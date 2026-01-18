Росіяни поцілили "шахедом" по будинку у Харкові: одна людина загинула, ще одна поранена (оновлено)

У Харкові загинула людина та ще одна постраждала внаслідок атаки російського "шахеда" в ніч на 18 січня. Ворожий дрон поцілив по приватному будинку.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

Ворог атакував "шахедом"

"Шахед" ударив по Холодногірському району. Наслідки уточнюємо,- повідомив Терехов о 00:52.

Удар у Холодногірському районі прийшовся по приватному будинку. Є постраждалі,- повідомив мер Харкова о 00:57.

Згодом він уточнив, що постраждали дві людини. Сталася пожежа.

Читайте також: Ворог вдруге за день атакував критичну інфраструктуру Харкова

Одна людина загинула

О 01:14 стало відомо про одну загиблу людину, внаслідок удару ворожого безпілотника по приватному будинку.

Оновлення

За даними очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, внаслідок ворожої атаки загинула 20-річна жінка.

"Ще одна жінка постраждала від ворожого удару в Харкові. Медики надають всю необхідну допомогу", - повідомив Синєгубов.

Читайте також: Ворог атакує ударними дронами: у низці областей оголошена повітряна тривога