РФ атаковала 101 БПЛА. Силы ПВО обезвредили 76 целей
Российские оккупационные войска в ночь на 23 января атаковали Украину 101 БПЛА.
Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.
Подробности атаки
Пуски фиксировали из направлений: Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Донецк – ВОТ Украины.
Около 60 из них – "шахеды".
Результат работы ПВО
По состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 76 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов.
Зафиксировано попадание 19 ударных БПЛА на 12 локациях.
В настоящее время атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.
