Росіяни поцілили "шахедом" по будинку у Харкові: одна людина загинула, ще одна поранена (оновлено)
У Харкові загинула людина та ще одна постраждала внаслідок атаки російського "шахеда" в ніч на 18 січня. Ворожий дрон поцілив по приватному будинку.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
Ворог атакував "шахедом"
"Шахед" ударив по Холодногірському району. Наслідки уточнюємо,- повідомив Терехов о 00:52.
Удар у Холодногірському районі прийшовся по приватному будинку. Є постраждалі,- повідомив мер Харкова о 00:57.
Згодом він уточнив, що постраждали дві людини. Сталася пожежа.
Одна людина загинула
О 01:14 стало відомо про одну загиблу людину, внаслідок удару ворожого безпілотника по приватному будинку.
Оновлення
За даними очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, внаслідок ворожої атаки загинула 20-річна жінка.
"Ще одна жінка постраждала від ворожого удару в Харкові. Медики надають всю необхідну допомогу", - повідомив Синєгубов.
