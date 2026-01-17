Сибіга закликав міжнародних партнерів і МАГАТЕ вжити заходів для недопущення ударів РФ по підстанціях АЕС
Росія планує небезпечні удари по підстанціях, які забезпечують електропостачання українських атомних електростанцій.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у соцмережі Х заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
"Згідно з нашими розвідданими, Росія планує небезпечні удари по підстанціях, що живлять українські атомні електростанції. Москва не знає меж у своїй геноцидній меті позбавити українців електроенергії під час морозної зими. Ми ділимося відповідними даними з партнерами, попереджаючи про потенційно катастрофічні наслідки", - написав він.
Як наголосив Сибіга, настав час для світу, зокрема для МАГАТЕ й основних світових держав, які цінують ядерну безпеку, висловитися та зробити чіткі попередження Москві, й змусити її відмовитися від таких нерозсудливих планів.
Що передувало?
Раніше у ГУР повідомляли, що держава-агресор Росія розглядає варіанти атак на підстанції передачі електроенергії, які забезпечують роботу атомних електростанцій України. Такі дії є частиною кампанії тиску з метою примусити Київ до неприйнятних умов припинення війни та послабити підтримку України з боку партнерів.
За словами "Флеша", безпілотники з таким типом управління не піддаються впливу РЕБ і здатні точно уражати цілі під керуванням оператора з РФ.
