Росія атакує Київ дронами та балістикою: є влучання, сталися пожежі

У ніч на 24 січня у Києві лунали вибухи. Ворог атакує дронами та завдає ударів ракетами.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Атака дронів

Київ під масованою атакою ударних БпЛА противника! Працює ППО!, - повідомлялося о 01:22.

Загроза балістичного озброєння

Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку, - повідомлялося о 01:26.

Загроза застосування балістичного озброєння з південно - східного напрямку, - повідомлялося о 01:28.

Також Повітряні сили попереджали про рух ракет на Київ.

Балістика на Київ!, - повідомлялося о 01:43.

Триває масована атака ворожих ударних БпЛА на столицю!, - повідомлялося о 01:56.

Оновлено

"Влучання в нежитлову забудову в Деснянському та в Голосіївському районах. Київ під масованою атакою ворога. Не залишайте укриттів!", - повідомив міський голова Києва Віталій Кличко о 01:59.

"У Соломʼянському районі влучання в офісну будівлю. У Дніпровському палають гаражі. Є виклик медиків у Дарницький район. Екстрені служби прямують на місця", - повідомив Кличко 02:07.

