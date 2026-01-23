Россия снова атакует Украину ударными дронами, - Воздушные силы
Поздно вечером 23 января продолжается вражеская атака беспилотниками на украинские города.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение вражеских дронов
Новые группы БПЛА через север Черниговщины в направлении Холмов/Мены, - сообщалось в 21:55.
Группы БПЛА через Сумскую область мимо Бурыня, Ворожбы, - сообщалось в 22:08.
В 22:20 ВС сообщали:
- Харьковская область: БПЛА курсом на Изюм, Златополь.
- Сумщина: БПЛА в направлении Конотопа.
В 22:49 ВС сообщили:
- БПЛА из Харьковской области держат курс на Полтавскую область.
- БПЛА из Сумской и Черниговской областей на Киевскую область.
Группа БПЛА в направлении Полтавы, - сообщалось в 22:56.
Сумская область: новые группы БПЛА через Белополье, Хотинь. Курс на Черниговскую область, - сообщалось в 23:05.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
У Чехії розгорівся черговий політичний скандал навколо допомоги Україні. Президент країни Петр Павел пообіцяв передати Києву кілька навчально-бойових літаків L-159 чеського виробництва, викликавши цим різку критику з боку представників правлячої коаліції, налаштованих проти продовження чеської військової допомоги українській армії.
На думку експертів, для України такі літаки могли б стати практичним засобом протидії російським ударним дронам: вони літають на порівнянних із ними швидкостях і не такі дорогі в експлуатації, як «повноцінні» винищувачі.
L-159: вони простіші та дешевші в експлуатації, а головне - їхня швидкість ближча до швидкості «шахедів», тоді як «звичайні» винищувачі є надто потужними та швидкими для перехоплення відносно повільних дронів.
L-159 могли б вивільнити частину наявних у розпорядженні Повітряних сил ЗСУ винищувачів для перехоплення швидкісних цілей, наприклад, ракет, а також для інших бойових завдань.
Вони не можуть стабільно літати повільніше ніж 380-400 км/год.
У результаті винищувач змушений швидко зближуватися з «шахедом», який летить 210-220 км/год; час на прицільний вогонь мінімальний; стріляти доводиться з небезпечної дистанції, ризикуючи потрапити під уламки та продукти вибуху.
Суттєва перевага L-159 - швидкість звалювання близько 185 км/год.
Це означає, що при швидкості «шахеда» 210 км/год літак може спокійно триматися «на хвості»; зближуватися безпечно; методично знищувати ціль».
На цій дистанції у разі вибуху цілі пілот встигає безпечно відхилитися; стрільба фактично перетворюється на «тир».
L-159 може нести AIM-9 Sidewinder різних модифікацій (стандарт НАТО) та після адаптації модернізовані радянські Р-60М. Це розширює ефективну зону ураження з 300-400 метрів для авіаційної гармати до як найменше 3,5-4 кілометрів.
Висновок: L-159 буде ефективним як проти «шахедів», так і проти реактивних БПЛА, здатний боротися з малогабаритними крилатими ракетами, дешевий в експлуатації, гнучкий у модернізації. Одне з найкращих можливих рішень.
І головне - певна кількість бортів є в наявності!
І хоча наразі L-159 зняті з виробництва, компанія хоче запропонувати Україні аналог - літаки L-39 Skyfox.