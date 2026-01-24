Росія атакує Київ дронами та балістикою: є влучання, сталися пожежі

Повітряні сили ЗСУ відбивають напад дронів та балістики на Київ

У ніч на 24 січня у Києві лунали вибухи. Ворог атакує дронами та завдає ударів ракетами.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Атака дронів

Київ під масованою атакою ударних БпЛА противника! Працює ППО!, - повідомлялося о 01:22.

Загроза балістичного озброєння

Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку, - повідомлялося о 01:26.

Загроза застосування балістичного озброєння з південно - східного напрямку, - повідомлялося о 01:28.

Також Повітряні сили попереджали про рух ракет на Київ.

Балістика на Київ!, - повідомлялося о 01:43. 

Триває масована атака ворожих ударних БпЛА на столицю!, - повідомлялося о 01:56. 

Оновлено

"Влучання в нежитлову забудову в Деснянському та в Голосіївському районах. Київ під масованою атакою ворога. Не залишайте укриттів!", - повідомив міський голова Києва Віталій Кличко о 01:59.

"У Соломʼянському районі влучання в офісну будівлю. У Дніпровському палають гаражі. Є виклик медиків у Дарницький район. Екстрені служби прямують на місця", - повідомив Кличко 02:07. 

Доповнюється... 

Топ коментарі
+34
У відповідь буде потужно уражена ємність 500 літрів 76-го бензину на якійсь нафтобазі.
24.01.2026 01:46 Відповісти
24.01.2026 01:46 Відповісти
+31
Ну як вам мірні переговори з орками? ***** хоче міру і процвітання України кажете? Ну-ну. Як ви тварі цими переговорами з людоїдами за***бали.
24.01.2026 01:54 Відповісти
24.01.2026 01:54 Відповісти
+30
Ви що не вірите, що знищена каністра в аулі то шлях до перемоги, а мінус ТЕЦ/ГЕС/АЕС в Україні то незламність 😿😿😿
24.01.2026 01:51 Відповісти
24.01.2026 01:51 Відповісти
Можуть собі дозволити підори: у відповідь по москві нічого не полетить.
І трамп ніяк не відреагує, томагавків не дасть, та і з петріотами **********.
24.01.2026 01:45 Відповісти
24.01.2026 01:45 Відповісти
Вже х-22 вперше пустили по Києву. Зашибісь переговори пройшли. Точно що небачений прогрес, таких ракет на Київ зе не було
24.01.2026 02:10 Відповісти
24.01.2026 02:10 Відповісти
Вірю, як самому собі.
24.01.2026 05:05 Відповісти
24.01.2026 05:05 Відповісти
Відповідь була вчора від мосейсучки, що Голобородько лідер світу, а для нас вождь племені 73%. А коли ж будуть наші ракети і наші системи ППО ця пропагандонів не сказала. Вкинула вам ідею про вождя і Лідора, сидіть собі без світла під обстрілами ворога і радійте, бо інші країни цього не мають.
24.01.2026 03:03 Відповісти
24.01.2026 03:03 Відповісти
Ага! А як вам "вишенька на торті", "Зеленський - Лідер Світу! Його плем'я тримає світ!"




