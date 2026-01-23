Россия снова атакует Украину ударными дронами, - Воздушные силы

Поздно вечером 23 января продолжается вражеская атака беспилотниками на украинские города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Движение вражеских дронов

Новые группы БПЛА через север Черниговщины в направлении Холмов/Мены, - сообщалось в 21:55.

Группы БПЛА через Сумскую область мимо Бурыня, Ворожбы, - сообщалось в 22:08.

В 22:20 ВС сообщали:

Харьковская область: БПЛА курсом на Изюм, Златополь.

Сумщина: БПЛА в направлении Конотопа.

В 22:49 ВС сообщили:

БПЛА из Харьковской области держат курс на Полтавскую область.

БПЛА из Сумской и Черниговской областей на Киевскую область.

Группа БПЛА в направлении Полтавы, - сообщалось в 22:56.

Сумская область: новые группы БПЛА через Белополье, Хотинь. Курс на Черниговскую область, - сообщалось в 23:05.

