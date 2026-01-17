Сибига призвал международных партнеров и МАГАТЭ принять меры для недопущения ударов РФ по подстанциям АЭС
Россия планирует опасные удары по подстанциям, обеспечивающим электроснабжение украинских атомных электростанций.
Как сообщает Цензор.НЕТ, обэтом в соцсети Х заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
"Согласно нашим разведданным, Россия планирует опасные удары по подстанциям, питающим украинские атомные электростанции. Москва не знает границ в своей геноцидной цели лишить украинцев электроэнергии во время морозной зимы. Мы делимся соответствующими данными с партнерами, предупреждая о потенциально катастрофических последствиях", - написал он.
Как подчеркнул Сибига, настало время для мира, в частности для МАГАТЭ и основных мировых держав, которые ценят ядерную безопасность, высказаться и сделать четкие предупреждения Москве, и заставить ее отказаться от таких безрассудных планов.
Что предшествовало?
Ранее в ГУР сообщали, что государство-агрессор Россия рассматривает варианты атак на подстанции передачи электроэнергии, которые обеспечивают работу атомных электростанций Украины. Такие действия являются частью кампании давления с целью принудить Киев к неприемлемым условиям прекращения войны и ослабить поддержку Украины со стороны партнеров.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
🤮🤮🤮🤡🤡🤡
тхнепахне
Ось тільки прям зараз, а раніше геноцид та загибель людей то шо було?😳