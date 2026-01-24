Росія знову атакує Україну ударними дронами, - Повітряні сили
Пізно ввечері 23 січня триває ворожа атака безпілотниками на українські міста.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ворожих дронів
Нові групи БпЛА через північ Чернігівщини у напрямку Холмів/Мени, - повідомлялося о 21:55.
Групи БпЛА через Сумщину повз Буринь, Ворожбу, - повідомлялося о 22:08.
О 22:20 ПС повідомляли:
- Харківщина: БпЛА курсом на Ізюм, Златопіль.
- Сумщина: БпЛА у напрямку Конотопа.
О 22:49 ПС повідомили:
- БпЛА із Харківщини тримають курс на Полтавщину.
- БпЛА із Сумщини та Чернігівщини на Київщину.
Група БпЛА у напрямку Полтави, - повідомлялося о 22:56.
Сумщина: нові групи БпЛА через Білопілля, Хотінь. Курс на Чернігівщину, - повідомлялося о 23:05.
Оновлення
О 23:29 ПС повідомили:
- Декілька десятків БпЛА із Чернігівщини та Сумщини у напрямку Київщини;
- Нові групи із Харківщини на Полтавщину.
Київщина: БпЛА в районі Чорнобиля та над Київським водосховищем, - повідомлялося о 00:00.
Оновлення
Група БпЛА курсом на Запоріжжя. Дніпропетровщина: БпЛА у напрямку Кам'янського, - повідомлялося о 00:21.
Ще декілька груп БпЛА курсом на Харків. Групи БпЛА через Полтаву, - повідомлялося о 00:43.
Атака на Київщину
Також ПС попередили про рух ворожих дронів в напрямку Броварів.
БпЛА курсом на Київ! Перебувайте в укриттях, - повідомлялося о 01:03.
У Чехії розгорівся черговий політичний скандал навколо допомоги Україні. Президент країни Петр Павел пообіцяв передати Києву кілька навчально-бойових літаків L-159 чеського виробництва, викликавши цим різку критику з боку представників правлячої коаліції, налаштованих проти продовження чеської військової допомоги українській армії.
На думку експертів, для України такі літаки могли б стати практичним засобом протидії російським ударним дронам: вони літають на порівнянних із ними швидкостях і не такі дорогі в експлуатації, як «повноцінні» винищувачі.
L-159: вони простіші та дешевші в експлуатації, а головне - їхня швидкість ближча до швидкості «шахедів», тоді як «звичайні» винищувачі є надто потужними та швидкими для перехоплення відносно повільних дронів.
L-159 могли б вивільнити частину наявних у розпорядженні Повітряних сил ЗСУ винищувачів для перехоплення швидкісних цілей, наприклад, ракет, а також для інших бойових завдань.
Вони не можуть стабільно літати повільніше ніж 380-400 км/год.
У результаті винищувач змушений швидко зближуватися з «шахедом», який летить 210-220 км/год; час на прицільний вогонь мінімальний; стріляти доводиться з небезпечної дистанції, ризикуючи потрапити під уламки та продукти вибуху.
Суттєва перевага L-159 - швидкість звалювання близько 185 км/год.
Це означає, що при швидкості «шахеда» 210 км/год літак може спокійно триматися «на хвості»; зближуватися безпечно; методично знищувати ціль».
На цій дистанції у разі вибуху цілі пілот встигає безпечно відхилитися; стрільба фактично перетворюється на «тир».
L-159 може нести AIM-9 Sidewinder різних модифікацій (стандарт НАТО) та після адаптації модернізовані радянські Р-60М. Це розширює ефективну зону ураження з 300-400 метрів для авіаційної гармати до як найменше 3,5-4 кілометрів.
Висновок: L-159 буде ефективним як проти «шахедів», так і проти реактивних БПЛА, здатний боротися з малогабаритними крилатими ракетами, дешевий в експлуатації, гнучкий у модернізації. Одне з найкращих можливих рішень.
І головне - певна кількість бортів є в наявності!
І хоча наразі L-159 зняті з виробництва, компанія хоче запропонувати Україні аналог - літаки L-39 Skyfox.