Ворог атакував Харків "шахедами": 11 постраждалих, серед них вагітна жінка

У ніч на 24 січня у Харкові пролунали вибухи на тлі атаки російських дронів. Відомо про влучання.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі атаки

Ворог завдав удару БпЛА типу "Шахед" по Індустріальному району Харкова, - повідомив Терехов о 00:12.

"Маємо влучання ворожого БпЛА "Шахед" по місту. Наслідки уточнюються. Ще група ворожих безпілотників суне на місто. Будьте обережні", - повідомив міський голова о 00:17.

У місті лунали вибухи

"Суспільне.Харків" повідомляло про серію вибухів у місті.

Оновлення

О 00:52 Терехов повідомив, що за попередньою інформацією, в Індустріальному районі влучання в будинок та загорання квартири.

Оновлено

Згодом очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки ворожих атак. Зафіксовано влучання в Індустріальному та Немишлянському районах міста. 

"74-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес внаслідок ворожої атаки на Харків. Медики надають постраждалій всю необхідну допомогу",- повідомив Синєгубов о 01:14.

"Також постраждала 25-річна вагітна жінка в Індустріальному районі Харкова. Медики надають постраждалій допомогу на місці", - повідомив о 01:19.

"Кількість постраждалих в Харкові зросла до трьох осіб. Ще одна людина звернулася за допомогою до лікарів", - повідомив Синєгубов о 01:31.

У Немишлянському районі Харкова спалахнув житловий будинок внаслідок влучання російського БпЛА, - повідомив посадовець о 01:34.

12-річний хлопчик отримав гостру реакцію на стрес внаслідок ворожої атаки на Харків. Також ще одна людина потребує допомоги медиків, - повідомив Синєгубов о 01:43.

"Кількість постраждалих в Харкові зросла до 6 осіб. Усім надається медична допомога", - повідомив очільник ОВА о 01:52.

О 02:00 Терехов повідомив, що кількість постраждалих на місцях влучань зросла — вже понад 11 осіб

ну і шо після цього в тому абу-дабі роблять наші балабухи? це і є остаточна відповідь путіна на всі ті переговори
24.01.2026 01:03 Відповісти
Прапорщик кгб трамп не хочет поменять преступную власть в Иране, в стране, которая изготавливает Шахеды, убивающие украинских мирных жителей??...
Что ж ты, фраер, сдал назад??
24.01.2026 01:10 Відповісти
Здичавілим не спиться. Колись війна закінчиться, але ненависть і зневага до каzапів буде вічною.
24.01.2026 03:29 Відповісти
Не повіриш- у більшості українців, ну, хоча б якщо судити по дописувачах Цензора, ненависті та зневаги до кацапів нема навіть зараз.
24.01.2026 06:16 Відповісти
Орки кажуть, що в поневолених українців не буде жодної ненависті, бо їх загонять до фільтраційних таборів та змусять дев'ять з половиною тижнів слухати Соловйов-ТБ, сімоньян, скабєєву, 24/7, після чого українці перетворяться на завзятих підху?ловників та підуть на Варшаву в перших лавах, під власівським триколором та двоголовою куркою-мутантом. Отакий простий план, щодо лікування від ненависти.
24.01.2026 07:43 Відповісти
 
 