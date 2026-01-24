Росія атакує Київ дронами та балістикою: є влучання, сталися пожежі
У ніч на 24 січня у Києві лунали вибухи. Ворог атакує дронами та завдає ударів ракетами.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Атака дронів
Київ під масованою атакою ударних БпЛА противника! Працює ППО!, - повідомлялося о 01:22.
Загроза балістичного озброєння
Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку, - повідомлялося о 01:26.
Загроза застосування балістичного озброєння з південно - східного напрямку, - повідомлялося о 01:28.
Також Повітряні сили попереджали про рух ракет на Київ.
Балістика на Київ!, - повідомлялося о 01:43.
Триває масована атака ворожих ударних БпЛА на столицю!, - повідомлялося о 01:56.
Оновлено
"Влучання в нежитлову забудову в Деснянському та в Голосіївському районах. Київ під масованою атакою ворога. Не залишайте укриттів!", - повідомив міський голова Києва Віталій Кличко о 01:59.
"У Соломʼянському районі влучання в офісну будівлю. У Дніпровському палають гаражі. Є виклик медиків у Дарницький район. Екстрені служби прямують на місця", - повідомив Кличко 02:07.
І трамп ніяк не відреагує, томагавків не дасть, та і з петріотами **********.
Але мудрому наріту 73% захотілося поржати і вони облили брудом того, хто спас Україну і вибрали собі вождя( як сказала **********), який розмінував мінні поля, містки, відвів наші війська з укриттів, розмінував акваторію Азовського моря, знищив ракетні програми, скоротив армію.., відкрив ворота ворогу.
Найбільше складів було підірвано при Голобородько. Та що там складів - підірвано пів України,мале він вперто продовжував не виробляти свою зброю, в виробляти схеми розкрадання України через міндичів, цукерманів, наукових, баканових, галушенків, штурмів, юзиків та інших.
Таки уzzкіє лапті від ненависті геть мізків лишилися
Атака на Київ почалась після опівночі та тривала понад три години - до 5 ранку. Росіяни атакували шахедами, а потім паралельно вдарили балістичними та крилатими ракетами наземного базування.
За даними мера Віталія Кличка, вже відомо про одного загиблого у столиці та чотирьох поранених. Трьох постраждалих медики госпіталізували.
На лівому березі, де останні дні ремонтники намагались запустити опалення після ударів росіян, знову стались перебої з тепло- та водопостачанням.