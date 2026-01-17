Ворог вдруге за день атакував критичну інфраструктуру Харкова

Ввечері 17 січня російські війська вдарили по обʼєкту критичної інфраструктури у Харкові.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

Ворог атакував обʼєкт критичної інфраструктури

"Маємо ще один приліт по Слобідському району. Ворожий БПЛА типу "молнія" вдарив по обʼєкту критичної інфраструктури. Наслідки уточнюються", - повідомив Терехов о 19:11.

Що передувало?

Нагадаємо, що вдень 17 січня ворог обстріляв об’єкт критичної інфраструктури у Харкові. три людини постраждали.

