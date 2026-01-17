РУС
Сибига призвал международных партнеров и МАГАТЭ принять меры для недопущения ударов РФ по подстанциям АЭС

Министр иностранных дел Андрей Сибига

Россия планирует опасные удары по подстанциям, обеспечивающим электроснабжение украинских атомных электростанций.

Как сообщает Цензор.НЕТ, обэтом в соцсети Х заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Согласно нашим разведданным, Россия планирует опасные удары по подстанциям, питающим украинские атомные электростанции. Москва не знает границ в своей геноцидной цели лишить украинцев электроэнергии во время морозной зимы. Мы делимся соответствующими данными с партнерами, предупреждая о потенциально катастрофических последствиях", - написал он.

Как подчеркнул Сибига, настало время для мира, в частности для МАГАТЭ и основных мировых держав, которые ценят ядерную безопасность, высказаться и сделать четкие предупреждения Москве, и заставить ее отказаться от таких безрассудных планов.

Что предшествовало?

Ранее в ГУР сообщали, что государство-агрессор Россия рассматривает варианты атак на подстанции передачи электроэнергии, которые обеспечивают работу атомных электростанций Украины. Такие действия являются частью кампании давления с целью принудить Киев к неприемлемым условиям прекращения войны и ослабить поддержку Украины со стороны партнеров.

+6
17.01.2026 19:22 Ответить
+2
Так вони ж там захищені 3ма рівнями, чого боятися.
17.01.2026 19:23 Ответить
+2
Потрібно було захоплювати або знищувати курську АЕС і бити по рашистській енергетиці а не соблі жувати. Бо срали всі ці організації на захист українських АЕС. Вони навпаки ше й раді будуть коли рашисти зруйнують всю енергетику то будуть Україні пропонувати капітулювати і за це Сосія дасть нам знижку на електроенергію з нашої ж ЗАЕС.
17.01.2026 19:30 Ответить
🤮🤮🤮🤡🤡🤡
17.01.2026 19:22 Ответить
17.01.2026 19:22 Ответить
17.01.2026 19:23 Ответить
17.01.2026 19:30 Ответить
Твоє місце в США, а не хламідію на "Стамбул-2" відправляти!
17.01.2026 19:31 Ответить
Найкращим заходом для недопущення ударів РФ по підстанціях АЕС в Україні буде удар відповідь по підстанціях АЕС в Росії.
17.01.2026 19:33 Ответить
Проблема тут, мабуть, у тому, що нам же трамп-Г, не дасть розвідвних відповідних, з точними координатами...
17.01.2026 19:40 Ответить
Україна вже зараз, дві третини розвідданих отримує від французів.
17.01.2026 19:48 Ответить
Питання, чи французи дадуть нам такі чутливі дані, якщо пуйло знає, що це від них вони надходять.
17.01.2026 20:00 Ответить
Влада-імпотент, влада-зрадник.
17.01.2026 19:45 Ответить
експерт від бога... Прямо тхне пахне
17.01.2026 19:50 Ответить
а чого ти очконув ? так рєзко.....
17.01.2026 19:58 Ответить
Тарзан - йди на тарзанку, через шию....
17.01.2026 19:59 Ответить
ого - те що ти бажаєш тобі й буде.так що чекай ****.40 днів.
17.01.2026 20:05 Ответить
Скажеш не так? Гіршої влади і не було ще, ботва зелена киш звідси
17.01.2026 20:03 Ответить
"Гуляй, Вася ..."! (В бій ідуть одні старики)
17.01.2026 20:05 Ответить
Ось тільки прям зараз, а раніше геноцид та загибель людей то шо було?😳
17.01.2026 19:49 Ответить
бачте як працює зелений - кацапам перемиря на ЗАЕС щоб будували лінію на крим,а українцям террор і темрява щоб не були вільними.
17.01.2026 19:57 Ответить
У рахи нет АЭС и подстанций? Или у нас нечем бить по ним?
17.01.2026 20:01 Ответить
У когось "яйця" тільки щоб грати на роялі.
17.01.2026 20:14 Ответить
Поки рашка не накриє їх своїм ядерним тазом, європейські курой...и не прокинуться!
17.01.2026 20:04 Ответить
 
 