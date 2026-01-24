Ворог атакував Харків "шахедами": 11 постраждалих, серед них вагітна жінка

У ніч на 24 січня у Харкові пролунали вибухи на тлі атаки російських дронів. Відомо про влучання.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі атаки

Ворог завдав удару БпЛА типу "Шахед" по Індустріальному району Харкова, - повідомив Терехов о 00:12.

"Маємо влучання ворожого БпЛА "Шахед" по місту. Наслідки уточнюються. Ще група ворожих безпілотників суне на місто. Будьте обережні", - повідомив міський голова о 00:17.

У місті лунали вибухи

"Суспільне.Харків" повідомляло про серію вибухів у місті.

Оновлення

О 00:52 Терехов повідомив, що за попередньою інформацією, в Індустріальному районі влучання в будинок та загорання квартири.

Оновлено

Згодом очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки ворожих атак. Зафіксовано влучання в Індустріальному та Немишлянському районах міста.

"74-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес внаслідок ворожої атаки на Харків. Медики надають постраждалій всю необхідну допомогу",- повідомив Синєгубов о 01:14.

"Також постраждала 25-річна вагітна жінка в Індустріальному районі Харкова. Медики надають постраждалій допомогу на місці", - повідомив о 01:19.

"Кількість постраждалих в Харкові зросла до трьох осіб. Ще одна людина звернулася за допомогою до лікарів", - повідомив Синєгубов о 01:31.

У Немишлянському районі Харкова спалахнув житловий будинок внаслідок влучання російського БпЛА, - повідомив посадовець о 01:34.

12-річний хлопчик отримав гостру реакцію на стрес внаслідок ворожої атаки на Харків. Також ще одна людина потребує допомоги медиків, - повідомив Синєгубов о 01:43.

"Кількість постраждалих в Харкові зросла до 6 осіб. Усім надається медична допомога", - повідомив очільник ОВА о 01:52.

О 02:00 Терехов повідомив, що кількість постраждалих на місцях влучань зросла — вже понад 11 осіб

