Новини Атака безпілотників на Харків
Наслідки удару РФ по приватному сектору Харкова: загинула жінка, троє поранених. ФОТОрепортаж

У результаті удару БпЛА по приватному сектору Харкова одна жінка загинула, ще 3 людей постраждало.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Удар по Холодногірському району

Як зазначається, сьогодні вночі ворожий ударний безпілотник атакував житловий сектор у Холодногірському районі міста Харкова.

"В результаті обстрілу сталися руйнації та пожежа. Горіли житловий будинкок та дах альтанки на загальній площі 150 м кв", - йдеться у повідомленні.

До ліквідації наслідків ворожого удару залучались підрозділи ДСНС, зокрема кінологи та сапери. Психологи надавали допомогу місцевим мешканцям.

Наслідки

Обстріл Харкова
Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що у ніч на неділю, 18 січня, тривала ворожа атака безпілотниками на українські міста. У низці областей оголошено повітряну тривогу.
  • Також зазначалося, що росіяни поцілили "шахедом" по будинку у Харкові: одна людина загинула, ще одна поранена.

