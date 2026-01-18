Наслідки удару РФ по приватному сектору Харкова: загинула жінка, троє поранених. ФОТОрепортаж
У результаті удару БпЛА по приватному сектору Харкова одна жінка загинула, ще 3 людей постраждало.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Удар по Холодногірському району
Як зазначається, сьогодні вночі ворожий ударний безпілотник атакував житловий сектор у Холодногірському районі міста Харкова.
"В результаті обстрілу сталися руйнації та пожежа. Горіли житловий будинкок та дах альтанки на загальній площі 150 м кв", - йдеться у повідомленні.
До ліквідації наслідків ворожого удару залучались підрозділи ДСНС, зокрема кінологи та сапери. Психологи надавали допомогу місцевим мешканцям.
