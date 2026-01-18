УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5171 відвідувач онлайн
Новини Атака безпілотників
2 630 0

Ворог атакує ударними дронами: у низці областей оголошена повітряна тривога (оновлено)

шахеди

У ніч на неділю, 18 січня, триває ворожа атака безпілотниками на українські міста. У низці областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Рух ворожих дронів

  • Група БпЛА з Миколаївщини на Одещину,- повідомлялося о 22:42.
  • Група БпЛА на сході Миколаївщини курсом на Кіровоградщину,- повідомлялося о 22:45.
  • БпЛА з півночі на Суми,- повідомлялося о 23:25.
  • БпЛА з Одещини та Кіровоградщини на Вінниччину, вектор руху Чечельник/Бершадь,- повідомлялося о 23:49.
  • БпЛА з Сумщини на Полтавщину,курс південно-західний,- повідомлялося о 23:51.
  • БпЛА на Харківщині,повз Богодухів курс на південь,- повідомлялося о 00:03.
  • БпЛА на Вінниччині, напрямок Крижопіль,- повідомлялося о 00:05.
  • БпЛА на Вінниччині, напрямок Шаргород,- повідомлялося о 00:19.
  • БпЛА на Сумщині, курс на Чернігівщину,- повідомлялося о 00:21.

Оновлення

  • БпЛА на Черкащині, повз Канів курс південно-західний, - повідомлялося о 00:41.
  • БпЛА з Вінниччини курсом на Хмельниччину,напрямок Віньківці, - повідомлялося о 00:42.
  • БпЛА з Черкащини курсом на Київщину, напрямок Миронівка, - повідомлялося о 00:47.
  • БпЛА з Київщини курсом на Житомирщину, напрямок Коростень/Овруч, - повідомлялося о 01:01.
  • Група БпЛА з акваторії Чорного моря на Одещині. курс на Старі Трояни, - повідомлялося о 01:08.
  • Група БпЛА з акваторії Чорного моря на Одещині. курс на Старі Трояни, - повідомлялося о 01:13.
  • БпЛА на Хмельниччині, напрямок на Сатанів, - повідомлялося о 01:21.
  • Фастів: БпЛА над містом, - повідомлялося о 01:27.
  • Чернігів: БпЛА на місто з півдня, - повідомлялося о 01:28. 

Автор: 

безпілотник БпЛА (5716) атака (1365) Повітряні сили (3361) повітряна тривога (971)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 