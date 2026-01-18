Ворог атакує ударними дронами: у низці областей оголошена повітряна тривога (оновлено)

У ніч на неділю, 18 січня, триває ворожа атака безпілотниками на українські міста. У низці областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Рух ворожих дронів

Група БпЛА з Миколаївщини на Одещину,- повідомлялося о 22:42.

Група БпЛА на сході Миколаївщини курсом на Кіровоградщину,- повідомлялося о 22:45.

БпЛА з півночі на Суми,- повідомлялося о 23:25.

БпЛА з Одещини та Кіровоградщини на Вінниччину, вектор руху Чечельник/Бершадь,- повідомлялося о 23:49.

БпЛА з Сумщини на Полтавщину,курс південно-західний,- повідомлялося о 23:51.

БпЛА на Харківщині,повз Богодухів курс на південь,- повідомлялося о 00:03.

БпЛА на Вінниччині, напрямок Крижопіль,- повідомлялося о 00:05.

БпЛА на Вінниччині, напрямок Шаргород,- повідомлялося о 00:19.

БпЛА на Сумщині, курс на Чернігівщину,- повідомлялося о 00:21.

Оновлення

БпЛА на Черкащині, повз Канів курс південно-західний, - повідомлялося о 00:41.

БпЛА з Вінниччини курсом на Хмельниччину,напрямок Віньківці, - повідомлялося о 00:42.

БпЛА з Черкащини курсом на Київщину, напрямок Миронівка, - повідомлялося о 00:47.

БпЛА з Київщини курсом на Житомирщину, напрямок Коростень/Овруч, - повідомлялося о 01:01.

Група БпЛА з акваторії Чорного моря на Одещині. курс на Старі Трояни, - повідомлялося о 01:08.

Група БпЛА з акваторії Чорного моря на Одещині. курс на Старі Трояни, - повідомлялося о 01:13.

БпЛА на Хмельниччині, напрямок на Сатанів, - повідомлялося о 01:21.

Фастів: БпЛА над містом, - повідомлялося о 01:27.

Чернігів: БпЛА на місто з півдня, - повідомлялося о 01:28.

Читайте також: Знешкоджено 96 ворожих БпЛА зі 115, є влучання на 11 локаціях, - Повітряні сили