Враг атаковал дронами Харьков "шахедами": 11 пострадавших, среди них беременная женщина
В ночь на 24 января в Харькове прогремели взрывы на фоне атаки российских дронов. Известно о попаданиях.
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.
Детали атаки
Враг нанес удар БПЛА типа "Шахед" по Индустриальному району Харькова, - сообщил Терехов в 00:12.
"Имеем попадание вражеского БПЛА "Шахед" по городу. Последствия уточняются. Еще группа вражеских беспилотников движется на город. Будьте осторожны", - сообщил городской голова в 00:17.
В городе раздавались взрывы
"Суспільне.Харків" сообщало о серии взрывов в городе.
Обновление
В 00:52 Терехов сообщил, что, по предварительной информации, в Индустриальном районе попадание в дом и возгорание квартиры.
Обновлено
Впоследствии глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях вражеских атак. Зафиксировано попадание в Индустриальном и Немышлянском районах города.
"74-летняя женщина получила острую реакцию на стресс в результате вражеской атаки на Харьков. Медики оказывают пострадавшей всю необходимую помощь",- сообщил Синегубов в 01:14.
"Также пострадала 25-летняя беременная женщина в Индустриальном районе Харькова. Медики оказывают пострадавшей помощь на месте", - сообщил в 01:19.
"Количество пострадавших в Харькове возросло до трех человек. Еще один человек обратился за помощью к врачам", - сообщил Синегубов в 01:31.
В Немышлянском районе Харькова вспыхнул жилой дом в результате попадания российского БпЛА, - сообщил чиновник в 01:34.
12-летний мальчик получил острую реакцию на стресс в результате вражеской атаки на Харьков. Также еще один человек нуждается в помощи медиков, - сообщил Синегубов в 01:43.
"Количество пострадавших в Харькове возросло до 6 человек. Всем оказывается медицинская помощь", - сообщил глава ОВА в 01:52.
В 02:00 Терехов сообщил, что количество пострадавших на местах попаданий выросло - уже более 11 человек
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
