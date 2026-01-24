Росія знову атакує Україну ударними дронами, - Повітряні сили

Повітряні сили ЗСУ попередили про атаку ворожих ударних дронів

Пізно ввечері 23 січня триває ворожа атака безпілотниками на українські міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Рух ворожих дронів

Нові групи БпЛА через північ Чернігівщини у напрямку Холмів/Мени, - повідомлялося о 21:55.

Групи БпЛА через Сумщину повз Буринь, Ворожбу, - повідомлялося о 22:08.

О 22:20 ПС повідомляли:

  • Харківщина: БпЛА курсом на Ізюм, Златопіль.  
  • Сумщина: БпЛА  у напрямку Конотопа.

О 22:49 ПС повідомили:

  • БпЛА із Харківщини тримають курс на Полтавщину.
  •  БпЛА із Сумщини та Чернігівщини на Київщину.

Група БпЛА у напрямку Полтави, - повідомлялося о 22:56.

Сумщина: нові групи БпЛА через Білопілля, Хотінь. Курс на Чернігівщину, - повідомлялося о 23:05.

О 23:29 ПС повідомили:

  • Декілька десятків БпЛА із Чернігівщини та Сумщини у напрямку Київщини;
  • Нові групи із Харківщини на Полтавщину.

Київщина: БпЛА в районі Чорнобиля та над Київським водосховищем, - повідомлялося о 00:00. 

Група БпЛА  курсом на Запоріжжя. Дніпропетровщина: БпЛА у напрямку Кам'янського, - повідомлялося о 00:21.

Ще декілька груп БпЛА курсом на Харків. Групи БпЛА через Полтаву, - повідомлялося о 00:43.

Атака на Київщину

Також ПС попередили про рух ворожих дронів в напрямку Броварів.

БпЛА курсом на Київ! Перебувайте в укриттях, - повідомлялося о 01:03.

radiosvoboda.org

У Чехії розгорівся черговий політичний скандал навколо допомоги Україні. Президент країни Петр Павел пообіцяв передати Києву кілька навчально-бойових літаків L-159 чеського виробництва, викликавши цим різку критику з боку представників правлячої коаліції, налаштованих проти продовження чеської військової допомоги українській армії.

На думку експертів, для України такі літаки могли б стати практичним засобом протидії російським ударним дронам: вони літають на порівнянних із ними швидкостях і не такі дорогі в експлуатації, як «повноцінні» винищувачі.
23.01.2026 23:19 Відповісти
За весь час Aero Vodochody виробила понад 70 одиниць L-159. На озброєнні чеської армії зараз перебуває 24 такі машини.
L-159: вони простіші та дешевші в експлуатації, а головне - їхня швидкість ближча до швидкості «шахедів», тоді як «звичайні» винищувачі є надто потужними та швидкими для перехоплення відносно повільних дронів.
L-159 могли б вивільнити частину наявних у розпорядженні Повітряних сил ЗСУ винищувачів для перехоплення швидкісних цілей, наприклад, ракет, а також для інших бойових завдань.
23.01.2026 23:24 Відповісти
Найбільший недолік ******** реактивних винищувачів, що перебувають на озброєнні Повітряних сил ЗСУ, - надто висока швидкість звалювання.
Вони не можуть стабільно літати повільніше ніж 380-400 км/год.
У результаті винищувач змушений швидко зближуватися з «шахедом», який летить 210-220 км/год; час на прицільний вогонь мінімальний; стріляти доводиться з небезпечної дистанції, ризикуючи потрапити під уламки та продукти вибуху.
Суттєва перевага L-159 - швидкість звалювання близько 185 км/год.
Це означає, що при швидкості «шахеда» 210 км/год літак може спокійно триматися «на хвості»; зближуватися безпечно; методично знищувати ціль».
23.01.2026 23:25 Відповісти
Зброя: проста, ефективна, перевірена. Оптимальне озброєння проти «шахедів» - авіаційна гармата ГШ-23Л (23 мм): радянське, відпрацьоване рішення 60-70-х років; позбавлене «дитячих хвороб»; ефективна дальність близько 400 метрів.
На цій дистанції у разі вибуху цілі пілот встигає безпечно відхилитися; стрільба фактично перетворюється на «тир».
23.01.2026 23:27 Відповісти
Dля L-159 перехоплення цілей зі швидкістю до 600 км/год майже штатна задача; з'являється можливість дешево знищувати цілі гарматою (найекономніший варіант) або застосовувати ракети повітря-повітря.
L-159 може нести AIM-9 Sidewinder різних модифікацій (стандарт НАТО) та після адаптації модернізовані радянські Р-60М. Це розширює ефективну зону ураження з 300-400 метрів для авіаційної гармати до як найменше 3,5-4 кілометрів.

Висновок: L-159 буде ефективним як проти «шахедів», так і проти реактивних БПЛА, здатний боротися з малогабаритними крилатими ракетами, дешевий в експлуатації, гнучкий у модернізації. Одне з найкращих можливих рішень.
І головне - певна кількість бортів є в наявності!
23.01.2026 23:30 Відповісти
L-159 військово-повітряних сил Чехії

24.01.2026 00:21 Відповісти
У контракті з Україною зацікавлена компанія-виробник цих літаків Aero Vodochody.
І хоча наразі L-159 зняті з виробництва, компанія хоче запропонувати Україні аналог - літаки L-39 Skyfox.
24.01.2026 07:05 Відповісти
Під час ракетної та дронової атаки в небі України повинні застосовуватись тільки зенітні ракети. Бойові літаки треба використовувати за призначенням.
24.01.2026 02:47 Відповісти
 
 