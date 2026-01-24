Враг атаковал дронами Харьков "шахедами": 11 пострадавших, среди них беременная женщина

В ночь на 24 января в Харькове прогремели взрывы на фоне атаки российских дронов. Известно о попаданиях.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали атаки

Враг нанес удар БПЛА типа "Шахед" по Индустриальному району Харькова, - сообщил Терехов в 00:12.

"Имеем попадание вражеского БПЛА "Шахед" по городу. Последствия уточняются. Еще группа вражеских беспилотников движется на город. Будьте осторожны", - сообщил городской голова в 00:17.

Читайте также: Россияне попали "шахедом" по дому в Харькове: один человек погиб, двое пострадали, произошел пожар

В городе раздавались взрывы

"Суспільне.Харків" сообщало о серии взрывов в городе.

Обновление

В 00:52 Терехов сообщил, что, по предварительной информации, в Индустриальном районе попадание в дом и возгорание квартиры.

Обновлено

Впоследствии глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях вражеских атак. Зафиксировано попадание в Индустриальном и Немышлянском районах города.

"74-летняя женщина получила острую реакцию на стресс в результате вражеской атаки на Харьков. Медики оказывают пострадавшей всю необходимую помощь",- сообщил Синегубов в 01:14.

"Также пострадала 25-летняя беременная женщина в Индустриальном районе Харькова. Медики оказывают пострадавшей помощь на месте", - сообщил в 01:19.

"Количество пострадавших в Харькове возросло до трех человек. Еще один человек обратился за помощью к врачам", - сообщил Синегубов в 01:31.

В Немышлянском районе Харькова вспыхнул жилой дом в результате попадания российского БпЛА, - сообщил чиновник в 01:34.

12-летний мальчик получил острую реакцию на стресс в результате вражеской атаки на Харьков. Также еще один человек нуждается в помощи медиков, - сообщил Синегубов в 01:43.

"Количество пострадавших в Харькове возросло до 6 человек. Всем оказывается медицинская помощь", - сообщил глава ОВА в 01:52.

В 02:00 Терехов сообщил, что количество пострадавших на местах попаданий выросло - уже более 11 человек

Смотрите также: Последствия удара РФ по частному сектору Харькова: погибла женщина, трое ранены. ФОТОрепортаж