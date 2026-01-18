Ворог атакує ударними дронами: у низці областей оголошена повітряна тривога (оновлено)
У ніч на неділю, 18 січня, триває ворожа атака безпілотниками на українські міста. У низці областей оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ворожих дронів
- Група БпЛА з Миколаївщини на Одещину,- повідомлялося о 22:42.
- Група БпЛА на сході Миколаївщини курсом на Кіровоградщину,- повідомлялося о 22:45.
- БпЛА з півночі на Суми,- повідомлялося о 23:25.
- БпЛА з Одещини та Кіровоградщини на Вінниччину, вектор руху Чечельник/Бершадь,- повідомлялося о 23:49.
- БпЛА з Сумщини на Полтавщину,курс південно-західний,- повідомлялося о 23:51.
- БпЛА на Харківщині,повз Богодухів курс на південь,- повідомлялося о 00:03.
- БпЛА на Вінниччині, напрямок Крижопіль,- повідомлялося о 00:05.
- БпЛА на Вінниччині, напрямок Шаргород,- повідомлялося о 00:19.
- БпЛА на Сумщині, курс на Чернігівщину,- повідомлялося о 00:21.
Оновлення
- БпЛА на Черкащині, повз Канів курс південно-західний, - повідомлялося о 00:41.
- БпЛА з Вінниччини курсом на Хмельниччину,напрямок Віньківці, - повідомлялося о 00:42.
- БпЛА з Черкащини курсом на Київщину, напрямок Миронівка, - повідомлялося о 00:47.
- БпЛА з Київщини курсом на Житомирщину, напрямок Коростень/Овруч, - повідомлялося о 01:01.
- Група БпЛА з акваторії Чорного моря на Одещині. курс на Старі Трояни, - повідомлялося о 01:08.
- Група БпЛА з акваторії Чорного моря на Одещині. курс на Старі Трояни, - повідомлялося о 01:13.
- БпЛА на Хмельниччині, напрямок на Сатанів, - повідомлялося о 01:21.
- Фастів: БпЛА над містом, - повідомлялося о 01:27.
- Чернігів: БпЛА на місто з півдня, - повідомлялося о 01:28.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль