РФ атакувала 101 БпЛА. Сили ППО знешкодили 76 цілей
Російські окупаційні війська в ніч на 23 січня атакували Україну 101 БпЛА.
Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці атаки
Пуски фіксували із напрямків: Курськ, Орел, Шаталово, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Донецьк - ТОТ України.
Близько 60 із них – "шахеди".
Результат роботи ППО
Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 76 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів.
Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 12 локаціях.
Наразі атака триває, у повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
Besya #601314
Oleksiy Tym
Володимир Омельянов
