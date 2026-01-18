Последствия удара РФ по частному сектору Харькова: погибла женщина, трое раненых. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате удара БПЛА по частному сектору Харькова одна женщина погибла, еще 3 человека пострадали.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Удар по Холодногорскому району

Как отмечается, сегодня ночью вражеский ударный беспилотник атаковал жилой сектор в Холодногорском районе города Харькова.

"В результате обстрела произошли разрушения и пожар. Горели жилой дом и крыша беседки на общей площади 150 м кв", - говорится в сообщении.

К ликвидации последствий вражеского удара привлекались подразделения ГСЧС, в частности кинологи и саперы. Психологи оказывали помощь местным жителям.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье, 18 января, продолжалась вражеская атака беспилотниками на украинские города. В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Также отмечалось, что россияне попали "шахедом" по дому в Харькове: один человек погиб, еще один ранен.

