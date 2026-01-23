РФ атаковала 101 БПЛА. Силы ПВО обезвредили 76 целей

Атака шахидов 23 января: как отработала ПВО?

Российские оккупационные войска в ночь на 23 января атаковали Украину 101 БПЛА.

Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

Подробности атаки

Пуски фиксировали из направлений: Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Донецк – ВОТ Украины.

Около 60 из них – "шахеды".

Результат работы ПВО

По состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 76 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов.

Зафиксировано попадание 19 ударных БПЛА на 12 локациях.

В настоящее время атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.

Киев (26247) ПВО (3630) Воздушные силы (3043) Шахед (2139)
Це цирк на дроті цілу ніч 5 бпла круги намотують Житомир - Київщина, станом на зараз теж. А тут вже і новенькі з Чернігівщини підтягуються 🤬
23.01.2026 08:16 Ответить
ліму ввімкнули от і намотують поки паливо не закінчиться
23.01.2026 08:44 Ответить
Коли вже рознесуть той завод шахедів в єлабузі ? наіть намагання його знищити я не памятаю.
23.01.2026 09:16 Ответить
 
 