24.01.2026 11:55 Відповісти
24.01.2026 11:55 Відповісти
Зато бочка с бензином где-то там горела на разе так ярко . Радасна ...
24.01.2026 01:52 Відповісти
24.01.2026 01:52 Відповісти
Мене вона в підвалі не зігріває 🤬
24.01.2026 01:54 Відповісти
24.01.2026 01:54 Відповісти
24.01.2026 01:54 Відповісти
Потрібно уїбати по Еміратах щоб там теж відчули результати переговорів з людоїдами. І як мінімум звернути всі переговори і оголосити що рашисти зірвали переговори. І більше жодних переговорів до повного припинення вогню
24.01.2026 02:05 Відповісти
24.01.2026 02:05 Відповісти
Жалюгідний...ти навіть не розумієш, що повне припинення вогню можливе лише після переговорів.
24.01.2026 03:51 Відповісти
24.01.2026 03:51 Відповісти
Где ты там переговоры увидел? Сидят болтают не о чем. В понедельник разъедутся для консультаций и назначат встречу очередную на март. Это возня больше похоже на консультации.
24.01.2026 08:32 Відповісти
24.01.2026 08:32 Відповісти
Ну так ****, диванний воїн.
24.01.2026 19:43 Відповісти
24.01.2026 19:43 Відповісти
"МИР" підїхав))
24.01.2026 01:55 Відповісти
24.01.2026 01:55 Відповісти
Особлива *подяка* сша. Та й європі також.
24.01.2026 02:01 Відповісти
24.01.2026 02:01 Відповісти
А Європа тут до чого? Краще подякуйте 73%. Асфальт не допоміг при збиттв ракет? А мудрий наріт з 2019 року випадав із штанішок, так кричав і прохав проводити ''велике крадівницство'' замість укріплення оборони.
24.01.2026 03:06 Відповісти
24.01.2026 03:06 Відповісти
Пір'я із пельки повидирай для початку. Я розумію, що тут 90% пітушків чим гірше Україні, тим їм краще. І тобі також. Ти взагалі притомний? Приготуватися воювати проти озброєної до зубів параші за декілька років? Задай питання спочатку всім *папєрєднікам*, куди вони наявну зброю діли. Та чому склади повилітали на повітря. Почни з макарича. Не забудь кучму, бджоляра, срюлю. І т.д.
24.01.2026 06:46 Відповісти
24.01.2026 06:46 Відповісти
Не потрібно тут повчати і кричати, як ніби Ви вчитель, в у щось натворивший учень. Наслухалися вже цих настанов і брехні з 2019 року. 90% "петушків"? То Ви їх переплутали з 72%, які Україну вважають за свій город і кодло мародерів міндічів- юзиків. Найгірше було президенту Порошенка у 2014 році, коли готувався воювати проти озброєної до зубів посів росіян, маючи боєздатною тільки одну бригаду. І він, мудрий дипломат відродив армію, модернізував старе, яке залишилося озброєння, почав виробляти нове своє і двома папірцями ''мінська 1" і ''мінська 2" зупинив ворога і звільнив 2/3 окупованих територій. Побудував надійні фортифікації на Донбасі, Херсонській областях на шляху можливого виходу ворога з Криму. Був замінований кожен місток і в разі загрози підписалися і ворог залишався б на майже острові.
Але мудрому наріту 73% захотілося поржати і вони облили брудом того, хто спас Україну і вибрали собі вождя( як сказала **********), який розмінував мінні поля, містки, відвів наші війська з укриттів, розмінував акваторію Азовського моря, знищив ракетні програми, скоротив армію.., відкрив ворота ворогу.
Найбільше складів було підірвано при Голобородько. Та що там складів - підірвано пів України,мале він вперто продовжував не виробляти свою зброю, в виробляти схеми розкрадання України через міндичів, цукерманів, наукових, баканових, галушенків, штурмів, юзиків та інших.
24.01.2026 07:35 Відповісти
24.01.2026 07:35 Відповісти
А твоя срана європа жопою вертить, як ************. І вашим, і нашим. За те й подяка.
24.01.2026 06:48 Відповісти
24.01.2026 06:48 Відповісти
Моя Європейська Україна, яка по географічному розположенню відноситься до Європи. І вона - Європа, може крутити чим завгодно, їй нічого не загрожує і вона не в рабстві Голобородька'. Росіяни крім погроз, туди не сунуть свого носа, бо там і здохнуть. Хоча і Європа не монолітна,там є різні: мадяри, словаки, чехи вибрали собі проросійського прем'єра. І поляки по- іншому стали до нас відноситися... Але решта лідерів європейців краще відносяться до українців чим їх президент. Вони прийняли( ті погані з Ваших слів європейці) більше 10 мільйонів наших громадян і вже майже 4 роки забезпечують їх всім необхідним. Допомагають Україні санкціями проти росії, допомогою зброєю і грошима, які тут успішно краде оточення Голобородька'.
24.01.2026 07:45 Відповісти
24.01.2026 07:45 Відповісти
У тебе все з ніг на голову поставлено. Оті 10 мільйонів підняли економіку гейропі, бо там працювати нікому. І дали прибутку більше, ніж на них гейропейці потратили. І якби дебільні не росіяни, як ти їх люб'язно назвав, а кацапи, пішли не на Україну, а на гейропу, то вже давно були б на Ла-Манші.
24.01.2026 17:55 Відповісти
24.01.2026 17:55 Відповісти
На час переговорів бойові дії зазвичай припиняють....

