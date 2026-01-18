2 154 0
Враг атакует ударными дронами: в ряде областей объявлена воздушная тревога
В ночь на воскресенье, 18 января, продолжается вражеская атака беспилотниками на украинские города. В ряде областей объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение вражеских дронов
- Группа БПЛА из Николаевской области в Одесскую область, - сообщалось в 22:42.
- Группа БПЛА на востоке Николаевской области курсом на Кировоградскую область, - сообщалось в 22:45.
- БПЛА с севера на Сумы, - сообщалось в 23:25.
- БПЛА из Одесской и Кировоградской областей в Винницкую область, вектор движения Чечельник/Бершадь, - сообщалось в 23:49.
- БПЛА из Сумской области в Полтавскую область, курс юго-западный, - сообщалось в 23:51.
- БПЛА в Харьковской области, мимо Богодухова курс на юг, - сообщалось в 00:03.
- БПЛА в Винницкой области, направление Крыжополь, - сообщалось в 00:05.
- БПЛА в Винницкой области, направление Шаргород, - сообщалось в 00:19.
- БПЛА в Сумской области, курс на Черниговскую область, - сообщалось в 00:21.
