Росія знову атакує Україну ударними дронами, - Повітряні сили

Пізно ввечері 23 січня триває ворожа атака безпілотниками на українські міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Рух ворожих дронів

Нові групи БпЛА через північ Чернігівщини у напрямку Холмів/Мени, - повідомлялося о 21:55.

Групи БпЛА через Сумщину повз Буринь, Ворожбу, - повідомлялося о 22:08.

О 22:20 ПС повідомляли:

Харківщина: БпЛА курсом на Ізюм, Златопіль.

Сумщина: БпЛА у напрямку Конотопа.

О 22:49 ПС повідомили:

БпЛА із Харківщини тримають курс на Полтавщину.

БпЛА із Сумщини та Чернігівщини на Київщину.

Група БпЛА у напрямку Полтави, - повідомлялося о 22:56.

Сумщина: нові групи БпЛА через Білопілля, Хотінь. Курс на Чернігівщину, - повідомлялося о 23:05.

О 23:29 ПС повідомили:

Декілька десятків БпЛА із Чернігівщини та Сумщини у напрямку Київщини;

Нові групи із Харківщини на Полтавщину.

Київщина: БпЛА в районі Чорнобиля та над Київським водосховищем, - повідомлялося о 00:00.

Група БпЛА курсом на Запоріжжя. Дніпропетровщина: БпЛА у напрямку Кам'янського, - повідомлялося о 00:21.

Ще декілька груп БпЛА курсом на Харків. Групи БпЛА через Полтаву, - повідомлялося о 00:43.

Атака на Київщину

Також ПС попередили про рух ворожих дронів в напрямку Броварів.

БпЛА курсом на Київ! Перебувайте в укриттях, - повідомлялося о 01:03.