або НЕ ведуть переговори

.
24.01.2026 02:05 Відповісти
24.01.2026 02:05 Відповісти
Маячня від телемарафончика...навпаки, під час переговорів бойові дії та обстріли збільшуються, щоб посилити свої переговорні позиції.
24.01.2026 03:54 Відповісти
24.01.2026 03:54 Відповісти
Оце ВСЕ, щоб рознести трансформатор?
Таки уzzкіє лапті від ненависті геть мізків лишилися
24.01.2026 02:21 Відповісти
24.01.2026 02:21 Відповісти
Не трансформатор, а енергосистему країни. Можуть собі дозволити - не треба рахувати чужі гроші. Мізків лишилися ті, хто іржав над "Шахедами" влітку 2022-го року
24.01.2026 02:26 Відповісти
24.01.2026 02:26 Відповісти
Маєш на увазі Верховного Головнокомандувача?
24.01.2026 02:33 Відповісти
24.01.2026 02:33 Відповісти
Наразі вже не дуже з грошами, тому й луплять чим попало ,х 22 -їй же років 60?
24.01.2026 02:42 Відповісти
24.01.2026 02:42 Відповісти
Те чим попало несе 1 тону вибухівки - такшо не тре так зневажливо ставитися до цього ( бімби якими вони постійно кидаються також такої давності - а деяким бімбам вже під 80 років напевно , але в Маріуполі не солодко було коли по ним скинули 5 тонні бімби ).
24.01.2026 02:55 Відповісти
24.01.2026 02:55 Відповісти
Добре, що в нас відоси свіжі 2026, скоро онлайн трансляція вже буде.
24.01.2026 03:10 Відповісти
24.01.2026 03:10 Відповісти
Схоже, Верховний Гівнюк у січні заборонив навіть кацапські НПЗ нищити, щоб ×уйло не надто переймалося наслідками.
24.01.2026 02:32 Відповісти
24.01.2026 02:32 Відповісти
Та ні, просто кацапи покращили ППО на цих напрямках і зробили фізичний захист НПЗ, вони ж не міндічі.
24.01.2026 03:14 Відповісти
24.01.2026 03:14 Відповісти
24.01.2026 05:06 Відповісти
Не смішіть.
24.01.2026 08:13 Відповісти
24.01.2026 08:13 Відповісти
Лише вживили рупор ×уйла тобі у мозок.
24.01.2026 23:59 Відповісти
24.01.2026 23:59 Відповісти
Це сигнал для уйла, час пускати ракети(((
24.01.2026 02:41 Відповісти
24.01.2026 02:41 Відповісти
Де там той мерзотник трамп який каже "рашисти хочуть миру".... його треба носом тикати кожного дня у те як рашисти "хочуть миру".... але МВС схоже спить.... прибаюкане потужними розповідями про ост....ось... "мир" .... пздц.
24.01.2026 02:54 Відповісти
24.01.2026 02:54 Відповісти
#МВС МЗС.
24.01.2026 02:55 Відповісти
24.01.2026 02:55 Відповісти
Які можуть бути переговори коли нас бомбить зелені мерзотники
24.01.2026 03:07 Відповісти
24.01.2026 03:07 Відповісти
За місяць виповниться чотири роки повітряних тривог. Відвик спати ночами. Ну от не спиться. Вже мав би звикнути, але... коли працює ППО все одно якийсь холодок по спині проскакує, а як не працює то підсвідомо чекаєш коли ж там щось прилетить. Якийсь затятий фаталізм. Жодного разу не ходив до сховища. Трохи дивно розмірковувати що краще? - померти власником в своїй хаті чи волоцюгою в якомусь "зеленому притулку незламності" з собачою думкою Му-Му "за что?"
24.01.2026 03:28 Відповісти
24.01.2026 03:28 Відповісти
ПХЕ, ну, ви i оптимiст... А якщо в незламнiсть влучить, то хатинка - на користь держави, якщо нащадкiв немае.
24.01.2026 03:41 Відповісти
24.01.2026 03:41 Відповісти
