбы, - сообщалось в 22:08.

В 22:20 ВС сообщали:

  • Харьковская область: БПЛА курсом на Изюм, Златополь.  
  • Сумщина: БПЛА в направлении Конотопа.

В 22:49 ВС сообщили:

  • БПЛА из Харьковской области держат курс на Полтавскую область.
  •  БПЛА из Сумской и Черниговской областей на Киевскую область.

Группа БПЛА в направлении Полтавы, - сообщалось в 22:56.

Сумская область: новые группы БПЛА через Белополье, Хотинь. Курс на Черниговскую область, - сообщалось в 23:05.

Смотрите также: РФ атаковала 101 БПЛА. Силы ПВО обезвредили 76 целей. ИНФОГРАФИКА

radiosvoboda.org

У Чехії розгорівся черговий політичний скандал навколо допомоги Україні. Президент країни Петр Павел пообіцяв передати Києву кілька навчально-бойових літаків L-159 чеського виробництва, викликавши цим різку критику з боку представників правлячої коаліції, налаштованих проти продовження чеської військової допомоги українській армії.

На думку експертів, для України такі літаки могли б стати практичним засобом протидії російським ударним дронам: вони літають на порівнянних із ними швидкостях і не такі дорогі в експлуатації, як «повноцінні» винищувачі.
23.01.2026 23:19 Ответить
За весь час Aero Vodochody виробила понад 70 одиниць L-159. На озброєнні чеської армії зараз перебуває 24 такі машини.
L-159: вони простіші та дешевші в експлуатації, а головне - їхня швидкість ближча до швидкості «шахедів», тоді як «звичайні» винищувачі є надто потужними та швидкими для перехоплення відносно повільних дронів.
L-159 могли б вивільнити частину наявних у розпорядженні Повітряних сил ЗСУ винищувачів для перехоплення швидкісних цілей, наприклад, ракет, а також для інших бойових завдань.
23.01.2026 23:24 Ответить
Найбільший недолік ******** реактивних винищувачів, що перебувають на озброєнні Повітряних сил ЗСУ, - надто висока швидкість звалювання.
Вони не можуть стабільно літати повільніше ніж 380-400 км/год.
У результаті винищувач змушений швидко зближуватися з «шахедом», який летить 210-220 км/год; час на прицільний вогонь мінімальний; стріляти доводиться з небезпечної дистанції, ризикуючи потрапити під уламки та продукти вибуху.
Суттєва перевага L-159 - швидкість звалювання близько 185 км/год.
Це означає, що при швидкості «шахеда» 210 км/год літак може спокійно триматися «на хвості»; зближуватися безпечно; методично знищувати ціль».
23.01.2026 23:25 Ответить
Зброя: проста, ефективна, перевірена. Оптимальне озброєння проти «шахедів» - авіаційна гармата ГШ-23Л (23 мм): радянське, відпрацьоване рішення 60-70-х років; позбавлене «дитячих хвороб»; ефективна дальність близько 400 метрів.
На цій дистанції у разі вибуху цілі пілот встигає безпечно відхилитися; стрільба фактично перетворюється на «тир».
23.01.2026 23:27 Ответить
Dля L-159 перехоплення цілей зі швидкістю до 600 км/год майже штатна задача; з'являється можливість дешево знищувати цілі гарматою (найекономніший варіант) або застосовувати ракети повітря-повітря.
L-159 може нести AIM-9 Sidewinder різних модифікацій (стандарт НАТО) та після адаптації модернізовані радянські Р-60М. Це розширює ефективну зону ураження з 300-400 метрів для авіаційної гармати до як найменше 3,5-4 кілометрів.

Висновок: L-159 буде ефективним як проти «шахедів», так і проти реактивних БПЛА, здатний боротися з малогабаритними крилатими ракетами, дешевий в експлуатації, гнучкий у модернізації. Одне з найкращих можливих рішень.
І головне - певна кількість бортів є в наявності!
23.01.2026 23:30 Ответить
L-159 військово-повітряних сил Чехії

24.01.2026 00:21 Ответить
У контракті з Україною зацікавлена компанія-виробник цих літаків Aero Vodochody.
І хоча наразі L-159 зняті з виробництва, компанія хоче запропонувати Україні аналог - літаки L-39 Skyfox.
24.01.2026 07:05 Ответить
Під час ракетної та дронової атаки в небі України повинні застосовуватись тільки зенітні ракети. Бойові літаки треба використовувати за призначенням.
24.01.2026 02:47 Ответить
 
 