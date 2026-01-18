Россияне попали "шахедом" по дому в Харькове: один человек погиб, двое пострадали, произошел пожар
В Харькове погиб человек и еще два пострадали в результате атаки российского "шахеда" в ночь на 18 января. Вражеский дрон попал в частный дом.
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.
Враг атаковал "шахедом"
"Шахид" ударил по Холодногорскому району. Последствия уточняем, - сообщил Терехов в 00:52.
Удар в Холодногорском районе пришелся по частному дому. Есть пострадавшие, - сообщил мэр Харькова в 00:57.
Впоследствии он уточнил, что пострадали два человека. Произошел пожар.
Один человек погиб
В 01:14 стало известно об одном погибшем в результате удара вражеского беспилотника по частному дому.