Мої дівчатка киянки в шостому поколінні, а навкруги них табуни голодранців - навіть якщо мене десь розмаже, то хатинку відбудують, а те що отримано як спадок навіть при розлученні не ділиться між законними спадкоємцями і голодранцями в статусі "чоловіків".
24.01.2026 05:17 Відповісти
24.01.2026 05:17 Відповісти
Стидаюмся запитати, стосовно вашоi позицii, що до голодранцiв; Ви - жанчына?
24.01.2026 05:26 Відповісти
24.01.2026 05:26 Відповісти
Забув додати -
24.01.2026 05:29 Відповісти
24.01.2026 05:29 Відповісти
Не скажу що "пощастило", але вже зістарився чоловіком. Дивлюсь на "бойфрендів" своїх дочок і за голову хапаюсь - якесь безруке і безмозгле покоління. В їх віці ми були вже самостійними і відповідальними людьми...
24.01.2026 06:00 Відповісти
24.01.2026 06:00 Відповісти
Пане, не берiть тяжкого в руки, а дурного в голову. Просто, дайте прочуханки своiм чадам, щоби навкруги них не вешталось одоробло.
24.01.2026 06:10 Відповісти
24.01.2026 06:10 Відповісти
Нереально. Дівчатка дозріли, а все порядне у війську...
24.01.2026 06:12 Відповісти
24.01.2026 06:12 Відповісти
...тiпо, хiба хочеш, мусиш?
24.01.2026 06:23 Відповісти
24.01.2026 06:23 Відповісти
Забув додати - це увас старече... Про вас колись таке ж несло старече поколiння...
24.01.2026 06:15 Відповісти
24.01.2026 06:15 Відповісти
...i ще, поки з вами триндiв, доварив суп( з 2-х ночi), бо зранку вимикаеться свiтло.
24.01.2026 06:19 Відповісти
24.01.2026 06:19 Відповісти
Та є трохи. Це ж дуже типово коли батьки вважають що їх "бубочки" мають отримувати щось краще.
24.01.2026 07:05 Відповісти
24.01.2026 07:05 Відповісти
Когда уже по Коне Заспе в**ут, дивная какая то война!
24.01.2026 03:33 Відповісти
24.01.2026 03:33 Відповісти
Тоді коли якийсь сержант Петренко "трошки помилиться" в цифрах і влучить по Рубльовкє...
24.01.2026 05:21 Відповісти
24.01.2026 05:21 Відповісти
BBC
Атака на Київ почалась після опівночі та тривала понад три години - до 5 ранку. Росіяни атакували шахедами, а потім паралельно вдарили балістичними та крилатими ракетами наземного базування.

За даними мера Віталія Кличка, вже відомо про одного загиблого у столиці та чотирьох поранених. Трьох постраждалих медики госпіталізували.

На лівому березі, де останні дні ремонтники намагались запустити опалення після ударів росіян, знову стались перебої з тепло- та водопостачанням.
24.01.2026 05:46 Відповісти
24.01.2026 05:46 Відповісти
Дай, Боже, терпiння, потеплiння та худчiй вiдремонтувати все обладнання... А ще , зробити кацапам добру вiдповiть, щоби й десятому поколiнню дали наказ в нас не стрiляти.
24.01.2026 06:26 Відповісти
24.01.2026 06:26 Відповісти
Не можна тільки оборонятись.Яка б не була продвинута ППО все рівно підари будуть пробивати.Треба наносити у відповідь такі удари ( ЗЕленський обіцяв) щоб бажання нанести черговий удар по Україні відпав.Над цим треба працювати. Хіба ті обіцянки були черговим гундосини трепом? Тоді ОЙ!
24.01.2026 06:47 Відповісти
24.01.2026 06:47 Відповісти
А де фламіндічі, де блекаут на масквє? Не вже він знову все наврал?
24.01.2026 07:24 Відповісти
24.01.2026 07:24 Відповісти
 
 