Россияне попали "шахедом" по дому в Харькове: один человек погиб, двое пострадали, произошел пожар

В Харькове погиб человек и еще два пострадали в результате атаки российского "шахеда" в ночь на 18 января. Вражеский дрон попал в частный дом.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

Враг атаковал "шахедом"

"Шахид" ударил по Холодногорскому району. Последствия уточняем, - сообщил Терехов в 00:52.

Удар в Холодногорском районе пришелся по частному дому. Есть пострадавшие, - сообщил мэр Харькова в 00:57.

Впоследствии он уточнил, что пострадали два человека. Произошел пожар.

Один человек погиб

В 01:14 стало известно об одном погибшем в результате удара вражеского беспилотника по частному дому.

