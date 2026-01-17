РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9817 посетителей онлайн
Новости Удары по энергетике
399 5

Враг второй раз за день атаковал критическую инфраструктуру Харькова

Россия второй раз за сутки нанесла удар по критической инфраструктуре Харькова

Вечером 17 января российские войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в Харькове.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Враг атаковал объект критической инфраструктуры

"Есть еще один прилет по Слободскому району. Вражеский БПЛА типа "Молния" нанес удар по объекту критической инфраструктуры. Последствия уточняются", - сообщил Терехов в 19:11.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Самая сложная ситуация со светом в Киевской, Одесской и Запорожской областях, - Кулеба

Что предшествовало?

Напомним, что днем 17 января враг обстрелял объект критической инфраструктуры в Харькове. Три человека пострадали.

Читайте также: Сибига призвал международных партнеров и МАГАТЭ принять меры для недопущения ударов РФ по подстанциям АЭС

Автор: 

обстрел (31367) Харьков (7881) энергетика (3072)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну так президент же поставив Харків у приклад 🤬. Їй-богу наче навмисно. Чи він реально не розуміє, що під час війни язик 😛 взагалі не потрібно розпускати. Це не сцена🤬
показать весь комментарий
17.01.2026 20:01 Ответить
перед поїздкою за кордон потрібно же "бевкнути" щось в ефір....
показать весь комментарий
17.01.2026 20:02 Ответить
Це правда, взагалі краща " розвідка ГУР" для Києва це наявність Зеленського.
показать весь комментарий
17.01.2026 20:08 Ответить
Ну якщо врахувати,що ішак зрадник,то нічого дивного!!Ішак і ТП в окулярах доповіли про потужну енергетику Харкова,а Кличко лузєр не підготував Київ
показать весь комментарий
17.01.2026 20:14 Ответить
Кого ще поставить у приклад гундос?
Тоді прилетить по них(
показать весь комментарий
17.01.2026 20:18 Ответить
 
 