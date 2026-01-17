Сибіга закликав міжнародних партнерів і МАГАТЕ вжити заходів для недопущення ударів РФ по підстанціях АЕС

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга

Росія планує небезпечні удари по підстанціях, які забезпечують електропостачання українських атомних електростанцій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у соцмережі Х заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Згідно з нашими розвідданими, Росія планує небезпечні удари по підстанціях, що живлять українські атомні електростанції. Москва не знає меж у своїй геноцидній меті позбавити українців електроенергії під час морозної зими. Ми ділимося відповідними даними з партнерами, попереджаючи про потенційно катастрофічні наслідки", - написав він.

Як наголосив Сибіга, настав час для світу, зокрема для МАГАТЕ й основних світових держав, які цінують ядерну безпеку, висловитися та зробити чіткі попередження Москві, й змусити її відмовитися від таких нерозсудливих планів.

Що передувало?

Раніше у ГУР повідомляли, що держава-агресор Росія розглядає варіанти атак на підстанції передачі електроенергії, які забезпечують роботу атомних електростанцій України. Такі дії є частиною кампанії тиску з метою примусити Київ до неприйнятних умов припинення війни та послабити підтримку України з боку партнерів.

17.01.2026 19:22 Відповісти
бачте як працює зелений - кацапам перемиря на ЗАЕС щоб будували лінію на крим,а українцям террор і темрява щоб не були вільними.
17.01.2026 19:57 Відповісти
Влада-імпотент, влада-зрадник.
17.01.2026 19:45 Відповісти
17.01.2026 19:22 Відповісти
Так вони ж там захищені 3ма рівнями, чого боятися.
17.01.2026 19:23 Відповісти
Потрібно було захоплювати або знищувати курську АЕС і бити по рашистській енергетиці а не соблі жувати. Бо срали всі ці організації на захист українських АЕС. Вони навпаки ше й раді будуть коли рашисти зруйнують всю енергетику то будуть Україні пропонувати капітулювати і за це Сосія дасть нам знижку на електроенергію з нашої ж ЗАЕС.
17.01.2026 19:30 Відповісти
Твоє місце в США, а не хламідію на "Стамбул-2" відправляти!
17.01.2026 19:31 Відповісти
Найкращим заходом для недопущення ударів РФ по підстанціях АЕС в Україні буде удар відповідь по підстанціях АЕС в Росії.
17.01.2026 19:33 Відповісти
Проблема тут, мабуть, у тому, що нам же трамп-Г, не дасть розвідвних відповідних, з точними координатами...
17.01.2026 19:40 Відповісти
Україна вже зараз, дві третини розвідданих отримує від французів.
17.01.2026 19:48 Відповісти
Питання, чи французи дадуть нам такі чутливі дані, якщо пуйло знає, що це від них вони надходять.
17.01.2026 20:00 Відповісти
Starlink вперше виявили на новому виді російських дронів - "Флеш"
За словами "Флеша", безпілотники з таким типом управління не піддаються впливу РЕБ і здатні точно уражати цілі під керуванням оператора з РФ.
https://oboronka.mezha.ua/starlink-vpershe-zafiksuvali-na-bm-35-kazhe-flesh-307790/

А наши фахівці що "лаптем щі хлебають"?
17.01.2026 20:19 Відповісти
Координати вже давно відомі...просто зелупа сциклива і нікчемна тварина....
18.01.2026 06:33 Відповісти
17.01.2026 19:45 Відповісти
експерт від бога... Прямо тхне пахне
17.01.2026 19:50 Відповісти
а чого ти очконув ? так рєзко.....
17.01.2026 19:58 Відповісти
Тарзан - йди на тарзанку, через шию....
17.01.2026 19:59 Відповісти
ого - те що ти бажаєш тобі й буде.так що чекай ****.40 днів.
17.01.2026 20:05 Відповісти
Скажеш не так? Гіршої влади і не було ще, ботва зелена киш звідси
17.01.2026 20:03 Відповісти
"Гуляй, Вася ..."! (В бій ідуть одні старики)
17.01.2026 20:05 Відповісти
Ось тільки прям зараз, а раніше геноцид та загибель людей то шо було?😳
17.01.2026 19:49 Відповісти
17.01.2026 19:57 Відповісти
У рахи нет АЭС и подстанций? Или у нас нечем бить по ним?
17.01.2026 20:01 Відповісти
У когось "яйця" тільки щоб грати на роялі.
17.01.2026 20:14 Відповісти
20 млн дронів... На папері ..
17.01.2026 22:51 Відповісти
Поки рашка не накриє їх своїм ядерним тазом, європейські курой...и не прокинуться!
17.01.2026 20:04 Відповісти
Адамкє кадиркіну вручено золоту медаль "За охорону Запорізької АЕС"!
17.01.2026 20:26 Відповісти
Потужна робота мзс в твіттері. Боже який позор
17.01.2026 21:12 Відповісти
Незламно і Потужно. За хорошу "європейського рівня" зарплату і мабуть у всіх корочка УБД навіть у байстрюків і дітей їхніх байстрюків
17.01.2026 22:48 Відповісти
По телевізору:
Трирівней захист!!! Потужно Незламно 🤡💪
3000 Фламінго, зброя помсти/судного дня/армагедону/Кварталу!! Потужно Незламно!! 🤡💪
Блекаут на москві!!! Потужно Незламно!! 🤡💪

У реальності: тихесенько тяв-тяв у бложиках, які сильні світу читають раз у рік, у кращому разі...
17.01.2026 22:47 Відповісти
Якась дурнувата постановка питання. Тобто всі удари, що відбуваються наразі це норм?
17.01.2026 23:23 Відповісти
 
 