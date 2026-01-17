Враг второй раз за день атаковал критическую инфраструктуру Харькова
Вечером 17 января российские войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в Харькове.
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.
Враг атаковал объект критической инфраструктуры
"Есть еще один прилет по Слободскому району. Вражеский БПЛА типа "Молния" нанес удар по объекту критической инфраструктуры. Последствия уточняются", - сообщил Терехов в 19:11.
Что предшествовало?
Напомним, что днем 17 января враг обстрелял объект критической инфраструктуры в Харькове. Три человека пострадали.
