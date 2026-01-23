682

РФ атакувала 101 БпЛА. Сили ППО знешкодили 76 цілей

Атака шахедів 23 січня: як відпрацювала ППО?

Російські окупаційні війська в ніч на 23 січня атакували Україну 101 БпЛА.

Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці атаки

Пуски фіксували із напрямків: Курськ, Орел, Шаталово, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Донецьк - ТОТ України.

Близько 60 із них – "шахеди".

Також читайте: Зеленський про зустріч із Трампом: Продуктивна й змістовна

Результат роботи ППО

Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 76 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів.

Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 12 локаціях.

Наразі атака триває, у повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Читайте: Обстановка на фронті, удари РФ по енергетиці, дефіцит засобів ППО: Сирський виступив на засіданні Ради Україна–НАТО

Це цирк на дроті цілу ніч 5 бпла круги намотують Житомир - Київщина, станом на зараз теж. А тут вже і новенькі з Чернігівщини підтягуються 🤬
23.01.2026 08:16 Відповісти
ліму ввімкнули от і намотують поки паливо не закінчиться
23.01.2026 08:44 Відповісти
Коли вже рознесуть той завод шахедів в єлабузі ? наіть намагання його знищити я не памятаю.
23.01.2026 09:16 Відповісти
 
 